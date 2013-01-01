连战出任台湾APEC特使 [2009年11月02日] 这将是国民党荣誉主席连战二度代表台湾地区领导人参加APEC峰会

第20届中美商贸联委会杭州举行 [2009年10月24日] 中美双方将就美国尽早承认中国市场经济地位问题作进一步探讨