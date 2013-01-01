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政经财经短讯
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【一周国际经济预览】10月19日－10月25日  
[2009年10月19日]
美联储将公布经济褐皮书，其中内容将对两周后召开的美联储议息会议产生直接影响
下周大事前瞻（10月19日—25日）  
[2009年10月17日]
东盟系列峰会在泰国举行；印尼总统苏西洛连任就职；摩尔多瓦选举新总统；国际核查人员对伊朗第二座铀浓缩设施进行核查
中央投入10.85亿元储备“甲流”防控药械  
[2009年10月16日]
此外，还投入6.6亿元专项资金用于出入境检验检疫，3.01亿元加强流感监测
中国9月FDI创今年最大增幅  
[2009年10月15日]
9月实际使用外资（FDI）金额78.99亿美元，同比增长18.9%，为2009年以来最大增幅
商务部：9月零售额创全年最快增速  
[2009年10月15日]
商务部监测的千家重点零售企业零售额同比增长10.6%
欧洲法院推翻一起反倾销案终裁结果  
[2009年10月14日]
给予一家中国公司市场经济待遇，免征反倾销税
9月出口创今年来最低降幅  
[2009年10月14日]
出口同比下降15.2%，较8月收窄8.2个百分点，远好于市场预期
卫生部简化“甲流”确诊程序  
[2009年10月13日]
同一起“甲流”暴发疫情中，临床诊断病例可不经过实验室确诊，优先收治重症与危重病例入院
普京访华加强中俄能源与经贸合作  
[2009年10月13日]
普京以总理身份的首次访华，将同温家宝举行中俄总理第14次定期会晤，以及参加上合组织第八次总理会议
中国6月底外债余额约3606亿美元  
[2009年10月13日]
截至2009年6月末，中国外债余额为3605.79亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债），比上年末减少140.82亿美元，下降3.76%
中国请求WTO设专家组审理中欧紧固件争端  
[2009年10月13日]
中国商务部称，此前的双方WTO争端解决机制项下的磋商，未能解决中方关注
诺贝尔经济学奖诞生首位女性得主  
[2009年10月12日]
两位获奖者均来自美国，授奖给他们是表彰他们对经济治理所进行的研究
9月中国法定传染病发病数略有下降  
[2009年10月12日]
报告死亡人数为首位的传染病仍为艾滋病，报告发病人数最多的传染病为病毒性肝炎
公安部恢复设立反假币处  
[2009年10月12日]
部署“09行动”打击假币犯罪，前线指挥部驻扎粤东
中韩签署经贸合作中长期发展规划报告  
[2009年10月12日]
双方将扩大重点合作领域；能源、气候变化、金融、造船、劳动就业，以及区域和多边合作与协调等双方关注、且合作意愿较强的新领域，首次纳入其中
温家宝称素质教育成效不够明显  
[2009年10月12日]
坦言中国教育相对忽视学生独立思考和创造能力的培养，强调要培养全面发展的优秀人才
【一周国际经济预览】10月12日－10月18日  
[2009年10月12日]
美联储将公布9月22日至23日联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要
中日韩：一天会议 两项声明  
[2009年10月10日]
中国总理温家宝、日本首相鸠山由纪夫、韩国总统李明博就深化三边合作机制、全球气候变化、金融危机、朝鲜半岛无核化等地区和国际问题展开深入交流
习近平出访欧洲五国  
[2009年10月10日]
2008年3月就任国家副主席后第三次外访
下周大事前瞻（10月12日—10月18日）  
[2009年10月10日]
俄、吉两国总理访华；国民党举行十八大；十一届全运会在山东济南开幕；第106届广交会开幕
发改委：中国国有粮企库存4508亿斤  
[2009年10月09日]
学者估计，中国粮食储备占总消费量的比例远高于联合国粮农组织17%-18%的标准
药监局提示加替沙星注射剂有不良反应隐患  
[2009年10月09日]
导致严重不良事件发生的原因之一，是该产品存在临床不合理使用现象，如超适应症用药、输液速度过快和禁忌症用药等
湖南省锑矿罐笼坠落致26人丧生  
[2009年10月09日]
事发地为冷水江市。官方通报称，事故系刹车失灵所致，国家安监总局已展开调查
浙江拟实现城乡养老保险“全覆盖”  
[2009年10月08日]
日前，浙江全面启动城乡居民社会养老保险制度。2010年1月1日起，浙江省将实现“人人享有养老金”
2009年度诺贝尔生理学或医学奖揭晓  
[2009年10月05日]
三位美国科学家因为揭示了细胞老化乃至死亡的秘密，而分享了这一殊荣，以及140万美元的奖金
下周大事前瞻（10月5日-10月11日）  
[2009年10月02日]
2009年诺贝尔奖陆续揭晓；陈水扁四大弊案二审开庭；第二次中韩日领导人会议在北京举行；中国第26次南极考察队启程
中国提高部分优抚对象补助标准  
[2009年09月29日]
自10月1日起执行，主要针对残疾军人、烈属、在乡退伍红军老战士等
南京市出台教师绩效工资实施办法  
[2009年09月29日]
南京市直属的义务教育学校教师平均工资水平将不低于当地公务员平均工资水平
湖南将量化考核教师师德  
[2009年09月28日]
明确绩效考核将和师德挂钩，不与升学率挂钩
中国内地降低港澳企业出版物分销门槛  
[2009年09月28日]
根据CEPA补充协议六，10月1日起港澳投资者可在内地独立设立音像制品分销企业
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