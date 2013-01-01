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政经财经短讯
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余杭水污染事件已查出四家重点涉嫌违法排污企业  
[2011年06月09日]
目前已查出4家涉嫌违法排污企业，分别是浙江万马电缆股份有限公司、浙江金质丽化工有限公司、杭州得润宝油脂有限公司、杭州真心热能电器有限公司
保障房建设细节披露大限来临 一线城市未见公布  《财经》综合报道
[2011年06月09日]
北京、上海等一线城市暂未公布保障房建设具体信息，多数城市只是在地方政府网站上转载了住建部通知，仅天津、合肥等少数城市公布相关信息
河南在港签约合作项目引资209.5亿美元  《财经》综合报道
[2011年06月08日]
豫港两地签约合作项目180个，投资总额224亿美元，为河南省合同引进境外资金209.5亿美元
黄淮江淮高温盘踞　部分地区可达39摄氏度  
[2011年06月08日]
未来2天，上述地区还将持续高温天气
安徽宣城掐死情妇原副区长被起诉  《财经》综合报道
[2011年06月03日]
2010年12月9日下午4时许，章宏斌驾车到湖北黄石公安局自首。他自称亲手杀死情人梅某，尸体就在车内。随后，黄石警方在车后排座上找到一名年轻女子，经法医鉴定已死亡
民政部：支持设立非公募基金会  
[2011年06月01日]
此间成立的安利公益基金会是民政部批准和主管的国内第一家有跨国企业背景的非公募基金会，该基金会将在儿童救助、志愿服务等方面打造自己的公益品牌，并使之成为提供慈善服务的平台
6月天象：2日日偏食、16日月全食、28日流星雨  
[2011年05月31日]
即将到来的6月天宇可谓精彩纷呈，日偏食、月全食、流星雨等将竞相亮相
三峡和丹江口今年已向下游应急补水245亿立方米  
[2011年05月31日]
今年以来，三峡水库共向下游补水约188亿立方米，丹江口水库共向下游补水57亿立方米
商务部要求做好中小商贸企业融资性担保补助工作  《财经》综合报道
[2011年05月31日]
通知要求，各地商务主管部门要根据中小商贸企业发展专项资金补助对象、标准和范围，结合本地区商圈内企业和为商圈服务的融资性担保机构实际情况，制订相应的政策支持方案，积极争取地方财政资金支持，确保各项资金到位
河南濮阳两个工商所办公室遭强拆  《财经》综合报道
[2011年05月31日]
工商人员报警，濮阳胜利派出所民警经现场调查，认为此拆迁属两单位经济纠纷，不属管辖范围
外交部：中国反对越南在中国管辖海域开展油气作业  
[2011年05月30日]
姜瑜说，中国在南海主张是明确的、一贯的。越方在中国管辖海域开展油气作业活动，损害了中国在南海的权益和管辖权，违背了两国在南海问题上达成的共识，中方对此表示反对
香港举办真迹大展和学术讲座纪念辛亥革命百年  
[2011年05月30日]
由香港各界纪念辛亥革命100周年活动筹备委员会主办的“辛亥革命人物真迹大展”开幕仪式和“辛亥革命与近代中国的发展学术讲座”29日在香港举行
贵阳金阳富宏煤矿透水事故被困12人名单确认  《财经》综合报道
[2011年05月30日]
29日上午9时，贵州省贵阳市金阳新区朱昌镇富宏煤矿发生透水事故，发生事故时井下共有50余人
原湖南人大代表李湘铭涉黑受审 涉15项罪名  《财经》综合报道
[2011年05月30日]
检察机关指控，以李湘铭为首的犯罪团伙分别涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪，故意伤害罪，强奸罪等15项罪名
中央国家机关“正版软件采购网”开通  新华社
[2011年05月25日]
