地震名词与地震种类 新华社 [2011年05月09日] 地震是地球内部运动引起地表震动的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞，造成板块边沿及板块内部发生错动和破裂，是引起地震的主要原因

八种特定环境的避震方法 新华社 [2011年05月09日] 8日，中国地震局宣传教育中心工作人员在“防灾减灾从我做起——2011主题科普活动”启动仪式上向首都群众介绍了八种特定环境下躲避地震的方法，并分发科普手册

香港推7措施应对外地孕妇赴港产子 《财经》综合报道 [2011年04月29日] 香港特区政府食物及卫生局局长周一岳28日与公私营医院代表就非本地孕妇来港分娩问题进行会面

我国将扩大消防产品实施强制性产品认证范围 新华社 [2011年04月28日] 自2013年1月1日起，凡列入公告认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用

商务部提醒企业和人员审慎赴叙利亚开展投资合作 新华社 [2011年04月28日]

中国已与128国建立1770对友好城市关系 新华社 [2011年04月27日] 中国国际友好城市联合会副秘书长张和强26日在福建泉州表示，目前中国已与世界上128个国家的省州、城市结有1770对友好城市关系

中国移民管理能力建设二期项目在京启动 新华社 [2011年04月27日] 中国移民管理能力建设二期项目26日在北京启动，中国将继续加强与国际移民组织在移民管理领域的合作