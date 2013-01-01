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政经财经短讯
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力拓确定对中国企业第三季度铁矿石价格  
[2011年06月23日]
三季度粉矿长协价格定为每干公吨度2.7234美元，块矿为3.0109美元
瑞信：中国信贷占GDP比重已超出10%警戒线  
[2011年06月23日]
瑞士信贷分析认为，大规模资产负债表外融资，已导致中国的信贷占GDP比重超出了10%的警戒线水平
本月23日将发行300亿30年期国债　年利率4.5%  
[2011年06月23日]
财政部宣布将于6月23日至27日发行2011年记账式附息(十六期)国债，实际发行面值金额300亿元，期限30年，票面年利率为4.5%。
财政部再拨洪涝灾害生活救助资金1.75亿元  
[2011年06月23日]
截至目前，今年中央财政已累计下拨洪涝灾害生活救助资金3.4亿元
多部委抽查食用油库存　限价令或有望解除  
[2011年06月22日]
由多部委组成的联合工作组于21日开始了对全国“政策性油脂”库存抽查。据悉，这次调查将会作为未来食用油价格是否调整的重要依据。
一年期央票发行利率上升　加息在即  
[2011年06月22日]
一年期央票利率的上涨直接推高市场的加息预期。如果6月加息预期落空，央行很可能会在7月公布CPI数据前后加一次息。
加拿大能源公司与中石油合作谈判破裂  
[2011年06月22日]
加拿大能源公司昨日表示，与中国石油合作开发页岩气的谈判破裂
2015年铜材加工年产能将增至1600万吨  
[2011年06月22日]
“十二五”末,中国铜材加工产能将增长到1600万吨，“十二五”期间的年复合增速为5.9%。
王彩凤：中国稀土产量全球份额未来两年将下降  
[2011年06月22日]
中国稀土产量的全球份额未来两年将从目前的95%下降至60%
野村：6月份CPI同比增长将超过6％  
[2011年06月22日]
因零售猪肉价格和非食品价格通胀的上涨，野村认为6月份CPI同比增长很可能会超过6％
美商务部调整反倾销程序中劳动力成本计算方法  
[2011年06月22日]
美国商务部于昨日发布公告，宣布将反倾销程序中劳动力成本计算方法调整为“单一替代国方法”。
高新技术企业的境外所得亦可享受税收优惠  
[2011年06月22日]
财政部、国家税务总局日前联合下发通知，指出高新技术企业来源于境外的所得可以享受税收优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
高鸿宾：我国农产品加工业年均增速10%以上  
[2011年06月22日]
农业部副部长高鸿宾近日表示，近年来我国农产品加工业获得长足发展，产值保持年均10%以上增速。
财政部公布今年获公益性捐赠税前扣除资格名单  
[2011年06月22日]
近日，财政部公布了今年首批获公益性捐赠税前扣除资格的6家公益性社会团体名单。
新疆产业转移对接活动项目签约超5000亿元  
[2011年06月21日]
于昨天落幕的“中国新疆2011产业转移系列对接活动”上，共有签约项目200项，协议投资额达到5812亿元。
1-5月陕西省工业总产值同比增长29.1%  
[2011年06月21日]
国家统计局网站数据显示，今年1-5月份，陕西省累计实现工业总产值5134.79亿元，同比增长29.1%。经济发展呈现支柱产业拉动作用明显、重点行业发展突出、主要产品产量增势稳定的特点。
央行将增加今年熊猫金银币最大发行量  
[2011年06月21日]
央行发布公告称，将增加2011版熊猫金银纪念币部分规格的最大发行量。
国税总局：中韩第六次签《双边预约定价安排》  
[2011年06月21日]
根据国家税务局消息，近日中韩两国再次签署了《双边预约定价安排协议》。
商务部：上周农产品和生产资料价格小幅走高  
[2011年06月21日]
商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格上周小幅走高。
财政部、教育部：加强高校基本科研业务费管理  
[2011年06月21日]
财政部、教育部下发了《关于加强中央高校基本科研业务费管理工作的通知》，要求各高校严格管理基本科研业务费。
国家安监总局制定办法规范瞒报谎报事故的查处  
[2011年06月20日]
单位主要负责人对事故报告负总责，并对瞒报、谎报事故行为承担法律责任
部分企业促销赠送礼品行为需缴纳个人所得税  
[2011年06月20日]
国内铁矿石市场仍低靡  
[2011年06月20日]
５月以来水产价格涨幅超一成  
[2011年06月20日]
铁道部：暑运方案出台 7月起二次调整运行图  
[2011年06月20日]
全国铁路暑运将于7月1日开始，成为京沪高铁开通运营、今年铁路第二阶段调图后的首个暑运。暑运客流将呈现大幅增长态势，预计日均旅客发送量将达589万人。
5月份全国彩票销售同比增长29.7%  
[2011年06月20日]
辽宁省：43亿专项资金支持保障性住房建设  
[2011年06月17日]
2011年，辽宁省用于保障性住房建设的专项资金共42.78亿元，其中26.21亿元为中央专项补助资金，16.57亿元为省级财政安排的专项资金。
1-5月中央企业累计实现净利润同比增长14.2%  
[2011年06月17日]
2011年1-5月中央企业累计实现净利润3695.1亿元，同比增长14.2%
质检总局等九部门联合启动清新居室百日行动  
[2011年06月15日]
旨在解决木家具、胶粘剂、乳胶漆、人造板、木地板、石膏板、防火板等装饰装修材料中甲醛、重金属、有毒芳香胺等有毒有害物质超标的突出问题
江西统一全省城镇职工基本医疗保险政策  
[2011年06月15日]
目前江西参保的城镇职工达553万余人，由于没有实现市级统筹，分属133个统筹单位的城镇职工跨县区看病、报销很不方便
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