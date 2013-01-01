- 中国9月FDI创今年最大增幅
- [2009年10月15日]
9月实际使用外资（FDI）金额78.99亿美元，同比增长18.9%，为2009年以来最大增幅
- 卫生部简化“甲流”确诊程序
- [2009年10月13日]
同一起“甲流”暴发疫情中，临床诊断病例可不经过实验室确诊，优先收治重症与危重病例入院
- 普京访华加强中俄能源与经贸合作
- [2009年10月13日]
普京以总理身份的首次访华，将同温家宝举行中俄总理第14次定期会晤，以及参加上合组织第八次总理会议
- 中国6月底外债余额约3606亿美元
- [2009年10月13日]
截至2009年6月末，中国外债余额为3605.79亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债），比上年末减少140.82亿美元，下降3.76%
- 中韩签署经贸合作中长期发展规划报告
- [2009年10月12日]
双方将扩大重点合作领域；能源、气候变化、金融、造船、劳动就业，以及区域和多边合作与协调等双方关注、且合作意愿较强的新领域，首次纳入其中
- 中日韩：一天会议 两项声明
- [2009年10月10日]
中国总理温家宝、日本首相鸠山由纪夫、韩国总统李明博就深化三边合作机制、全球气候变化、金融危机、朝鲜半岛无核化等地区和国际问题展开深入交流