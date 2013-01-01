非法吸收公众存款数亿元被判处无期 新华社 [2011年05月25日] 2008年10月以后，吴顺陆和毛建平明知资金周转出现问题，已无力偿还债务，却编造谎言继续向他人高息借款，骗取巨额资金，直至案发

北京年内为市民免费安装110万块智能电表 新华社 [2011年05月19日] 与过去具有预付费功能的IC卡电能表相比，智能电能表除了具有预付费功能之外，还采用无线网络技术，具有远程采集、远程通知及自动抄表功能，使客户免受打扰