“正版软件采购网”的开通得到国内53家软件企业的积极响应。金山软件公司、瑞星集团等企业表示，将为“正版软件采购网”提供5%至15%的价格优惠，为推进软件正版化创造条件
非法吸收公众存款数亿元被判处无期  新华社
[2011年05月25日]
2008年10月以后，吴顺陆和毛建平明知资金周转出现问题，已无力偿还债务，却编造谎言继续向他人高息借款，骗取巨额资金，直至案发
黄河“几”字湾区正成我国经济又一“增长极”  新华社
[2011年05月25日]
西部大开发10年来，黄河“几”字湾地区经济增长速度明显高于中西部其他地区，也高于全国平均水平
霍瓦内茨：中国经济转型要先思维转型  新华社
[2011年05月25日]
霍瓦内茨表示，过去几十年，出口确实推动了中国的发展，但“出口多好，进口多不好，资本流入好，流出不好”的看法需要改变，而要彻底转变这种思维方式需要一个过程
北京京通快速路公交专用道24日启用 公交提速2倍  《财经》综合报道
[2011年05月24日]
24日早高峰，京通快速公交专用道内公交车行驶速度达到平均每小时60公里以上，与专用道启用前平均每小时20公里左右的车速相比提高了2倍。同时，社会交通流量相比下降了16%
前4月央企实现净利2906.9亿元 增18.2%  《财经》综合报道
[2011年05月23日]
2011年1-4月中央企业累计实现营业收入60834.9亿元，同比增长24.1%
2010年全国事业单位签聘用合同人员比例达90%  《财经》综合报道
[2011年05月23日]
2010年全国共录用公务员18万余人。全年共表彰先进集体1721个、先进个人5763名，追授20名个人部级荣誉称号
享受国务院政府特殊津贴专家已累计达16.2万人  《财经》综合报道
[2011年05月23日]
到去年末，我国累计选拔有突出贡献中青年专家5206人，百千万人才工程国家级人选4113人
的哥坐视亲戚强暴15岁女乘客被判强奸罪获刑2年  《财经》综合报道
[2011年05月21日]
法院认为，李文凯明知他人违背妇女意志，采用暴力手段强行与妇女发生性关系而予以协助，其行为已构成强奸罪
广东前4个月查办贪贿大案589件 查处5厅官  《财经》综合报道
[2011年05月20日]
今年前4个月，广东省检察机关共立案侦查贪污贿赂案件658件789人，同比分别上升11.71%和13.36%
今日起稀土铁合金纳入稀土出口配额许可证管理  《财经》综合报道
[2011年05月20日]
镝铁合金、铽铁合金等稀土合金产品中，稀土含量较高，将其纳入稀土管理整体框架加以有效管理，有利于密切配合稀土综合管理政策的实施，使可用尽资源和环境得到更有效的保护
北京年内为市民免费安装110万块智能电表  新华社
[2011年05月19日]
与过去具有预付费功能的IC卡电能表相比，智能电能表除了具有预付费功能之外，还采用无线网络技术，具有远程采集、远程通知及自动抄表功能，使客户免受打扰
我国累计招收博士后研究人员8万多人  新华社
[2011年05月19日]
目前，我国已在400多所高校和科研院所设立博士后科研流动站2146个，覆盖了理、工、农、医和哲学社会科学等12个学科门类的89个一级学科，全国所有“985”大学和绝大部分“211”大学均已成为博士后工作设站单位
“973计划”率先实现视频评审  新华社
[2011年05月19日]
科技部今年初启动了远程多媒体网络视频评审及答辩系统。在京设立了10个专家评审会议室（其中一个备用）和1个系统中控室，并完成了与20个省区市的25个视频答辩会议室的接入认证和测试工作
外交部：中国政府依法管理互联网属于主权行为  新华社
[2011年05月19日]
姜瑜说，中国政府鼓励和支持互联网发展，依法保障中国公民言论自由。中国政府依法管理互联网符合国际通行做法，属于主权行为
广西路政车逆行执法拦车致3死5伤 司机被批捕  《财经》综合报道
[2011年05月19日]
5月3日23时许，一辆路政部门执法车在南宁市绕城高速距离玉洞出口匝道约200米处逆行拦停一辆大货车后引发追尾事故，造成3人死亡，5人受伤
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