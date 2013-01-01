页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 政经 > 政经财经短讯
政经财经短讯
页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
下周大事前瞻（11月9日—11月15日）  
[2009年11月07日]
胡锦涛出访；奥巴马访华；人民空军成立60周年纪念；国民党补选中常委；新任联合国教科文组织大会总干事就职
中非合作论坛再续前缘  
[2009年11月07日]
第四届部长级会议在埃及沙姆沙伊赫举行，将规划未来三年中非各领域合作蓝图
中国商务部新增美肉鸡反补贴调查项目  
[2009年11月05日]
应中国畜牧业协会申请，新增七个补贴项目，包括两个美国联邦政府项目和五个地方政府项目
第106届广交会出口成交回暖  
[2009年11月04日]
订单以短单为主，显示客商对经济前景仍持谨慎态度
10月汇丰中国服务业PMI指数微跌  
[2009年11月04日]
虽然该指数为四个月来最低水平，但调查还显示，中国服务业业界对未来一年的经营前景保持高度乐观
世行上调2009年中国经济增速预测至8.4%  
[2009年11月04日]
2010年中国经济仍将保持强劲增长态势，但维持经济刺激政策的代价与风险也将日益高昂
世行上调2009年东亚及太平洋区经济预测至6.7%  
[2009年11月04日]
将2009年中国经济增速，从此前预测的7.2%调高至8.4%；认为资产价格泡沫是该地区经济持续复苏面临的风险之一
温家宝即将访问埃及  
[2009年11月03日]
此行旨在国际格局新变化下，促进中阿、中非关系
连战出任台湾APEC特使  
[2009年11月02日]
这将是国民党荣誉主席连战二度代表台湾地区领导人参加APEC峰会
中国房地产开发投资拉低城镇投资增幅  
[2009年11月02日]
2009年前三季度，城镇投资中的房地产开发投资增速较低，只有17.7%；银行贷款是固定资产投资的主要资金来源之一
李克强到访新西兰  
[2009年11月02日]
在已结束的对澳大利亚的访问中，李克强代表中国同澳方发表了《中澳联合声明》，确定了两国下一步关系发展的基本原则
下周大事前瞻（11月2日-11月8日）  
[2009年10月31日]
温家宝访问埃及；阿富总统选举举行第二轮投票；纽约市长选举；APEC系列会议在新加坡举行
湖南、广西旱情持续  
[2009年10月30日]
自10月28日三峡水库第三次加大泄水流量以来，长江下游和两湖地区的旱情有所缓解，但湘江水位还在缓慢下降；广西则有可能形成夏秋冬连旱
中国美国商会称中美商贸联委会成果丰硕  
[2009年10月30日]
称很高兴看到中美两国在能源、环境、贸易开放及扩大市场准入等问题上寻求共同点
中国央行称应增强贷款增长可持续性  
[2009年10月30日]
由于前期已开工项目仍需较大规模信贷资金，加之房地产投资升温，贷款需求仍将保持平稳
李克强到访澳大利亚  
[2009年10月30日]
中国国务院副总理的到访，意味着今年夏天以来一度探底的中澳关系回暖
中国一半以上农田缺乏有效灌溉  
[2009年10月29日]
全国人大常委会调研报告称，由于国家财政投入不足，多数水利设施老化失修，一些地方在干旱面前束手无策
中美军事交流达成七项共识  
[2009年10月28日]
美方希望开展与中国的长期军事交流，但对台军售、双方舰艇海上对峙等问题成阻隔
安监总局通报贵州“10·17”粮仓重大垮塌事故  
[2009年10月27日]
该粮仓建于1978年；事故详细原因仍在调查中
中国启动“4万亿”投资第三轮检查  
[2009年10月26日]
此前进行的两轮检查当中，已立案54件，查处党员干部135人，其中移送司法机关6人
WTO正式审理中欧紧固件争端  
[2009年10月26日]
中国加入WTO近八年来，首次对最大的贸易伙伴提起WTO框架下的诉讼
【一周国际经济预览】10月26日－10月31日  
[2009年10月26日]
美国即将公布三季度GDP季度环比增长率，市场预计美国经济三季度将走出衰退，环比正增长3.2%
新加坡筹办APEC系列会议  
[2009年10月25日]
最关键的APEC领导人非正式会议，安排在保卫森严的新加坡总统府举行
第20届中美商贸联委会杭州举行  
[2009年10月24日]
中美双方将就美国尽早承认中国市场经济地位问题作进一步探讨
下周大事前瞻（10月26日-10月31日）  
[2009年10月24日]
十一届全国人大常委会第十一次会议举行；第20届中美商贸联委会在杭州举行；创业板首批28家公司挂牌交易
重庆计划2012年实现城乡“全民养老”  
[2009年10月23日]
该计划最终将覆盖重庆2000多万人口，比中央政府“2020年建立覆盖城乡的社会保障体系”目标提前了八年
财政部发文规范中央行政国资收入管理  
[2009年10月23日]
解决因国资收入和单位利益紧密关联带来的分配不公问题，为防止国资流失提供制度保障
2009年引黄济津济淀正式启动  
[2009年10月22日]
这是2000年以来黄河第五次向天津应急调水，第三次向白洋淀应急调水
首届中美清洁能源合作论坛开幕  
[2009年10月22日]
中国国务院副总理李克强表示，中美两国在清洁能源领域合作潜力大
住房公积金贷款将支持保障性住房建设  
[2009年10月19日]
除了向个人提供住房贷款之外，新规定允许不超过50％的住房公积金闲置资金用于支持保障性住房建设，但明令禁止用于商品住房开发和城市基础设施建设
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究