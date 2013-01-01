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政经财经短讯
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万科：保障性住房净利润率达6%  
[2010年01月18日]
万科高管透露，万科近几年参与的保障性住房项目净利润率可达6%
巴曙松:适度宽松货币政策上半年偏紧下半年偏松  
[2010年01月18日]
巴曙松援引工业信息化部的一位高层的消息，中国政府在制定2010年的GDP增长时仍定为8%
宋国青:1月份年通胀率达4% 通胀已是现实  
[2010年01月18日]
宋国青认为，2010年的出口情况不会出现2009年4季度的强劲增长
中国2009年FDI同比降2.6%  
[2010年01月15日]
2009年12月吸引外资121亿美元，同比增长103%。这是金融危机爆发以来，连续第五个月回升
张曙光:国企利润不抵租金   
[2010年01月15日]
张曙光认为，国企能否惠民不是简单的经济问题，而是政府的产权边界在哪里的问题
茅于轼：就业是解决中国结构问题的钥匙  
[2010年01月14日]
著名经济学家茅于轼表示中国经济增长的机会在就业方面，而就业数据这个最紧迫的问题被忽略了
秦晖：老百姓福利增长速度远远比不上特权群体  
[2010年01月14日]
清华大学教授秦晖表示，中国一搞福利政策就容易搞成“富福利”，给弱者的福利往往没有给特权者的福利增加得快
摩根大通：预计2010年铁矿石价格将较上年增长20%  
[2010年01月12日]
1月12日摩根大通在最近的研究报告中预测2010年中国对工业商品的需求将继续保持在一个旺盛的水平，并推动国际铁矿石价格上涨20%左右
重庆2009年利用外资达40.5亿美元   
[2010年01月10日]
近年来重庆在利用外资方面的数据翻倍增长
银监会拟出台更为严厉的二套房贷政策  
[2010年01月07日]
将二套房贷的首付比例提高至50%，并且收回各金融机构自主决定房贷利率的权力
长城信息否认收到政府5000万发展基金  
[2010年01月05日]
长城信息一直得到长沙市政府的扶持，在未来不排除继续收到政府补助的可能
中国PMI指数连续10个月超景气临界点  
[2010年01月04日]
从分项指数来看，反映制造业生产情况的生产指数和新订单指数继续强劲攀升
牛锡明拟任交行行长  
[2009年12月31日]
审议同意聘任牛锡明为公司行长，其任职资格尚须报请中国银监会核准
公安部经侦局管辖罪名新增两个  
[2009年12月29日]
公安部经济犯罪侦察局管辖罪名已经达到86个罪名，相比2008年增加了两个
十家外国机构获准在华提供金融信息服务  
[2009年12月29日]
“到目前为止，已有十家外国或境外机构通过审批”
中国与东盟90%贸易产品将实行零关税  
[2009年12月29日]
2010年1月1日起，中国和东盟六个老成员之间，将有超过90%的产品实行零关税
北京2010年启动第二轮千亿土地储备计划  
[2009年12月29日]
今年土地储备机构和国有企业用占90%的资金完成了84%的土地开发面积，其余部分由社会企业实施
专家质疑企业年金征税  
[2009年12月24日]
企业年金是职工在退休后才获得的收益，属于延期收入，理论上不应该征税
全国中小企业工作座谈会在京召开  
[2009年12月24日]
2010年的工作将提高中小企业、非公有制经济的整体素质和竞争力，支持引导中小企业健康发展
国土部督办矿产资源整合  
[2009年12月23日]
伴随着大量小煤矿的退出，一批现代化煤炭“航母”将浮出水面
第四届“中国农村发展研究奖”评奖即将启动  
[2009年12月22日]
三联“商标权”纠纷案2010年1月宣判  
[2009年12月22日]
国美对三联商社改组之后，三联商社与三联集团之间爆发了一系列矛盾，其中最核心的是商标归属问题
招商证券预测明年中国经济增长将达到10.6%  
[2009年12月22日]
由于消费的改善可以预期，加上存货投资的正贡献效应，2010年中国的经济增长将达到10.6%。同时通胀率将冲高回落，全年在3%左右
李毅中：2010年工业增速指标定为11%  
[2009年12月21日]
将工业增速指标定为11%左右，既保持一个适度的增速，又不追求过高的目标
“闸门”收紧 土地优惠政策或叫停  
[2009年12月18日]
减免土地出让金或分期付款的地方“救市”方式，可以适可而止
秦晓称国企体制改革方向是国家资本社会化  
[2009年12月18日]
“中国要从国家手中分配资本，实现国家资本社会化”
信用卡“恶意透支”条例引争议  
[2009年12月16日]
业界人士认为，不仅是具体的解释条文不够准确、严谨，而是“恶意透支”本身就不应入刑
中国11月实际使用外资同比增长超三成  
[2009年12月16日]
2009年11月，中国实际使用外资金额70.23亿美元，同比增长31.97%
英国最新报告显示：中国成贸易保护最大受害国  
[2009年12月15日]
2009年全球许多国家经济显现复苏迹象之际，贸易保护主义却呈抬头之势
中国崛起成全球10年最大新闻 伊拉克战争居第二  
[2009年12月11日]
“中国正在发生的巨变超越其他新闻成为10年来最受关注的新闻事件并不令人惊讶”
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