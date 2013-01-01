- 安徽宣城掐死情妇原副区长被起诉 《财经》综合报道
- [2011年06月03日]
2010年12月9日下午4时许，章宏斌驾车到湖北黄石公安局自首。他自称亲手杀死情人梅某，尸体就在车内。随后，黄石警方在车后排座上找到一名年轻女子，经法医鉴定已死亡
- 民政部：支持设立非公募基金会
- [2011年06月01日]
此间成立的安利公益基金会是民政部批准和主管的国内第一家有跨国企业背景的非公募基金会，该基金会将在儿童救助、志愿服务等方面打造自己的公益品牌，并使之成为提供慈善服务的平台
- 外交部：中国反对越南在中国管辖海域开展油气作业
- [2011年05月30日]
姜瑜说，中国在南海主张是明确的、一贯的。越方在中国管辖海域开展油气作业活动，损害了中国在南海的权益和管辖权，违背了两国在南海问题上达成的共识，中方对此表示反对
- 中央国家机关“正版软件采购网”开通 新华社
- [2011年05月25日]
“正版软件采购网”的开通得到国内53家软件企业的积极响应。金山软件公司、瑞星集团等企业表示，将为“正版软件采购网”提供5%至15%的价格优惠，为推进软件正版化创造条件
- 非法吸收公众存款数亿元被判处无期 新华社
- [2011年05月25日]
2008年10月以后，吴顺陆和毛建平明知资金周转出现问题，已无力偿还债务，却编造谎言继续向他人高息借款，骗取巨额资金，直至案发
- 霍瓦内茨：中国经济转型要先思维转型 新华社
- [2011年05月25日]
霍瓦内茨表示，过去几十年，出口确实推动了中国的发展，但“出口多好，进口多不好，资本流入好，流出不好”的看法需要改变，而要彻底转变这种思维方式需要一个过程
- 北京京通快速路公交专用道24日启用 公交提速2倍 《财经》综合报道
- [2011年05月24日]
24日早高峰，京通快速公交专用道内公交车行驶速度达到平均每小时60公里以上，与专用道启用前平均每小时20公里左右的车速相比提高了2倍。同时，社会交通流量相比下降了16%
- 今日起稀土铁合金纳入稀土出口配额许可证管理 《财经》综合报道
- [2011年05月20日]
镝铁合金、铽铁合金等稀土合金产品中，稀土含量较高，将其纳入稀土管理整体框架加以有效管理，有利于密切配合稀土综合管理政策的实施，使可用尽资源和环境得到更有效的保护
- 北京年内为市民免费安装110万块智能电表 新华社
- [2011年05月19日]
与过去具有预付费功能的IC卡电能表相比，智能电能表除了具有预付费功能之外，还采用无线网络技术，具有远程采集、远程通知及自动抄表功能，使客户免受打扰
- 我国累计招收博士后研究人员8万多人 新华社
- [2011年05月19日]
目前，我国已在400多所高校和科研院所设立博士后科研流动站2146个，覆盖了理、工、农、医和哲学社会科学等12个学科门类的89个一级学科，全国所有“985”大学和绝大部分“211”大学均已成为博士后工作设站单位
- “973计划”率先实现视频评审 新华社
- [2011年05月19日]
科技部今年初启动了远程多媒体网络视频评审及答辩系统。在京设立了10个专家评审会议室（其中一个备用）和1个系统中控室，并完成了与20个省区市的25个视频答辩会议室的接入认证和测试工作
- 广西路政车逆行执法拦车致3死5伤 司机被批捕 《财经》综合报道
- [2011年05月19日]
5月3日23时许，一辆路政部门执法车在南宁市绕城高速距离玉洞出口匝道约200米处逆行拦停一辆大货车后引发追尾事故，造成3人死亡，5人受伤