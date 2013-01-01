- 新中国成立60周年庆典将举行
- [2009年09月26日]
10月1日上午，将在北京天安门广场举行首都各界庆祝中华人民共和国成立60周年大会；胡锦涛发表重要讲话，之后举行盛大的阅兵式和群众游行
- 美国国际贸易法院支持中国企业
- [2009年09月23日]
认定现行对华反倾销反补贴合并调查不合理，要求要么放弃对中国产品征收反补贴税，要么修改相关政策和程序
- 国务院发文促进中小企业发展
- [2009年09月22日]
自2010年1月1日至2010年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税
- 中国内地“甲流”确诊病例过万
- [2009年09月17日]
据卫生部通报，截至16日，中国内地新增“甲流”确诊病例1118例，累计确诊病例10221例；部分学校决定停课
- 福建启动公立医院改革试点
- [2009年09月15日]
试图建立以医院管理委员会为核心的法人治理结构，取消药品加成的同时增加财政投入
- 中巴两国服务贸易协定即将实施
- [2009年09月10日]
在对世贸组织承诺的基础上，巴方将在11个主要服务部门的102个分部门，对中国服务提供者进一步开放
- 吴邦国会见美众议院议长佩洛西
- [2009年09月10日]
正在进行为期一周访美活动的中国人大委员长吴邦国，9月9日当天，分别同包括众议长佩洛西在内的美国国会人士会面
- “甲流”病例将分类救治 《财经》实习记者 王璇
- [2009年09月09日]
“甲流”病例将分类救治 轻症病例可居家隔离治疗，重症和需住院的病例要在定点医院集中收治
- 吴邦国访美六天
- [2009年09月07日]
是奥巴马政府今年1月上台以来接待的职务最高的中国领导人