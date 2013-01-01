- 两岸直接通邮函邮件总量已逾360吨
- [2011年06月13日]
厦门大学台湾研究中心副主任李非教授认为，两岸全面直接通邮，不仅扩大了两岸邮政业务合作范围，还为两岸民众用邮提供了方便、快捷的途径，大大提高了邮件传递速度，促进了两岸民众的交流和经贸的发展
- 海南省盐务局原局长邢福煌受贿414万元被判12年
- [2011年06月13日]
1995年至2010年，被告人邢福煌在担任海南高速党委书记、董事长、总经理，海南省盐务局局长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受蔡某、谭某、超凡公司、安瑞公司等公司和个人贿赂共计414.7871万元
- 国内首家知识产权交易所揭牌
- [2011年06月13日]
国内首家知识产权交易所——天津滨海国际知识产权交易所正式揭牌，为知识产权或科技成果所有者、企业以及投资者提供技术与资本的对接通道，推动自主创新成果转化
- 监察部要求坚决查处瞒报谎报事故行为
- [2011年06月10日]
各级监察机关要督促地方各级政府和监管部门严格落实监管责任，对打击非法违法行为不力、问题长期得不到惩处、事故灾难连续发生的地方，要严肃追究政府和监管部门的责任
- 人社部就两办法公开征求意见 《财经》综合报道
- [2011年06月10日]
6月10日，人力资源和社会保障部就《社会保险个人权益记录管理办法(征求意见稿)》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见
- 广东高考查处一起利用手机作弊案件
- [2011年06月09日]
调查组调取考场录像显示，监考员按考务规定在7日上午8时50分面对考生启封试卷，8时55分开始向考生分发试卷，陈某某在8时57分用手机拍摄语文试题