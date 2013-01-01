- 梅隆集团旗下机构预言亚洲将现消费盛宴 【财经网专稿】记者 潘颖
- [2011年01月26日]
纽约梅隆集团旗下Newton公司亚洲收益基金经理表示，亚洲国家将由于其人口结构和消费文化的转变而爆发出巨大的消费潜力
- 余永定：中国模式不改革，增长不可持续 《财经》综合报道
- [2010年12月27日]
余永定认为由于缺乏创新、贫富差距不断拉大、污染严重、公共服务缺失及过度依赖出口和投资，中国经济发展模式需要进行结构性调整，否则增长可能无法持续
- 美银美林：政策关注通胀 经济无过热增长 【财经网专稿】记者 胡俊英
- [2010年12月15日]
陆挺发布研究报告表示，从中央经济工作会议传递的信号看出，政府高度关注通胀，经济增长不太快也不太慢，并没有过热增长
- 解振华：加快建立节能减排长效机制 《财经》记者 方璐
- [2010年11月24日]
解振华表示，中国将加快建立健全政府为主导、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排长效机制
- 顾云昌：要高度关注中国地方政府债务问题 【财经网专稿】记者 唐韵乔
- [2010年11月23日]
美国有次债，欧洲有欧债，中国有地债，所以，在中国目前这个大环境下，请大家高度关注中国地方政府的债务问题
- 我国将开展加工贸易转型升级试点 《财经》综合报道
- [2010年11月19日]
商务部、人力资源和社会保障部、海关总署日前联合下发通知，决定在苏州、东莞开展加工贸易转型升级试点
- 社科院潘家华：房地产调控意在求稳求发展 《财经》记者 陈燕
- [2010年11月11日]
如何看待大力度调控政策下房地产价格的坚挺? 中国社会科学院城市发展与环境研究所所长潘家华表示，调控不是要摧毁地产市场，而是要求稳求发展
- 蒋超良：国开行今年6月底外汇贷款1143亿美元 《财经》记者 张启安
- [2010年11月02日]
截止今年6月底，国家开发银行国际合作业务已经遍及89个国家，外汇贷款余额1143亿美元，占开行全部贷款余额的18%，占中国银行业外汇贷款余额的1/4
- 温家宝将出席联合国千年发展目标会议 《财经》综合报道
- [2010年09月15日]
温家宝总理此次与会是中国主要国家领导人连续第三年出席联合国会议，也是温家宝总理继2008年后再次出席联合国会议
- 龚如心遗产案陈振聪败诉 《财经》记者 方璐
- [2010年02月04日]
香港高等法院裁定风水师陈振聪所持遗嘱系伪造，陈振聪随后被香港警方逮捕
- 交通部七大措施部署春运工作
- [2010年01月22日]
及早部署、周密安排；做好运力的准备，保障旅客的出行需求；加强安全监管；保障通道畅通；维护市场秩序；提供优质服务；做好应急预案，全力应对突发性冰冻雨雪灾害