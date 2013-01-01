- 我国首份城管形象报告出炉 执法失当致妖魔化 《财经》综合报道
- [2011年05月19日]
这份长达5万字、历时1个多月完成的报告，介绍了国外“城管”部门开辟专门区域供流动摊贩活动、柔性执法的经验，建议国内城管部门通过微博发布平民化、生活化信息，针对焦点问题主动发起网络讨论
- 金砖伙伴城市签署《青岛倡议》 新华社
- [2011年05月18日]
青岛市、里约热内卢市、圣彼得堡市、孟买市作为金砖伙伴城市友好合作促进委员会创始会员城市，欢迎金砖国家其他城市加入金砖伙伴城市友好合作促进委员会
- 2011年中央机关公开遴选公务员工作16日启动 《财经》综合报道
- [2011年05月17日]
这次遴选工作，27家中央机关设置了84个职位。报考范围为省（区、市）、市（地）、县（市、区）、乡镇（街道）机关中已进行公务员登记备案且在编在岗的公务员；中央机关设在地方的单位（包括垂直管理单位、派出单位等）符合条件的公务员也可报考
- 我国将建立产权明晰的土地产权制度 《财经》综合报道
- [2011年05月17日]
我国将在“十二五”期间巩固地籍工作在国土资源管理中的基础地位，初步建立产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的土地产权制度
- 陈德铭：拉美国家应实现对华出口多元化 新华社
- [2011年05月14日]
陈德铭说，中方愿意逐步改善拉美国家对华出口产品不够丰富的局面，希望拉美国家把更多、更好的产品，包括一些技术含量高的产品，介绍给中国的进口商和消费
- 质检总局：“中国制造”迎接世界检验 新华社
- [2011年05月14日]
5月12日至14日，支树平率中国质量监督代表团访问欧盟委员会，与欧盟高级官员就中欧消费品安全问题进行对话，并就进一步合作展开广泛讨论
- 商务部：坚决反对欧盟对华征收反补贴税 《财经》综合报道
- [2011年05月14日]
姚坚说，欧盟在不承认中国市场经济地位，对华反倾销调查中采取歧视的、不公正的“替代国”做法的同时，执意对中国产品发起反补贴调查，对同一产品同时进行反倾销反补贴双重救济，违背世界贸易组织规则
- 中越双边贸易一季度增42.3% 新华社
- [2011年05月14日]
2011年第一季度中国对越南进出口总额为79.01亿美元，同比增长42.3%。其中，中国对越南出口58.62亿美元，同比增长39.1%，自越南进口20.39亿美元，同比增长52.1%
- 辽宁通报城管执法冲突致人死亡案 3人被刑拘 《财经》综合报道
- [2011年05月14日]
5月3日，辽阳市宏伟区城管执法局张松等3名执法人员在对龙源小区进行执法巡查中，与当事人周晓明发生冲突，导致当事人周晓明倒地昏迷，经送医院抢救无效死亡
- 海南东方市一副局长大摆“乔迁宴”被严处 新华社
- [2011年05月14日]
处于试用期的东方市商务局副局长关某，去年5月购买了一套经济适用房，为庆贺乔迁新居，关某在没有按照规定向东方市纪委、市监察局申报的情况下，于今年2月，以其夫妇及父母的名义设宴20桌
- 住建部向各地派保障性安居工程专项巡查联络员 新华社
- [2011年05月14日]
住房城乡建设部副部长齐骥日前在保障性安居工程专项巡查工作动员会议上表示，组织开展保障性安居工程专项巡查工作，是促进今年目标任务全面完成的重要举措
- 北京市2011年将定向引进海外人才436名 《财经》综合报道
- [2011年05月13日]
2011年北京市引进海外高层次人才专项计划已在北京市人力资源和社会保障局网站和北京海外学人网站发布，包括用人单位名称、所需人才的专业方向、拟聘岗位名称、岗位数量、对引进人才的具体要求和联系方式等具体信息
- 疾防中心严卫星：切莫“冤枉”食品添加剂 新华社
- [2011年05月13日]
针对部分公众对食品添加剂闻之而色变，甚至将食品添加剂等同于有毒害物质的认识误区，专家13日解释指出，“食品添加剂并非洪水猛兽，合理使用不会危害人体健康”
- 克莱斯勒在华召回8309辆进口吉普牧马人 《财经》综合报道
- [2011年05月13日]
据了解，被召回越野车的缺陷表现为原厂出厂的车辆在低速高负荷等运行状况下可能发生变速箱油温过热，在此条件下持续驾驶会导致变速箱油沸腾并接触到高温的发动机或排放部件，可能导致在没有预警的情况下发动机舱起火