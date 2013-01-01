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政经财经短讯
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重庆打击食药品犯罪破获41起案件 刑拘107人  《财经》综合报道
[2011年05月19日]
重庆市副市长吴刚表示，在短短的时间里，公安、质监、工商等各级职能部门紧急行动起来，协同作战，在行动中发挥了重要作用，整治效果明显
河北香河县政府圈占耕地4000亩高价卖开发商  《财经》综合报道
[2011年05月19日]
当地农民反映，政府违规圈地达万亩以上。香河县常务副县长凌少奎承认违规、违法占地4000多亩
我国首份城管形象报告出炉 执法失当致妖魔化  《财经》综合报道
[2011年05月19日]
这份长达5万字、历时1个多月完成的报告，介绍了国外“城管”部门开辟专门区域供流动摊贩活动、柔性执法的经验，建议国内城管部门通过微博发布平民化、生活化信息，针对焦点问题主动发起网络讨论
金砖伙伴城市签署《青岛倡议》  新华社
[2011年05月18日]
青岛市、里约热内卢市、圣彼得堡市、孟买市作为金砖伙伴城市友好合作促进委员会创始会员城市，欢迎金砖国家其他城市加入金砖伙伴城市友好合作促进委员会
云南威信一煤矿17日晚发生瓦斯突出事故致7人遇难  《财经》综合报道
[2011年05月18日]
据悉，事故发生时有20人下井作业，其中7人当场遇难，13人安全升井
蒋大兴：焦虑社会凸显风险管理价值  《财经》记者　唐喆喆
[2011年05月17日]
现在中国的社会正处于一个群体焦虑的时代
2011年中央机关公开遴选公务员工作16日启动  《财经》综合报道
[2011年05月17日]
这次遴选工作，27家中央机关设置了84个职位。报考范围为省（区、市）、市（地）、县（市、区）、乡镇（街道）机关中已进行公务员登记备案且在编在岗的公务员；中央机关设在地方的单位（包括垂直管理单位、派出单位等）符合条件的公务员也可报考
我国将建立产权明晰的土地产权制度  《财经》综合报道
[2011年05月17日]
我国将在“十二五”期间巩固地籍工作在国土资源管理中的基础地位，初步建立产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的土地产权制度
北京长安街英菲尼迪车祸案本周开审 诉危害公共安全罪  《财经》综合报道
[2011年05月16日]
公诉机关认为，陈家明知酒后不能驾驶机动车，却违反交通法规驾车超速行驶，致两人死亡、一人重伤，严重危害了公共安全，应以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任
湖南邵东副县长舒自重短信干扰换届被纪委调查  新华社
[2011年05月16日]
舒自重在邵东县委即将换届期间，指使他人利用手机滥发短信干扰换届工作
付建华任国家安监总局党组成员副局长  《财经》综合报道
[2011年05月16日]
梁嘉琨因任职年龄到限，不再担任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长职务
茅台镇联合执法队打砸合法店铺强迫搬迁  《财经》综合报道
[2011年05月16日]
对此，茅台镇副镇长袁仁涛认为：“我们城市管理并不存在违法，我们的政府现在很多都是提依法行政”
甘肃天祝县信用联社放火案犯罪嫌疑人被刑拘  新华社
[2011年05月14日]
13日8时许，甘肃天祝藏族自治县信用联社发生纵火事件，造成49人不同程度受伤，其中19人重伤
我国研制成功万米高空全天候高分辨率测绘机载雷达测图系统  新华社
[2011年05月14日]
中国测绘科学研究院院长张继贤介绍，这个机载SAR测图系统是目前唯一可以在测绘困难地区实现全天时、全天候快速成图的遥感手段，具有传统光学遥感技术不可比拟的独特优势
陈德铭：拉美国家应实现对华出口多元化  新华社
[2011年05月14日]
