- 应对气象灾害“九字诀” 新华社
- [2011年05月09日]
我国人民在与气象灾害的长期斗争中，积累了不少经验。中央气象学会专家将其概括为学、备、听、察、断、抗、救、保、练“九字诀”
- 地震名词与地震种类 新华社
- [2011年05月09日]
地震是地球内部运动引起地表震动的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞，造成板块边沿及板块内部发生错动和破裂，是引起地震的主要原因
- 八种特定环境的避震方法 新华社
- [2011年05月09日]
8日，中国地震局宣传教育中心工作人员在“防灾减灾从我做起——2011主题科普活动”启动仪式上向首都群众介绍了八种特定环境下躲避地震的方法，并分发科普手册
- 我国规划5年建成300个电气化县 《财经》综合报道
- [2011年05月09日]
规划总投资435.2亿元，新增农村水电装机容量515.6万千瓦，新增年发电量191.6亿千瓦时，相当于节约655.3万吨标准煤，每年可减少二氧化碳排放量1676.5万吨
- 国务院同意建立烟花爆竹安全监管部际联席会议制度 《财经》综合报道
- [2011年05月09日]
联席会议主要职能是掌握全国烟花爆竹安全生产情况，定期分析、通报烟花爆竹安全生产形势，研究、指导烟花爆竹安全监管工作，提出有关政策建议；研究协调解决烟花爆竹安全监管工作的重要事项
- 多国合力营救24名被劫中国籍船员脱险 《财经》综合报道
- [2011年05月09日]
曾被海盗劫持的巴拿马籍散货船“FULL CITY”轮于5月5日23时25分平安获救，24名中国籍船员安全
- 香港上年度税收超2000亿港元创新高 《财经》综合报道
- [2011年05月04日]
占最大比重的是入息及利得税，包括薪俸税、利得税及物业税。这些直接税项年内共1430亿港元总收入，占税务局全年总税收68%
- 广东出现60年来同期最少雨年景 《财经》综合报道
- [2011年04月29日]
自去年10月1日以来，在长达半年的时间里，广东平均降水量仅为225.6毫米，比常年同期偏少324.4毫米，偏少一半多
- 中国启动城市化质量评估体系研究 《财经》综合报道
- [2011年04月29日]
评估体系的内容包括：低碳城市化评估指标、和谐城市化评估指标、幸福城市化、感性城市化质量评价指标四个板块涵盖近300条基础评估指标
- 香港推7措施应对外地孕妇赴港产子 《财经》综合报道
- [2011年04月29日]
香港特区政府食物及卫生局局长周一岳28日与公私营医院代表就非本地孕妇来港分娩问题进行会面
- 我国将扩大消防产品实施强制性产品认证范围 新华社
- [2011年04月28日]
自2013年1月1日起，凡列入公告认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用
- 公安部：全力解救送返被拐骗的新疆籍未成年人 《财经》综合报道
- [2011年04月27日]
各地公安机关将严厉打击拐骗、操纵新疆籍未成年人违法犯罪的幕后组织者、操纵者，全力解救、送返被拐骗、操纵从事违法犯罪活动的新疆籍未成年人
- 英官员：英中贸易投资面临大量机会 新华社
- [2011年04月27日]
英国贸易与投资国务大臣斯蒂芬·格林表示，英中两国双边贸易、投资正面临大量机会，越来越多的企业参与到双边商务往来中
- 广西南宁一农药厂爆炸引发大火 《财经》综合报道
- [2011年04月25日]
广西南宁市邕宾路一家农药厂25日下午发生爆炸引起大火，过火面积近3000平方米，有厂房倒塌。伤亡情况暂不明
- 云南宣威杨梅山矿难谎报真相被国务院通报 《财经》综合报道
- [2011年04月25日]
国务院安全生产委员会办公室23日通报称，4月15日14时许，云南省宣威市海岱镇杨梅山煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，造成12人死亡，3人受伤。事发后，该矿转移4名遇难矿工遗体，并伪造入井检身记录，谎报事故真相
- 9位诺贝尔奖得主在大连“重启生物之门” 新华社
- [2011年04月25日]
25日，来自美国、日本、以色列等国家的9位诺贝尔奖获得者及50多个国家的2500余名专家齐聚大连，参与国际顶级生物技术大会，助推中国生物技术的科学发展