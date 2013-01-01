习近平出访欧洲五国 [2009年10月10日] 2008年3月就任国家副主席后第三次外访

南京市出台教师绩效工资实施办法 [2009年09月29日] 南京市直属的义务教育学校教师平均工资水平将不低于当地公务员平均工资水平