蒋大兴：焦虑社会凸显风险管理价值 《财经》记者 唐喆喆 [2011年05月17日] 现在中国的社会正处于一个群体焦虑的时代

湖南邵东副县长舒自重短信干扰换届被纪委调查 新华社 [2011年05月16日] 舒自重在邵东县委即将换届期间，指使他人利用手机滥发短信干扰换届工作

甘肃天祝县信用联社放火案犯罪嫌疑人被刑拘 新华社 [2011年05月14日] 13日8时许，甘肃天祝藏族自治县信用联社发生纵火事件，造成49人不同程度受伤，其中19人重伤

我国研制成功万米高空全天候高分辨率测绘机载雷达测图系统 新华社 [2011年05月14日] 中国测绘科学研究院院长张继贤介绍，这个机载SAR测图系统是目前唯一可以在测绘困难地区实现全天时、全天候快速成图的遥感手段，具有传统光学遥感技术不可比拟的独特优势

新西兰总理鼓励更多企业进军中国市场 新华社 [2011年05月14日] 约翰·基说，目前新西兰企业主要集中在北京、上海和广州等大城市，希望它们能够拓展到中国的其他地区

湖南道县一村民砸死警察夺枪拒捕被击毙 新华社 [2011年05月14日] 一名派出所所长不幸因公殉职，歹徒在抢夺佩枪潜逃并劫持人质拒捕时被警方当场击毙

我国将组织开展第二批城市居民家庭经济状况核对试点 新华社 [2011年05月14日] 居民家庭经济状况核对是通过政府部门信息共享，运用信息化手段对社会救助申请家庭申报的收入和财产情况进行核实比对的一种工作手段