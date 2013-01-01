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各地公布记者站专项治理举报电话　受理记者站违法违规问题  新华社
[2011年04月22日]
32个省级新闻出版行政部门（含新疆生产建设兵团）已在记者站专项治理“百日行动”中公布记者站违规活动举报电话，集中受理11类违法违规问题
商务部要求限期完成家电下乡销售网点清理整顿  新华社
[2011年04月22日]
商务部要求各省级商务主管部门在3个月内，完成对辖区内家电下乡销售网点的全面清理整顿工作
商务部采取五项措施维护蔬菜市场稳定  新华社
[2011年04月22日]
近期，由于大量应季蔬菜集中上市，蔬菜供应量大幅增加，个别地区部分品种蔬菜出现滞销问题
海南离岛免税销售首日550人提货离岛  新华社
[2011年04月22日]
海南离岛免税购物政策实施首日，三亚免税店售出商品超万件，并已有550人提货离岛
北京市发改委：经济增长8.6%属“主动调控”的结果  新华社
[2011年04月22日]
北京市统计局20日公布的数据显示，一季度北京市GDP同比增长8.6%，低于全国9.7%的平均增幅，是北京市近10年来发展中的较低水平
六部门整治网上涉性用品药品非法信息行动  《财经》综合报道
[2011年04月20日]
六部门最近在全国范围集中开展“整治网上涉性用品药品非法信息专项行动”，对当前互联网上存在的相关非法信息进行集中清理
去年6000人因涉及知识产权侵权被判有罪  新华社
[2011年04月19日]
2010年，全国法院共审结涉及知识产权侵权的一审刑事案件3942件；判决发生法律效力6001人，其中有罪判决6000人
国务院安委办：两起事故暴露出涉煤央企诸多问题  新华社
[2011年04月19日]
国务院安全生产委员会办公室15日通报指出，事故暴露出涉煤中央企业未正确处理生产和安全的关系，安全措施和隐患排查不到位等诸多问题
《中国人民解放军华北野战部队战史》正式发行  新华社
[2011年04月19日]
经中央军委批准出版发行的《中国人民解放军华北野战部队战史》19日在京举行首发式
上海垃圾处理目标：五年内全部无害化  新华社
[2011年04月19日]
上海将在城市生活垃圾管理上全面提升，力争在五年内实现全部垃圾无害化处理，十年内垃圾减量50%
汇丰维持今年中国内地GDP增速8.9%的预期  新华社
[2011年04月19日]
汇丰维持今年中国内地国内生产总值（GDP）增速8.9%的预期，同时调升中国香港和新加坡等地的经济预测
2010年我国遭遇66起“两反一保”调查  新华社
[2011年04月19日]
2010年中国产品共遭受国外66起“两反一保”调查，涉案金额为71.4亿美元
沈阳全面推行集体合同制度  新华社
[2011年04月19日]
今年年底前，沈阳市80%以上的在建建筑项目必须签订“1+N”集体合同
全国半年查处侵犯涉外商标专用权案8000余件  新华社
[2011年04月19日]
自去年10月全国集中开展打击侵权假冒专项行动以来，全国各级工商机关已立案查处侵权假冒案件近6万件，其中侵犯涉外商标专用权案件8000余件
人社部：3年内轮训约3000名县级人社局长  《财经》综合报道
[2011年04月18日]
人力资源社会保障部相关负责人18日表示，将用3年时间对全国约3000名县级人力资源社会保障局局长轮训一遍
商务部公布对欧盟进口马铃薯淀粉反倾销期中复审裁定  《财经》综合报道
[2011年04月18日]
4月18日，商务部发布2011年第16号公告，公布对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉（英文名称：Potato Starch）倾销及倾销幅度期中复审裁定
国家药监局提醒关注双膦酸盐药物安全性问题  新华社
[2011年04月15日]
国家食品药品监督管理局15日在网站发布通告，提醒广大医务人员、公众和药品生产企业关注双膦酸盐药物安全性问题，警惕相关风险
湖南省通报两起突发重金属污染事件  新华社
[2011年04月15日]
湖南省环保厅15日向新华社记者证实，近期发在生湖南益阳、邵阳的两起重金属污染事件目前已获得妥善处置，肇事企业被严肃查处，相关责任人已分别被实施刑事和行政拘留
胡祖六：PE可以帮助中国企业走向世界  《财经》综合报道
[2011年04月15日]
春华资本创始人、董事长胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，PE可以推动中国绿色发展，帮助中国企业走向世界
胡祖六：PE可帮助经济向内需转型  《财经》综合报道
[2011年04月15日]
春华资本创始人、董事长胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，PE可以帮助经济向内需转型
胡祖六：中国PE投资回报率应更高  《财经》综合报道
[2011年04月15日]
胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，中国私募基金需要提高投资回报率
一季度北京地区进出口总值突破900亿美元  新华社
[2011年04月13日]
今年一季度，北京地区（包含中央在京单位）外贸进出口总值达910.4亿美元，同比增长32.9%
我国启动长江流域船舶升级改造  新华社
[2011年04月13日]
“长江绿色物流创新工程项目”，12日在北京通过专家评审。在此基础上，我国正式启动长江流域船舶升级改造项目，打造长江绿色航
国土资源部将成立地质灾害应急管理办公室  新华社
[2011年04月12日]
国土资源部将成立地质灾害应急管理办公室及地质灾害应急技术指导中心，以加强地质灾害应急管理机构和应急技术支撑机构建设
北京吸取“4·11”燃气爆炸事故教训 紧急部署安全生产  《财经》综合报道
[2011年04月12日]
11日下午，北京市政府召开安全生产紧急电视电话会议，通报“4.11”事故情况，部署全市安全生产工作
北京最大规模廉租房选房启动  《财经》综合报道
[2011年04月12日]
4月11日，东城区1912户廉租房实物配租家庭在地坛体育馆内开始选房，这是目前北京市规模最大的一次廉租房选房活动
中国政府再次对日提供２万吨燃油紧急援助  新华社
[2011年03月16日]
北京紧急通知彻查家电以旧换新违规行为   新华社
[2011年03月16日]
中哈两国将深化各领域互利合作  《财经》综合报道
[2011年02月22日]
在当前中哈战略伙伴关系深入发展的大背景下，中国全国人大愿同哈萨克斯坦议会继续加强交流合作，为推动双边关系不断向前发展贡献智慧和力量
标准银行预计中非双边贸易将翻番  【财经网专稿】记者 潘颖
[2011年02月22日]
标准银行表示，受非洲经济快速增长和加大对外合作需要的推动，至2015年，中国在非洲投资将达到500亿美元，与2009年相比增长70%；中非双边贸易总额将达到3000亿美元，较2010年的1500亿美元增长一倍
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