陈德铭说，中方愿意逐步改善拉美国家对华出口产品不够丰富的局面，希望拉美国家把更多、更好的产品，包括一些技术含量高的产品，介绍给中国的进口商和消费
质检总局：“中国制造”迎接世界检验  新华社
[2011年05月14日]
5月12日至14日，支树平率中国质量监督代表团访问欧盟委员会，与欧盟高级官员就中欧消费品安全问题进行对话，并就进一步合作展开广泛讨论
商务部：坚决反对欧盟对华征收反补贴税　  《财经》综合报道
[2011年05月14日]
姚坚说，欧盟在不承认中国市场经济地位，对华反倾销调查中采取歧视的、不公正的“替代国”做法的同时，执意对中国产品发起反补贴调查，对同一产品同时进行反倾销反补贴双重救济，违背世界贸易组织规则
162.6万人报考今年全国会计资格考试　创14年新高  新华社
[2011年05月14日]
自1992年开始至2010年的18次会计资格考试中，累计有2570.7万人报名，399万人通过考试取得了相应级别的资格证书
中越双边贸易一季度增42.3%  新华社
[2011年05月14日]
2011年第一季度中国对越南进出口总额为79.01亿美元，同比增长42.3%。其中，中国对越南出口58.62亿美元，同比增长39.1%，自越南进口20.39亿美元，同比增长52.1%
新西兰总理鼓励更多企业进军中国市场  新华社
[2011年05月14日]
约翰·基说，目前新西兰企业主要集中在北京、上海和广州等大城市，希望它们能够拓展到中国的其他地区
湖南道县一村民砸死警察夺枪拒捕被击毙  新华社
[2011年05月14日]
一名派出所所长不幸因公殉职，歹徒在抢夺佩枪潜逃并劫持人质拒捕时被警方当场击毙
北京捣毁用酒浆勾兑假洋酒黑作坊 1个月卖千余箱  《财经》综合报道
[2011年05月14日]
在该窝点，5、6个工人用4种酒浆，勾兑AK47、伏特加、黑方、芝华士等十余品牌的“洋酒”，每月制假200多箱，销往北京众多夜店
辽宁通报城管执法冲突致人死亡案 3人被刑拘  《财经》综合报道
[2011年05月14日]
5月3日，辽阳市宏伟区城管执法局张松等3名执法人员在对龙源小区进行执法巡查中，与当事人周晓明发生冲突，导致当事人周晓明倒地昏迷，经送医院抢救无效死亡
我国将组织开展第二批城市居民家庭经济状况核对试点  新华社
[2011年05月14日]
居民家庭经济状况核对是通过政府部门信息共享，运用信息化手段对社会救助申请家庭申报的收入和财产情况进行核实比对的一种工作手段
外交部：任何人想把中东乱局引向中国的企图都是徒劳的  新华社
[2011年05月14日]
姜瑜说，任何人把中国同西亚、北非发生动荡的国家相提并论，都是不恰当的。任何人想把中东乱局引向中国、企图改变中国人民自主选择的发展道路，都是徒劳的
海南东方市一副局长大摆“乔迁宴”被严处  新华社
[2011年05月14日]
处于试用期的东方市商务局副局长关某，去年5月购买了一套经济适用房，为庆贺乔迁新居，关某在没有按照规定向东方市纪委、市监察局申报的情况下，于今年2月，以其夫妇及父母的名义设宴20桌
住建部向各地派保障性安居工程专项巡查联络员  新华社
[2011年05月14日]
住房城乡建设部副部长齐骥日前在保障性安居工程专项巡查工作动员会议上表示，组织开展保障性安居工程专项巡查工作，是促进今年目标任务全面完成的重要举措
北京市2011年将定向引进海外人才436名  《财经》综合报道
[2011年05月13日]
2011年北京市引进海外高层次人才专项计划已在北京市人力资源和社会保障局网站和北京海外学人网站发布，包括用人单位名称、所需人才的专业方向、拟聘岗位名称、岗位数量、对引进人才的具体要求和联系方式等具体信息
疾防中心严卫星：切莫“冤枉”食品添加剂  新华社
[2011年05月13日]
针对部分公众对食品添加剂闻之而色变，甚至将食品添加剂等同于有毒害物质的认识误区，专家13日解释指出，“食品添加剂并非洪水猛兽，合理使用不会危害人体健康”
克莱斯勒在华召回8309辆进口吉普牧马人  《财经》综合报道
[2011年05月13日]
据了解，被召回越野车的缺陷表现为原厂出厂的车辆在低速高负荷等运行状况下可能发生变速箱油温过热，在此条件下持续驾驶会导致变速箱油沸腾并接触到高温的发动机或排放部件，可能导致在没有预警的情况下发动机舱起火
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