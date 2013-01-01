- 六部门整治网上涉性用品药品非法信息行动 《财经》综合报道
- [2011年04月20日]
六部门最近在全国范围集中开展“整治网上涉性用品药品非法信息专项行动”，对当前互联网上存在的相关非法信息进行集中清理
- 沈阳全面推行集体合同制度 新华社
- [2011年04月19日]
今年年底前，沈阳市80%以上的在建建筑项目必须签订“1+N”集体合同
- 湖南省通报两起突发重金属污染事件 新华社
- [2011年04月15日]
湖南省环保厅15日向新华社记者证实，近期发在生湖南益阳、邵阳的两起重金属污染事件目前已获得妥善处置，肇事企业被严肃查处，相关责任人已分别被实施刑事和行政拘留
- 胡祖六：PE可以帮助中国企业走向世界 《财经》综合报道
- [2011年04月15日]
春华资本创始人、董事长胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，PE可以推动中国绿色发展，帮助中国企业走向世界
- 胡祖六：PE可帮助经济向内需转型 《财经》综合报道
- [2011年04月15日]
春华资本创始人、董事长胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，PE可以帮助经济向内需转型
- 胡祖六：中国PE投资回报率应更高 《财经》综合报道
- [2011年04月15日]
胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，中国私募基金需要提高投资回报率
- 我国启动长江流域船舶升级改造 新华社
- [2011年04月13日]
“长江绿色物流创新工程项目”，12日在北京通过专家评审。在此基础上，我国正式启动长江流域船舶升级改造项目，打造长江绿色航
- 北京最大规模廉租房选房启动 《财经》综合报道
- [2011年04月12日]
4月11日，东城区1912户廉租房实物配租家庭在地坛体育馆内开始选房，这是目前北京市规模最大的一次廉租房选房活动
- 中哈两国将深化各领域互利合作 《财经》综合报道
- [2011年02月22日]
在当前中哈战略伙伴关系深入发展的大背景下，中国全国人大愿同哈萨克斯坦议会继续加强交流合作，为推动双边关系不断向前发展贡献智慧和力量
- 标准银行预计中非双边贸易将翻番 【财经网专稿】记者 潘颖
- [2011年02月22日]
标准银行表示，受非洲经济快速增长和加大对外合作需要的推动，至2015年，中国在非洲投资将达到500亿美元，与2009年相比增长70%；中非双边贸易总额将达到3000亿美元，较2010年的1500亿美元增长一倍