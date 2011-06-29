- 2011年07月07日央行将于周四发行今年第四十九期中央银行票据，期限3个月，发行量300亿元。
- 2011年07月04日今天央行发布公告，将于明天发行20亿元一年期央票。
- 2011年07月04日专家指出，通胀将于6月触顶、市场对紧缩政策预期或告一段落等因素均促成今天大盘全面大涨。
- 2011年07月04日王岐山于近日表示，要加快转变金融业发展方式，推进结构调整和改革创新，全面提高对小企业的金融服务水平。
- 2011年07月04日中国人民银行3日表示，要不失时机地推进金融重点领域和关键环节改革。
- 2011年07月04日据目击者介绍，事故发生时，长途客车刚过收费站，正停车下客，被随后而来的客车追
- 2011年07月04日6月下旬，全国50个城市猪肉价格上涨超过5%。
- 2011年07月02日展出的60多张图片展示了中国共产党的奋斗历程、中华人民共和国的建立以及在中国共产党领导下，中国实施改革开放以来在农业、工业、科技、文化、体育等各方面取得的成就
- 2011年07月02日发生事故的车辆隶属河南省郑州市翔宇汽车有限公司，是一辆大型旅游客车，车牌豫AL3639。该车的核定载客能力32人，事故发生时车上载客31人
- 2011年07月02日被批捕的33名犯罪嫌疑人绝大部分为前科劣迹多、数次被判重刑的刑满释放分子，采取自制枪支并出售等手段非法获利
- 2011年07月01日《个人所得税修改草案》在网上征求意见时，只有15%的网民赞成“3000元标准”。专家认为，个税改革的六方面愿景仍不清晰。
- 2011年07月01日申银万国公布的研究报告表明，未来人民币升值压力将减小，升值速度应放缓。
- 2011年07月01日中行预计三季度可能会加息1至2次，四季度加息的可能性和必要性有所降低。
- 2011年07月01日中国统计信息网发布的分析报告显示，中国制造业PMI指数连续三个月回落，而造成这一现象的主要成因是新订单下降。
- 2011年06月30日财政部发布消息称，今年中央财政已拨付就业专项资金369亿元。
- 2011年06月30日吴邦国指出要按照“十二五”规划的精神，加快推进个人所得税改革。
- 2011年06月30日对于“利用废弃的动植物油生产纯生物柴油，免征消费税”的规定，财政部于近日发布文件明确了“废弃的动物油和植物油”范围。
- 2011年06月30日今天第十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了“关于修改个人所得税法的决议”，从今年9月1日起，个人所得税起征点将调整至3500元。
- 2011年06月29日据统计，上周山东生猪和猪肉价格再创新高，已连续4周突破2008年的价格最高点，猪粮比价又创今年新高。
- 2011年06月29日财政部部长谢旭人在德国柏林与德国财政部长朔伊布勒举行双边会谈，将进一步完善中德财长互访机制。
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