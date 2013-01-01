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上海提出到2020年基本建成国际贸易中心  
[2011年06月15日]
上海市商务委员会预测，到2015年，上海全年商品销售总额有望突破8.7万亿元人民币，年均增长20%以上
紫金山天文台4年多发现超千个小行星  
[2011年06月15日]
在国际天文学界，发现小行星的能力是一个国家天文观测能力的重要标志之一
北师大研究项目招经期正常女生玩博彩 称经过审批  《财经》综合报道
[2011年06月15日]
北师大心理学实验室招募近一年经期规律、未服用任何激素类药物的女大学生参与实验。实验任务是跟电脑博彩，每人需在经期前后参加两次，每次20分钟，共可获得30元
住建部：下一步重点抓好四项工作推进保障房建设  
[2011年06月15日]
据住房城乡建设部部长姜伟新介绍，《关于公共租赁住房等保障性住房建设和管理的若干意见》，目前正在修改完善，近期将上报国务院
深圳“十一五”单位GDP能耗仅为全国一半  
[2011年06月15日]
截至2010年底，深圳已经全面完成“十一五”节能目标，目前深圳的单位能耗约相当于广东省平均水平的77%，全国的50%
香港今年出口增长率预测由8%调高至12%   
[2011年06月15日]
贸发局最新一期报告也指出，香港出口指数由第一季度的55.8下跌至目前的53.8，显示香港出口在短期内将维持扩张，但增长幅度转趋温和
《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》公开征求意见  
[2011年06月14日]
征求意见稿明确，商务部依法对涉嫌未依法申报经营者集中进行调查。对涉嫌未依法申报经营者集中，任何单位和个人有权向商务部举报
哥斯达黎加与中国签署的自贸协定正式生效  
[2011年06月14日]
中哥自贸协定谈判2008年11月启动，经过六轮谈判，于2010年4月在北京签署《中国-哥斯达黎加自由贸易协定》
菲律宾称拟改称南海为“西菲律宾海”  《财经》综合报道
[2011年06月14日]
菲律宾总统办公室发言人陈显达当天表示，菲律宾外交部和国防部近来开始使用“西菲律宾海”的说法来取代“南海”的说法
西气东输二线干线工程贯通　预计本月底全面投产  
[2011年06月13日]
截至6月13日，西气东输二线已接输中亚天然气106亿立方米，我国已有超过1亿人口开始受益
水利专家：湖南临湘市特大山洪泥石流灾害系自然灾害  
[2011年06月13日]
6月9日晚至10日凌晨，一场300年一遇的特大暴雨突袭临湘市，导致了一场特大的山洪泥石流灾害，造成12人死亡、7人失踪
大陆居民赴台个人旅游28日启动 　首批试点京沪厦  
[2011年06月13日]
国家旅游局局长邵琪伟说，截至今年5月31日，大陆居民赴台旅游总人数累计达到234万人次，其中2010年达到122万人次，今年1至5月已经达到52万人次
重庆警方成功处理一持刀劫持人质案  
[2011年06月13日]
据审查，犯罪嫌疑人乔文星是四川冕宁县人，因感情纠葛，持刀将重庆南川区的前女友冉某劫持
两岸直接通邮函邮件总量已逾360吨  
[2011年06月13日]
厦门大学台湾研究中心副主任李非教授认为，两岸全面直接通邮，不仅扩大了两岸邮政业务合作范围，还为两岸民众用邮提供了方便、快捷的途径，大大提高了邮件传递速度，促进了两岸民众的交流和经贸的发展
海南省盐务局原局长邢福煌受贿414万元被判12年  
[2011年06月13日]
1995年至2010年，被告人邢福煌在担任海南高速党委书记、董事长、总经理，海南省盐务局局长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受蔡某、谭某、超凡公司、安瑞公司等公司和个人贿赂共计414.7871万元
国内首家知识产权交易所揭牌  
[2011年06月13日]
国内首家知识产权交易所——天津滨海国际知识产权交易所正式揭牌，为知识产权或科技成果所有者、企业以及投资者提供技术与资本的对接通道，推动自主创新成果转化
河南规定辖区内发生爆炸事故公安局长须辞职  《财经》综合报道
[2011年06月13日]
自6月10日起，河南省开展涉爆危险物品集中清查收缴行动
财政部、人保部：加强就业专项资金管理  《财经》综合报道
[2011年06月13日]
进一步加强就业专项资金管理，并对就业专项资金的申请及支付管理、监督管理提出了明确要求。
财政部下拨1.9亿元提升重点地区环境突发事件监测能力  《财经》综合报道
[2011年06月13日]
财政部日前下达重点地区环境突发事件应急监测能力建设项目预算1.9亿元
上海曝光338家环保违法企业 中石化等上榜  《财经》综合报道
[2011年06月13日]
2011年第一批公布的环保“黑名单”企业，是2010年10月至2011年2月上海市环保系统查处的338家环保违法单位
中科院专家组再赴河北平泉勘察“盛夏寒冰”  《财经》综合报道
[2011年06月13日]
2010年8月盛夏，平泉县平房乡小茅兰沟村一山坡上，距离地面十几厘米的深度，发现一处碎石中夹带冰块
监察部要求坚决查处瞒报谎报事故行为  
[2011年06月10日]
各级监察机关要督促地方各级政府和监管部门严格落实监管责任，对打击非法违法行为不力、问题长期得不到惩处、事故灾难连续发生的地方，要严肃追究政府和监管部门的责任
教育部：毕业证学位证不得与毕业生签约挂钩  
[2011年06月10日]
教育部重申，在全国高校本科教学评估、就业先进评选等工作中对就业作假、违规者将实行“一票否决”
财政部下拨320.6亿元交通运输重点项目专项资金  《财经》综合报道
[2011年06月10日]
主要用于各有关省（区、市）纳入交通运输行业规划范围的公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目
人社部就两办法公开征求意见  《财经》综合报道
[2011年06月10日]
6月10日，人力资源和社会保障部就《社会保险个人权益记录管理办法(征求意见稿)》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见
江西修水县山洪暴发灾情加重　约1200人被困  
[2011年06月10日]
10日凌晨，赣北修水县出现罕见大暴雨，导致山洪暴发，灾情进一步加重
贠小苏:部分地区将扩大视频监控网试点  《财经》综合报道
[2011年06月10日]
要在现有基础上继续总结经验，并在有条件的地区扩大视频监控网试点
财政部：320.6亿元车购税用于交通运输重点项目专项资金  《财经》综合报道
[2011年06月10日]
财政部日前从2011年第一批车购税中下拨320.6亿元，用于交通运输重点项目专项资金
青海五道梁地区六月飞雪 部分路段道路结冰  《财经》综合报道
[2011年06月09日]
受冷空气影响，青海省五道梁地区从7日夜间开始至8日清晨大雪纷飞
广东高考查处一起利用手机作弊案件  
[2011年06月09日]
调查组调取考场录像显示，监考员按考务规定在7日上午8时50分面对考生启封试卷，8时55分开始向考生分发试卷，陈某某在8时57分用手机拍摄语文试题
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