- 多部委抽查食用油库存 限价令或有望解除
- [2011年06月22日]
由多部委组成的联合工作组于21日开始了对全国“政策性油脂”库存抽查。据悉，这次调查将会作为未来食用油价格是否调整的重要依据。
- 一年期央票发行利率上升 加息在即
- [2011年06月22日]
一年期央票利率的上涨直接推高市场的加息预期。如果6月加息预期落空，央行很可能会在7月公布CPI数据前后加一次息。
- 高新技术企业的境外所得亦可享受税收优惠
- [2011年06月22日]
财政部、国家税务总局日前联合下发通知，指出高新技术企业来源于境外的所得可以享受税收优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
- 1-5月陕西省工业总产值同比增长29.1%
- [2011年06月21日]
国家统计局网站数据显示，今年1-5月份，陕西省累计实现工业总产值5134.79亿元，同比增长29.1%。经济发展呈现支柱产业拉动作用明显、重点行业发展突出、主要产品产量增势稳定的特点。
- 铁道部：暑运方案出台 7月起二次调整运行图
- [2011年06月20日]
全国铁路暑运将于7月1日开始，成为京沪高铁开通运营、今年铁路第二阶段调图后的首个暑运。暑运客流将呈现大幅增长态势，预计日均旅客发送量将达589万人。
- 辽宁省：43亿专项资金支持保障性住房建设
- [2011年06月17日]
2011年，辽宁省用于保障性住房建设的专项资金共42.78亿元，其中26.21亿元为中央专项补助资金，16.57亿元为省级财政安排的专项资金。