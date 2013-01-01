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政经财经短讯
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台北故宫博物院首次登陆深圳文博会  新华社
[2011年05月13日]
深圳文博会全称中国（深圳）国际文化产业博览交易会，是中国规模最大、规格最高的文化产业博览会。本届文博会上，台湾企业占据了会展中心2号馆创意生活馆的半壁江山
我国将集中开展家电下乡销售网点清理整顿  新华社
[2011年05月13日]
来自商务部的数据显示，家电下乡政策自实施以来，取得了明显成效。截至2011年4月底，全国累计销售家电下乡产品1.54亿台，实现销售额3360.3亿元，发放补贴391.7亿元
2020年我国西部地区骨架公路将基本实现高速化  新华社
[2011年05月12日]
我国现有高速公路网中的西部地区路段将基本建成，“八纵八横”骨架公路基本建成。干线公路基本实现高等级化，有条件的县城和国家一类口岸基本实现通二级及二级以上公路，所有具备条件的乡镇、建制村实现通沥青路、通班车
西部大开发十年 西部国道主干线全部建成  新华社
[2011年05月12日]
西部大开发10年间，我国累计完成西部农村公路建设投资4199亿元，农村公路总里程达129万公里，是10年前的3.4倍；乡镇通客车率达95%，建制村通客车率达74%
太湖流域水环境总体好转　水质达标率达34%  新华社
[2011年05月12日]
2007年太湖蓝藻事件以来，湖州、嘉兴、苏州、无锡、常州等环太湖五市累计投入治理资金约1200亿元，完成近8000个治理项目
港交所与台湾证交所签订监管信息互换谅解备忘录  新华社
[2011年05月12日]
根据谅解备忘录，香港交易所与台湾证交所将交换两地双边上市公司的监管信息，包括这些公司的停牌及复牌事宜
“十二五”期间工商系统将着力提高基层执法水平  新华社
[2011年05月12日]
全国工商系统拥有2万多基层工商所、42万工商干部，是我国唯一将触角延伸到乡镇一级的市场监管部门，其执法水平直接关系广大市场主体和消费者的切身利益
江苏外贸增速低于粤沪浙鲁 加工贸易转型迫在眉睫  新华社
[2011年05月12日]
目前，江苏省“一手买、一手卖”的加工贸易占比达60%以上，而浙江、广东已压缩至30%左右。随着低成本劳动力时代的终结、资源和环境压力的加大，江苏外贸发展模式亟待改变
2011年首批央企审计项目会计师事务所候选名单  《财经》综合报道
[2011年05月12日]
国资委委托三峡国际招标有限责任公司于2011年5月12日组织审计项目标的会计师事务所候选工作
司机撞伤女乞丐1小时后返回将其轧死被批捕  《财经》综合报道
[2011年05月12日]
检方审查认定，被称为“重庆药家鑫”的犯罪嫌疑人田厚波开车将一名女乞丐撞倒逃逸后，又返回现场碾压被害人致死
上海一快递员大楼内连捅5名保安  《财经》综合报道
[2011年05月12日]
上午10时左右，一名年轻男子身穿便服，自称是快递人员要上楼，保安上前询问并请他出示相关证件，双方随即发生争执，男子拿出刀将四五名保安捅伤
传中朝拟共同开发黄金坪岛 中国获100年承租权  《财经》综合报道
[2011年05月12日]
报道称，朝鲜的合营投资委员会和中国商务部去年12月曾在北京缔结《合作发展黄金坪的谅解备忘录(MOU)》，向中方租借黄金坪并转让开发权，租借期为50年，可延长50年
全国打击文物犯罪信息中心在西安成立  新华社
[2011年05月11日]
全国文物安全工作部际联席会议办公室依托陕西省公安厅刑侦局建立打击文物犯罪信息中心，负责收集、汇总、整合、分析、研究全国文物犯罪信息，定期提交文物犯罪案件情况和文物安全形势分析报告，为全国打击和防范文物犯罪提供信息与技术支持
