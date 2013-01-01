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政经财经短讯
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【一周国际经济预览】9月28日－10月4日  
[2009年09月28日]
主要发达经济体失业率仍维持高位，经济复苏的“嫩芽”依然脆弱。CPI继续为负，通胀无近忧
新中国成立60周年庆典将举行  
[2009年09月26日]
10月1日上午，将在北京天安门广场举行首都各界庆祝中华人民共和国成立60周年大会；胡锦涛发表重要讲话，之后举行盛大的阅兵式和群众游行
下周大事前瞻（9月28日-10月4日）  
[2009年09月26日]
新中国成立60周年庆典举行； IMF和世行全球年会举行；2016年夏季奥运会主办城市确定；希腊举行大选
央行调查显示65.2%的居民难以接受目前房价  
[2009年09月25日]
41.5%的居民预期四季度房价将继续上涨；居民的购房和购车意愿继续上升
中日韩领导人峰会10月10日在北京举行  
[2009年09月24日]
这是第二次在“10+3”框架外举行的三国领导人会议；也将是日本首相鸠山由纪夫就职后首次访华
美国国际贸易法院支持中国企业  
[2009年09月23日]
认定现行对华反倾销反补贴合并调查不合理，要求要么放弃对中国产品征收反补贴税，要么修改相关政策和程序
重点流域仍有三成断面水质未达标  
[2009年09月23日]
绝大部分重点流域的氨氮污染问题依然凸显，一半以上的治污项目尚未完成
周小川：应适时调节货币政策松紧  
[2009年09月23日]
使之既适应于经济发展需要、适应于解决就业需要，同时又要保证币值稳定
国务院发文促进中小企业发展  
[2009年09月22日]
自2010年1月1日至2010年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
下周大事前瞻（9月21日-9月27日）  
[2009年09月18日]
胡锦涛赴美出席国际会议；联合国举办“全球气候周”活动；第三次G20金融峰会在美国匹兹堡召开；德国举行联邦议院选举
中国内地“甲流”确诊病例过万  
[2009年09月17日]
据卫生部通报，截至16日，中国内地新增“甲流”确诊病例1118例，累计确诊病例10221例；部分学校决定停课
央企高管将实行绩效薪酬考核制  
[2009年09月16日]
新出台的指导意见要求企业建立健全职务消费管理制度，加强了对央企负责人经营业绩的考核
福建启动公立医院改革试点  
[2009年09月15日]
试图建立以医院管理委员会为核心的法人治理结构，取消药品加成的同时增加财政投入
最高检加强城建领域反商业贿赂行动  
[2009年09月15日]
各级检察机关将继续开展为期两年的专项治理工作，深入查办工程建设领域的贪污贿赂、渎职犯罪
下周大事前瞻（9月14日—9月20日）  
[2009年09月12日]
中共十七届四中全会举行；鸠山由纪夫正式出任日本首相；第64届联大开幕；WTO重启多哈回合贸易谈判
沪8月个人住房贷款增量再创新高  
[2009年09月11日]
当月增加170.2亿元，新增住房贷款总额高企的主要原因是受高档住房交易活跃的影响
CGTI：中国绿色科技市场潜力大，挑战诸多  
[2009年09月11日]
调查报告称，相关市场潜力每年最高可达1万亿美元，但绿色科技市场仍存在繁多的行政管理、不足的融资手段、复杂的监管环境等问题
8月中国财政收入大幅增长36.1%  
[2009年09月11日]
1月-8月中央本级收入累计增幅，比预算要求的增幅低11.4个百分点，完成预算任务仍然艰巨
国办要求机关错时上班防“甲流”  
[2009年09月11日]
国务院办公厅文件称中国疫情防控工作面临严峻形势
8月社会消费品零售总额增长15.4%  
[2009年09月11日]
汽车和房地产市场的强劲增长，推动消费持续走高
李盛霖称交通领域突发事件风险增加  
[2009年09月10日]
今年1-8月，全国交通运输建设领域事故件数、死亡人数，同比增长17.9%和23.1%
中巴两国服务贸易协定即将实施  
[2009年09月10日]
在对世贸组织承诺的基础上，巴方将在11个主要服务部门的102个分部门，对中国服务提供者进一步开放
吴邦国会见美众议院议长佩洛西  
[2009年09月10日]
正在进行为期一周访美活动的中国人大委员长吴邦国，9月9日当天，分别同包括众议长佩洛西在内的美国国会人士会面
“甲流”病例将分类救治  《财经》实习记者 王璇
[2009年09月09日]
“甲流”病例将分类救治 轻症病例可居家隔离治疗，重症和需住院的病例要在定点医院集中收治
人民币国债将在香港首发  
[2009年09月08日]
9月28日，人民币国债将在中国香港首次发行，共计60亿元
中央部委出版社将于两年内完成改制  
[2009年09月08日]
中央各部门各单位出版社今明两年分批转制名单已经确定，未能如期完成转制的出版社将被注销出版许可
药监局称中国药品注册秩序回归正常  
[2009年09月08日]
2007年10月1日至2009年6月底，国家药监局共受理药品注册申请4403件
中央财政将投入近2亿元提高药品标准  
[2009年09月08日]
此次标准提高将向注射剂等安全风险高的品种、民族药和列入国家基本药物目录的品种倾斜
国务院部署秋冬季“甲流”防控工作  
[2009年09月08日]
要求进一步强化预防措施，严控社区传播，加强重症救治
吴邦国访美六天  
[2009年09月07日]
是奥巴马政府今年1月上台以来接待的职务最高的中国领导人
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