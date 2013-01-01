中美权威科研机构证实石膏板无毒 【财经网专稿】记者 吴静 [2011年01月26日] 中美双方相关研究机构均证明售向美国的“石膏板”没有问题

梅隆集团旗下机构预言亚洲将现消费盛宴 【财经网专稿】记者 潘颖 [2011年01月26日] 纽约梅隆集团旗下Newton公司亚洲收益基金经理表示，亚洲国家将由于其人口结构和消费文化的转变而爆发出巨大的消费潜力

上海发放近400亿银团贷款支持保障性住房建设 【财经网专稿】记者 胡婧薇 [2010年12月08日] 前各银行已启动银团贷款方式向上海保障性住房建设项目发放了银行贷款373.8亿元，未来仍将优先满足保障性住房建设资金需求

切勿错判欧美形势 紧缩政策需谨慎 【财经网专稿】记者 廖宗魁 [2010年11月22日] 此次通胀并不是货币问题，采取紧缩货币的办法也不合时宜

龚如心遗产案陈振聪败诉 《财经》记者 方璐 [2010年02月04日] 香港高等法院裁定风水师陈振聪所持遗嘱系伪造，陈振聪随后被香港警方逮捕