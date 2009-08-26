“甲流”病例将分类救治 2009年09月09日 《财经》实习记者 王璇 “甲流”病例将分类救治 轻症病例可居家隔离治疗，重症和需住院的病例要在定点医院集中收治

人民币国债将在香港首发 2009年09月08日 9月28日，人民币国债将在中国香港首次发行，共计60亿元

中央部委出版社将于两年内完成改制 2009年09月08日 中央各部门各单位出版社今明两年分批转制名单已经确定，未能如期完成转制的出版社将被注销出版许可

药监局称中国药品注册秩序回归正常 2009年09月08日 2007年10月1日至2009年6月底，国家药监局共受理药品注册申请4403件

中央财政将投入近2亿元提高药品标准 2009年09月08日 此次标准提高将向注射剂等安全风险高的品种、民族药和列入国家基本药物目录的品种倾斜

吴邦国访美六天 2009年09月07日 是奥巴马政府今年1月上台以来接待的职务最高的中国领导人

中国首批甲型H1N1流感疫苗正式获批 2009年09月03日 国家药监局预计，9月中旬可完成其余九家企业的流感疫苗生产审批

北极变暖后果或远超预期 2009年09月02日 世界自然基金会报告称，北极变暖可能造成大洪水泛滥，影响全球四分之一的人口

人大常委会通过武装警察法 2009年08月27日 对武警的职责、权利义务、保障措施和监督、法律责任等作了明确规定

南方四省份1600万亩农作物受旱 2009年08月27日 持续高温少雨是造成南方干旱的主要原因

台湾新流感疫情堪忧 2009年08月26日 四天之中有三人死于新流感，军队也暴发群聚感染，台湾新流感疫情不断升温