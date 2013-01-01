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中美权威科研机构证实石膏板无毒  【财经网专稿】记者 吴静
[2011年01月26日]
中美双方相关研究机构均证明售向美国的“石膏板”没有问题
梅隆集团旗下机构预言亚洲将现消费盛宴  【财经网专稿】记者 潘颖
[2011年01月26日]
纽约梅隆集团旗下Newton公司亚洲收益基金经理表示，亚洲国家将由于其人口结构和消费文化的转变而爆发出巨大的消费潜力
余永定：中国模式不改革，增长不可持续  《财经》综合报道
[2010年12月27日]
余永定认为由于缺乏创新、贫富差距不断拉大、污染严重、公共服务缺失及过度依赖出口和投资，中国经济发展模式需要进行结构性调整，否则增长可能无法持续
规模以上食品工业总产值将达6.2万亿元  【财经网专稿】记者 封莉
[2010年12月24日]
食品行业间利润很不平衡，产业链条长，各环节都有可能出现问题，控制难度大
渣打称明年CPI涨5.5% 宏观政策大范围收紧  【财经网专稿】记者 潘颖
[2010年12月16日]
渣打银行预计，2011年CPI增速将达5.5%，宏观政策将大范围收紧，预计央行还将四次加息，并加快人民币升值步伐
美银美林：政策关注通胀 经济无过热增长  【财经网专稿】记者 胡俊英
[2010年12月15日]
陆挺发布研究报告表示，从中央经济工作会议传递的信号看出，政府高度关注通胀，经济增长不太快也不太慢，并没有过热增长
上海发放近400亿银团贷款支持保障性住房建设  【财经网专稿】记者 胡婧薇
[2010年12月08日]
前各银行已启动银团贷款方式向上海保障性住房建设项目发放了银行贷款373.8亿元，未来仍将优先满足保障性住房建设资金需求
亚行：中国经济今年增长10.1%  《财经》综合报道
[2010年12月08日]
亚洲开发银行表示，2011年亚洲地区经济增长可能有所放缓，但总体仍保持强劲
解振华：加快建立节能减排长效机制  《财经》记者 方璐
[2010年11月24日]
解振华表示，中国将加快建立健全政府为主导、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排长效机制
顾云昌：要高度关注中国地方政府债务问题  【财经网专稿】记者 唐韵乔
[2010年11月23日]
美国有次债，欧洲有欧债，中国有地债，所以，在中国目前这个大环境下，请大家高度关注中国地方政府的债务问题
切勿错判欧美形势 紧缩政策需谨慎  【财经网专稿】记者 廖宗魁
[2010年11月22日]
此次通胀并不是货币问题，采取紧缩货币的办法也不合时宜
我国将开展加工贸易转型升级试点  《财经》综合报道
[2010年11月19日]
商务部、人力资源和社会保障部、海关总署日前联合下发通知，决定在苏州、东莞开展加工贸易转型升级试点
陈东祺：宏观调控要同时防通胀和经济过快减速  【财经网专稿】记者 周莉
[2010年11月12日]
国家发改委宏观经济研究院副院长陈东祺表示，下一阶段的宏观调控要同时防止通胀和经济过快减速，以同时实现稳物价和稳增长
张宇燕:2010年贸易实际增长率将超10%  【财经网专稿】记者 郭丽娜
[2010年11月11日]
世界经济和贸易复苏乏力，预计2010年贸易增长率实际增长率超过10%
社科院潘家华：房地产调控意在求稳求发展  《财经》记者 陈燕
[2010年11月11日]
如何看待大力度调控政策下房地产价格的坚挺? 中国社会科学院城市发展与环境研究所所长潘家华表示，调控不是要摧毁地产市场，而是要求稳求发展
蒋超良：国开行今年6月底外汇贷款1143亿美元  《财经》记者 张启安
[2010年11月02日]
截止今年6月底，国家开发银行国际合作业务已经遍及89个国家，外汇贷款余额1143亿美元，占开行全部贷款余额的18%，占中国银行业外汇贷款余额的1/4
惠誉分析师：中国面临债务投资双风险  《财经》综合报道
[2010年10月08日]
中国经济面临债务水平上升及投资激增带来的双重风险
温家宝将出席联合国千年发展目标会议  《财经》综合报道
[2010年09月15日]
温家宝总理此次与会是中国主要国家领导人连续第三年出席联合国会议，也是温家宝总理继2008年后再次出席联合国会议
赵晋平：美贸易保护恐引发连锁效应  
[2010年02月08日]
建议中国企业开拓国内市场和新兴国家市场，并寻求美国消费者利益团体支持
龚如心遗产案陈振聪败诉  《财经》记者 方璐
[2010年02月04日]
香港高等法院裁定风水师陈振聪所持遗嘱系伪造，陈振聪随后被香港警方逮捕
沪“两会”代表吁加快上海经济结构调整  
[2010年02月01日]
上海市政协副主席王新奎指出，上海要调产业结构，必须转移那些劳动密集型、生产效益低、污染严重的加工业
教育部：今年科研项目吸纳毕业生力争达6000人  《财经》记者 李高阳
[2010年01月28日]
2010年将继续推进科研项目吸纳毕业生工作，力争吸纳毕业生6000人左右
工信部：今年规模以上工业增加值将增长11%左右  《财经》记者 李高阳
[2010年01月28日]
2010年工业和信息化系统将以结构调整和发展方式转变为主线
交通部七大措施部署春运工作  
[2010年01月22日]
及早部署、周密安排；做好运力的准备，保障旅客的出行需求；加强安全监管；保障通道畅通；维护市场秩序；提供优质服务；做好应急预案，全力应对突发性冰冻雨雪灾害
王超：企业应合力应对贸易摩擦  
[2010年01月21日]
贸易救济措施已经成为一些国家实施贸易保护的主要手段
重庆已抓获涉黑涉恶人员3339人  
[2010年01月20日]
重庆市代市长黄奇帆称，城乡社会治安持续好转，八类暴力刑事案件占比下降
国家发改委与亚行研讨 “十二五”规划  《财经》记者 芮晓煜
[2010年01月19日]
国家发改委副主任徐宪平表示，中国“十二五”期间需解决扩大内需、改善民生等六大问题
Google中国部分员工已撤至香港  
[2010年01月18日]
为保证正常工作，公司高层作出部分员工撤离北京的决定
安泰科技：4万吨非晶带材3月底正式生产  
[2010年01月18日]
安泰科技高管透露，公司4万吨非晶带材项目将在今年3月底全部建成投产
北京市2009年前11个月居住用地价格大涨34.9%  
[2010年01月18日]
北京市居住类用地成交价格为9975元/平方米，同比大涨了34.9%
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