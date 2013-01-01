各地公布记者站专项治理举报电话 受理记者站违法违规问题 新华社 [2011年04月22日] 32个省级新闻出版行政部门（含新疆生产建设兵团）已在记者站专项治理“百日行动”中公布记者站违规活动举报电话，集中受理11类违法违规问题

商务部要求限期完成家电下乡销售网点清理整顿 新华社 [2011年04月22日] 商务部要求各省级商务主管部门在3个月内，完成对辖区内家电下乡销售网点的全面清理整顿工作

商务部采取五项措施维护蔬菜市场稳定 新华社 [2011年04月22日] 近期，由于大量应季蔬菜集中上市，蔬菜供应量大幅增加，个别地区部分品种蔬菜出现滞销问题

海南离岛免税销售首日550人提货离岛 新华社 [2011年04月22日] 海南离岛免税购物政策实施首日，三亚免税店售出商品超万件，并已有550人提货离岛

去年6000人因涉及知识产权侵权被判有罪 新华社 [2011年04月19日] 2010年，全国法院共审结涉及知识产权侵权的一审刑事案件3942件；判决发生法律效力6001人，其中有罪判决6000人

沈阳全面推行集体合同制度 新华社 [2011年04月19日] 今年年底前，沈阳市80%以上的在建建筑项目必须签订“1+N”集体合同

全国半年查处侵犯涉外商标专用权案8000余件 新华社 [2011年04月19日] 自去年10月全国集中开展打击侵权假冒专项行动以来，全国各级工商机关已立案查处侵权假冒案件近6万件，其中侵犯涉外商标专用权案件8000余件

国家药监局提醒关注双膦酸盐药物安全性问题 新华社 [2011年04月15日] 国家食品药品监督管理局15日在网站发布通告，提醒广大医务人员、公众和药品生产企业关注双膦酸盐药物安全性问题，警惕相关风险

湖南省通报两起突发重金属污染事件 新华社 [2011年04月15日] 湖南省环保厅15日向新华社记者证实，近期发在生湖南益阳、邵阳的两起重金属污染事件目前已获得妥善处置，肇事企业被严肃查处，相关责任人已分别被实施刑事和行政拘留

一季度北京地区进出口总值突破900亿美元 新华社 [2011年04月13日] 今年一季度，北京地区（包含中央在京单位）外贸进出口总值达910.4亿美元，同比增长32.9%

我国启动长江流域船舶升级改造 新华社 [2011年04月13日] “长江绿色物流创新工程项目”，12日在北京通过专家评审。在此基础上，我国正式启动长江流域船舶升级改造项目，打造长江绿色航

国土资源部将成立地质灾害应急管理办公室 新华社 [2011年04月12日] 国土资源部将成立地质灾害应急管理办公室及地质灾害应急技术指导中心，以加强地质灾害应急管理机构和应急技术支撑机构建设

中国政府再次对日提供２万吨燃油紧急援助 新华社 [2011年03月16日]

北京紧急通知彻查家电以旧换新违规行为 新华社 [2011年03月16日]