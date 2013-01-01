页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 政经 > 政经财经短讯
政经财经短讯
页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
应对气象灾害“九字诀”  新华社
[2011年05月09日]
我国人民在与气象灾害的长期斗争中，积累了不少经验。中央气象学会专家将其概括为学、备、听、察、断、抗、救、保、练“九字诀”
地震名词与地震种类  新华社
[2011年05月09日]
地震是地球内部运动引起地表震动的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞，造成板块边沿及板块内部发生错动和破裂，是引起地震的主要原因
八种特定环境的避震方法  新华社
[2011年05月09日]
8日，中国地震局宣传教育中心工作人员在“防灾减灾从我做起——2011主题科普活动”启动仪式上向首都群众介绍了八种特定环境下躲避地震的方法，并分发科普手册
央行召开公务用车专项治理等工作电视电话会议  《财经》综合报道
[2011年05月09日]
要求各单位严格公务用车购置和运行经费预算管理，严格按照规定用途使用公务用车，加强公务用车集中管理和统一调度
总参：“解放军将裁军80万”传言不真实、不可信  《财经》综合报道
[2011年05月09日]
总参相关负责人表示，中国军队的数量与规模始终控制在维护国家安全需要和国力许可的范围以内，目前中国人民解放军保持230万人的总规模是适当的
我国规划5年建成300个电气化县  《财经》综合报道
[2011年05月09日]
规划总投资435.2亿元，新增农村水电装机容量515.6万千瓦，新增年发电量191.6亿千瓦时，相当于节约655.3万吨标准煤，每年可减少二氧化碳排放量1676.5万吨
国务院同意建立烟花爆竹安全监管部际联席会议制度  《财经》综合报道
[2011年05月09日]
联席会议主要职能是掌握全国烟花爆竹安全生产情况，定期分析、通报烟花爆竹安全生产形势，研究、指导烟花爆竹安全监管工作，提出有关政策建议；研究协调解决烟花爆竹安全监管工作的重要事项
多国合力营救24名被劫中国籍船员脱险  《财经》综合报道
[2011年05月09日]
曾被海盗劫持的巴拿马籍散货船“FULL CITY”轮于5月5日23时25分平安获救，24名中国籍船员安全
“东莞统计报告三年数据相同”责任人被处分  《财经》综合报道
[2011年05月06日]
根据《中国共产党纪律处分条例》和其他有关规定，东莞市纪委决定责令市统计局党组作出深刻检查，对相关责任人给予党纪处分
香港上年度税收超2000亿港元创新高  《财经》综合报道
[2011年05月04日]
占最大比重的是入息及利得税，包括薪俸税、利得税及物业税。这些直接税项年内共1430亿港元总收入，占税务局全年总税收68%
广东出现60年来同期最少雨年景  《财经》综合报道
[2011年04月29日]
自去年10月1日以来，在长达半年的时间里，广东平均降水量仅为225.6毫米，比常年同期偏少324.4毫米，偏少一半多
中国启动城市化质量评估体系研究  《财经》综合报道
[2011年04月29日]
评估体系的内容包括：低碳城市化评估指标、和谐城市化评估指标、幸福城市化、感性城市化质量评价指标四个板块涵盖近300条基础评估指标
北京一小区6天19起纵火事件 2疑犯落网  《财经》综合报道
[2011年04月29日]
4月22日起，朝阳无限小区不断有人高空抛物，24日后连续出现10余起人为纵火事件
香港推7措施应对外地孕妇赴港产子  《财经》综合报道
[2011年04月29日]
香港特区政府食物及卫生局局长周一岳28日与公私营医院代表就非本地孕妇来港分娩问题进行会面
新疆和田一商住楼发生火灾 500余人被疏散  《财经》综合报道
[2011年04月29日]
据和田消防支队介绍，由于起火住宅1002室正处于装修阶段，没有人员居住，并没有造成人员伤亡
我国将扩大消防产品实施强制性产品认证范围  新华社
[2011年04月28日]
自2013年1月1日起，凡列入公告认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用
商务部提醒企业和人员审慎赴叙利亚开展投资合作  新华社
[2011年04月28日]
我国首次发布《残疾人残疾分类和分级》国家标准  《财经》综合报道
[2011年04月28日]
我国首个关于残疾种类和等级划分的国家标准正式发布，并将于2011年5月1日起实施
工信部副部长奚国华：大力发展安全产业和新兴信息服务产业  新华社
[2011年04月28日]
奚国华说，当前网络与信息安全问题已成为关系国家经济安全、政治安全、国防安全、文化安全的重大问题
中国已与128国建立1770对友好城市关系  新华社
[2011年04月27日]
中国国际友好城市联合会副秘书长张和强26日在福建泉州表示，目前中国已与世界上128个国家的省州、城市结有1770对友好城市关系
中国移民管理能力建设二期项目在京启动  新华社
[2011年04月27日]
中国移民管理能力建设二期项目26日在北京启动，中国将继续加强与国际移民组织在移民管理领域的合作
公安部：全力解救送返被拐骗的新疆籍未成年人  《财经》综合报道
[2011年04月27日]
各地公安机关将严厉打击拐骗、操纵新疆籍未成年人违法犯罪的幕后组织者、操纵者，全力解救、送返被拐骗、操纵从事违法犯罪活动的新疆籍未成年人
英官员：英中贸易投资面临大量机会  新华社
[2011年04月27日]
英国贸易与投资国务大臣斯蒂芬·格林表示，英中两国双边贸易、投资正面临大量机会，越来越多的企业参与到双边商务往来中
广西南宁一农药厂爆炸引发大火  《财经》综合报道
[2011年04月25日]
广西南宁市邕宾路一家农药厂25日下午发生爆炸引起大火，过火面积近3000平方米，有厂房倒塌。伤亡情况暂不明
云南宣威杨梅山矿难谎报真相被国务院通报  《财经》综合报道
[2011年04月25日]
国务院安全生产委员会办公室23日通报称，4月15日14时许，云南省宣威市海岱镇杨梅山煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，造成12人死亡，3人受伤。事发后，该矿转移4名遇难矿工遗体，并伪造入井检身记录，谎报事故真相
9位诺贝尔奖得主在大连“重启生物之门”  新华社
[2011年04月25日]
25日，来自美国、日本、以色列等国家的9位诺贝尔奖获得者及50多个国家的2500余名专家齐聚大连，参与国际顶级生物技术大会，助推中国生物技术的科学发展
北京市“十二五”新增土地储备年均最高5000公顷  新华社
[2011年04月24日]
北京市国土资源局22日公布，“十二五”期间北京市将新增土地储备开发面积控制在20000至25000公顷，年均4000至5000公顷
上海首次公布年度公租房供地指标：100公顷  新华社
[2011年04月22日]
上海今年首次在年度供地计划中明确公共租赁住房用地指标，全年计划推出100公顷
全军预备役官兵5月1日起换发07式新军服  新华社
[2011年04月22日]
经胡锦涛主席和中央军委批准，全军预备役官兵从5月1日起，统一换发07式预备役军服
国家食品药监局：将重点治理调味料和食品添加剂滥用  新华社
[2011年04月22日]
国家食品药品监督管理局21日发布2011年餐饮服务食品安全重点工作安排实施方案，将调味料和食品添加剂列为治理重点
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究