- 中非合作论坛再续前缘
- [2009年11月07日]
第四届部长级会议在埃及沙姆沙伊赫举行，将规划未来三年中非各领域合作蓝图
- 温家宝即将访问埃及
- [2009年11月03日]
此行旨在国际格局新变化下，促进中阿、中非关系
- 中国房地产开发投资拉低城镇投资增幅
- [2009年11月02日]
2009年前三季度，城镇投资中的房地产开发投资增速较低，只有17.7%；银行贷款是固定资产投资的主要资金来源之一
- 李克强到访新西兰
- [2009年11月02日]
在已结束的对澳大利亚的访问中，李克强代表中国同澳方发表了《中澳联合声明》，确定了两国下一步关系发展的基本原则
- 湖南、广西旱情持续
- [2009年10月30日]
自10月28日三峡水库第三次加大泄水流量以来，长江下游和两湖地区的旱情有所缓解，但湘江水位还在缓慢下降；广西则有可能形成夏秋冬连旱
- 李克强到访澳大利亚
- [2009年10月30日]
中国国务院副总理的到访，意味着今年夏天以来一度探底的中澳关系回暖
- 中国一半以上农田缺乏有效灌溉
- [2009年10月29日]
全国人大常委会调研报告称，由于国家财政投入不足，多数水利设施老化失修，一些地方在干旱面前束手无策
- 中美军事交流达成七项共识
- [2009年10月28日]
美方希望开展与中国的长期军事交流，但对台军售、双方舰艇海上对峙等问题成阻隔
- 住房公积金贷款将支持保障性住房建设
- [2009年10月19日]
除了向个人提供住房贷款之外，新规定允许不超过50％的住房公积金闲置资金用于支持保障性住房建设，但明令禁止用于商品住房开发和城市基础设施建设