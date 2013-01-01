- 台北故宫博物院首次登陆深圳文博会 新华社
- [2011年05月13日]
深圳文博会全称中国（深圳）国际文化产业博览交易会，是中国规模最大、规格最高的文化产业博览会。本届文博会上，台湾企业占据了会展中心2号馆创意生活馆的半壁江山
- 我国将集中开展家电下乡销售网点清理整顿 新华社
- [2011年05月13日]
来自商务部的数据显示，家电下乡政策自实施以来，取得了明显成效。截至2011年4月底，全国累计销售家电下乡产品1.54亿台，实现销售额3360.3亿元，发放补贴391.7亿元
- 2020年我国西部地区骨架公路将基本实现高速化 新华社
- [2011年05月12日]
我国现有高速公路网中的西部地区路段将基本建成，“八纵八横”骨架公路基本建成。干线公路基本实现高等级化，有条件的县城和国家一类口岸基本实现通二级及二级以上公路，所有具备条件的乡镇、建制村实现通沥青路、通班车
- 西部大开发十年 西部国道主干线全部建成 新华社
- [2011年05月12日]
西部大开发10年间，我国累计完成西部农村公路建设投资4199亿元，农村公路总里程达129万公里，是10年前的3.4倍；乡镇通客车率达95%，建制村通客车率达74%
- “十二五”期间工商系统将着力提高基层执法水平 新华社
- [2011年05月12日]
全国工商系统拥有2万多基层工商所、42万工商干部，是我国唯一将触角延伸到乡镇一级的市场监管部门，其执法水平直接关系广大市场主体和消费者的切身利益
- 江苏外贸增速低于粤沪浙鲁 加工贸易转型迫在眉睫 新华社
- [2011年05月12日]
目前，江苏省“一手买、一手卖”的加工贸易占比达60%以上，而浙江、广东已压缩至30%左右。随着低成本劳动力时代的终结、资源和环境压力的加大，江苏外贸发展模式亟待改变
- 上海一快递员大楼内连捅5名保安 《财经》综合报道
- [2011年05月12日]
上午10时左右，一名年轻男子身穿便服，自称是快递人员要上楼，保安上前询问并请他出示相关证件，双方随即发生争执，男子拿出刀将四五名保安捅伤
- 传中朝拟共同开发黄金坪岛 中国获100年承租权 《财经》综合报道
- [2011年05月12日]
报道称，朝鲜的合营投资委员会和中国商务部去年12月曾在北京缔结《合作发展黄金坪的谅解备忘录(MOU)》，向中方租借黄金坪并转让开发权，租借期为50年，可延长50年
- 全国打击文物犯罪信息中心在西安成立 新华社
- [2011年05月11日]
全国文物安全工作部际联席会议办公室依托陕西省公安厅刑侦局建立打击文物犯罪信息中心，负责收集、汇总、整合、分析、研究全国文物犯罪信息，定期提交文物犯罪案件情况和文物安全形势分析报告，为全国打击和防范文物犯罪提供信息与技术支持
- 世博会原址后续利用 上海市历史博物馆拟“安家” 新华社
- [2011年05月10日]
记者10日从上海市政协获悉，上海世博会原址后续利用的规划布局正在提速。已纳入上海市“十二五”规划纲要的上海市历史博物馆新馆建设项目，有望在世博会原址“安家”
- 少林寺官方辟谣“释永信嫖妓被抓” 已报警 《财经》综合报道
- [2011年05月10日]
少林寺官方网站8日发布题为《关于澄清网络谣言的声明》的公告，称近日网上对少林寺方丈释永信的一些负面传言纯属诬蔑及诽谤
- 公安部：将罪犯全部缉拿是“瘦肉精”案硬标准 新华社
- [2011年05月09日]
公安部日前下发通知，特别强调各地公安机关要组织开展针对性强的打击行动，将查清“瘦肉精”生产源头、查清销售网络、将犯罪分子全部缉拿归案作为侦办“瘦肉精”案件的硬性标准
- 浙江发布首例禁止行贿人承包建筑工程禁止令 新华社
- [2011年05月09日]
由于靠行贿建筑工程主管人获得中标资格，浙江温岭的建筑工程承包人邱来方被温岭市人民法院以行贿罪一审判处有期徒刑2年，缓刑3年。法院同时还发出禁止令，禁止他在缓刑考验期限内从事承包建筑工程的活动
- 浙江省首例因醉驾获刑案件宣判 新华社
- [2011年05月09日]
浙江省瑞安市人民法院8日上午对被告人胡某醉酒驾驶案作出一审判决，以危险驾驶罪判处其拘役三个月，处罚金2000元
- 杭州警方破获网上叫卖儿童案 新华社
- [2011年05月09日]
5月6日晚，杭州警方破获一起拐卖儿童案，解救了当天被犯罪嫌疑人从温州市瓯海区拐走的3岁男童，当场抓获27岁的重庆男子刘某等5名犯罪嫌疑人