新疆喀什将建设新经济特区 2011年06月28日 当地官员日前透露，关于特区管委会的组织机构正等待新疆政府的批准，特区的产业规划以及城市规划已经完成。

温家宝谈军售解禁和给予中国完全市场经济地位 2011年06月28日 温家宝指出，中方之所以要求军售解禁和给予中国完全市场经济地位，实质上是相互信任的问题，希望欧方早日做出正确的政治决断。

财政部加强未成年人校外活动支持项目资金管理 2011年06月28日 财政部于近日颁布了《中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金管理办法》，规范并加强该项目资金管理。

央行于今日再发20亿央票 2011年06月28日 上周四央行叫停央票发行。昨天央行发布公告，将于今天发行20亿元一年期央票。

财政部出台意见 引导企业科学规范选择会计师事务 2011年06月24日 大中型企业选择与自身规模、行业地位和社会影响明显不相匹配的会计师事务所提供服务的，财政部门应当将该企业及承接业务的会计师事务所列为重点监管对象

商务部启动医药物流服务延伸示范工程 2011年06月24日 为推动现代医药物流发展，商务部近日召开会议，启动医药物流服务延伸示范工程。

央行拟在全国通行人民币跨境结算试点 2011年06月24日 央行正在研究将跨境贸易人民币结算业务的境内试点地区扩大到全国，今年内或将实行。

财政部将对物联网企业贴息 2011年06月24日 近日财政部发布最新修订的《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》，将对物联网企业提供场所服务的贴息。

国际能源机构释放6000万桶原油 油价大幅下跌 2011年06月24日 国际能源机构于23日宣布将从紧急库存中释放6000万桶原油增加供给，油价立即下降至四个月以来的最低水平，降幅高达每桶5美元。

党政机关公务用车专项治理进入清理纠正阶段 2011年06月23日 为进一步做好专项治理清理纠正阶段工作，中央公务用车问题专项治理工作领导小组日前召开第二次会议

国务院食安委部署全面加强酒类质量安全监管 2011年06月23日 该办近日发出《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》，对加强酒类产品质量安全监管进行了全面部署