香港财政司：香港今年GDP增速或超年初预测  《财经》综合报道
[2011年05月11日]
曾俊华在一个会议上表示，目前香港仍面临通胀威胁，对抗通胀仍是今年政府的主要任务
一季度长三角16市到位注册外资总量130多亿美元  新华社
[2011年05月11日]
去年以来，长三角地区利用外资持续低位徘徊，今年一季度到位注册外资增速加快
长三角GDP增速回落　产业结构持续优化  新华社
[2011年05月11日]
一季度长三角16市实现地区生产总值17469亿元，16市增速均值为10.9%，比上年同期回落4.1个百分点
广东中山首次以简易程序审结一宗“民告官”案件  新华社
[2011年05月11日]
中山市第一人民法院是广东省10个行政诉讼简易程序试点法院之一。此案是中山市首次运用简易程序审理此类案件
农业部督促加大打击非法添加和滥用食品添加剂工作力度  新华社
[2011年05月11日]
各级农业部门要迅速开展蔬菜、畜产品、生鲜乳、兽药、水产品专项整治和农资打假等治理行动，尤其要把“瘦肉精”专项整治作为重中之重
前4个月北京地区实现进出口总值突破千亿美元  《财经》综合报道
[2011年05月11日]
前4个月，北京地区外贸规模有3个月在300亿美元以上，其中4月份当月进出口320.6亿美元，同比增长19.2%
国台办：争取6月底前试点大陆居民赴台个人游  《财经》综合报道
[2011年05月11日]
目前海旅会和台旅会正在就大陆居民赴台个人游试点加紧磋商
世博会原址后续利用 上海市历史博物馆拟“安家”  新华社
[2011年05月10日]
记者10日从上海市政协获悉，上海世博会原址后续利用的规划布局正在提速。已纳入上海市“十二五”规划纲要的上海市历史博物馆新馆建设项目，有望在世博会原址“安家”
的哥坐视少女车内遭强暴未报警 涉强奸罪被起诉  《财经》综合报道
[2011年05月10日]
2009年12月，“冷漠的哥”李文凯任凭15岁少女在出租车内被他的堂兄李文臣强暴，被警方以涉嫌共同犯罪网上缉捕
北京市交通委回应停车费去向：款项直接入国库  《财经》综合报道
[2011年05月10日]
有关部门收取的北京占道停车费收入，纳入预算统筹安排，可能被拨到住房、教育、交通等任何领域
少林寺官方辟谣“释永信嫖妓被抓” 已报警  《财经》综合报道
[2011年05月10日]
少林寺官方网站8日发布题为《关于澄清网络谣言的声明》的公告，称近日网上对少林寺方丈释永信的一些负面传言纯属诬蔑及诽谤
公安部：将罪犯全部缉拿是“瘦肉精”案硬标准  新华社
[2011年05月09日]
公安部日前下发通知，特别强调各地公安机关要组织开展针对性强的打击行动，将查清“瘦肉精”生产源头、查清销售网络、将犯罪分子全部缉拿归案作为侦办“瘦肉精”案件的硬性标准
个税法修正案草案征求意半月超20万条创纪录   新华社
[2011年05月09日]
这次个税法修正案草案征求意见截止日期为5月31日
浙江发布首例禁止行贿人承包建筑工程禁止令  新华社
[2011年05月09日]
由于靠行贿建筑工程主管人获得中标资格，浙江温岭的建筑工程承包人邱来方被温岭市人民法院以行贿罪一审判处有期徒刑2年，缓刑3年。法院同时还发出禁止令，禁止他在缓刑考验期限内从事承包建筑工程的活动
浙江前四个月平均降水量达60年来同期最小值  新华社
[2011年05月09日]
前四个月浙江省平均降水量为311.3毫米，比常年同期偏少52.6%，位列1951年以来历史同期最小降水量第一位
浙江省首例因醉驾获刑案件宣判  新华社
[2011年05月09日]
浙江省瑞安市人民法院8日上午对被告人胡某醉酒驾驶案作出一审判决，以危险驾驶罪判处其拘役三个月，处罚金2000元
杭州警方破获网上叫卖儿童案  新华社
[2011年05月09日]
5月6日晚，杭州警方破获一起拐卖儿童案，解救了当天被犯罪嫌疑人从温州市瓯海区拐走的3岁男童，当场抓获27岁的重庆男子刘某等5名犯罪嫌疑人
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