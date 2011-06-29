央行今天发行300亿元3月期央票 2011年07月07日 央行将于周四发行今年第四十九期中央银行票据，期限3个月，发行量300亿元。

中国共产党建党90周年图片展在古巴开幕 2011年07月02日 展出的60多张图片展示了中国共产党的奋斗历程、中华人民共和国的建立以及在中国共产党领导下，中国实施改革开放以来在农业、工业、科技、文化、体育等各方面取得的成就

一辆河南客车在太长高速发生车祸已致9人死亡 2011年07月02日 发生事故的车辆隶属河南省郑州市翔宇汽车有限公司，是一辆大型旅游客车，车牌豫AL3639。该车的核定载客能力32人，事故发生时车上载客31人

抚顺特大制售枪支系列案33嫌犯被批捕 2011年07月02日 被批捕的33名犯罪嫌疑人绝大部分为前科劣迹多、数次被判重刑的刑满释放分子，采取自制枪支并出售等手段非法获利

中行预计三季度或加息1至2次 2011年07月01日 中行预计三季度可能会加息1至2次，四季度加息的可能性和必要性有所降低。

制造业PMI连续三月回落 新订单下降为主因 2011年07月01日 中国统计信息网发布的分析报告显示，中国制造业PMI指数连续三个月回落，而造成这一现象的主要成因是新订单下降。

9月1日起个税起征点将调整至3500元 2011年06月30日 今天第十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了“关于修改个人所得税法的决议”，从今年9月1日起，个人所得税起征点将调整至3500元。