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【一周国际经济预览】9月7日－9月13日  
[2009年09月07日]
本周各国经济数据出炉，进一步考验各国决策层选择何时退出经济刺激计划
下周大事前瞻（9月7日—9月13日）  
[2009年09月05日]
2009夏季达沃斯会议在大连举行；陈水扁所涉弊案将宣判；“9·11”恐怖袭击事件八周年纪念；欧佩克举行石油部长会议
中国首批甲型H1N1流感疫苗正式获批  
[2009年09月03日]
国家药监局预计，9月中旬可完成其余九家企业的流感疫苗生产审批
李克强：推进经济结构战略性调整  
[2009年09月02日]
要积极发展高新技术产业，改造提升传统产业，带动产业转型和技术升级
北极变暖后果或远超预期  
[2009年09月02日]
世界自然基金会报告称，北极变暖可能造成大洪水泛滥，影响全球四分之一的人口
华兰生物“甲流”疫苗通过专家审评  
[2009年09月02日]
专家建议，批准该疫苗15微克剂量一剂用于三岁以上人群预防甲型H1N1病毒所致流感的免疫接种
【一周国际经济预览】8月31日－9月6日  
[2009年08月31日]
欧洲央行(ECB)将公布利率决议，市场预计欧洲央行利率将维持在1.0%的历史低点不变
下周大事前瞻（8月31日—9月6日）  
[2009年08月29日]
吴邦国出访美洲三国；G20财长和央行行长聚首伦敦；素帕猜、拉米开始新任期；香港违例吸烟定额罚款制度生效
人大常委会通过武装警察法  
[2009年08月27日]
对武警的职责、权利义务、保障措施和监督、法律责任等作了明确规定
南方四省份1600万亩农作物受旱  
[2009年08月27日]
持续高温少雨是造成南方干旱的主要原因
台湾新流感疫情堪忧  
[2009年08月26日]
四天之中有三人死于新流感，军队也暴发群聚感染，台湾新流感疫情不断升温
最高法院：突发事件法警可用警械武器  
[2009年08月26日]
允许紧急情况下法警使用警械和武器，如违反规定造成严重事故要承担责任
刘韧案一审开庭  
[2009年08月25日]
被控以删除网上负面消息为由敲诈勒索；被告称实质系IT业内杀毒软件之争
财政支农资金建房买车 三成仍未归还  
[2009年08月24日]
十省区市累计整改违规资金22.86亿元，23人受到党纪政纪处分
下周大事前瞻（8月24日-8月30日）  
[2009年08月22日]
中国十一届全国人大常委会第十次会议举行；美“发现”号航天飞机发射升空；俄罗斯总统梅德韦杰夫访问蒙古国；日本新一届众院选举投票
国资委调查美国公司行贿中国企业事件  
[2009年08月22日]
已成立专门调查组，并责成相关企业纪委组织人员展开调查
台又有三名高官因救灾不力请辞  
[2009年08月20日]
包括“国防部长”在内的三名内阁官员因此次风灾请辞，预计9月初前台“内阁”将全盘改组
中央政法委出台涉法涉诉信访工作意见  
[2009年08月19日]
针对进京上访量较大的省份，中央政法机关将派出接访组或巡回接访组，依照信访条例和司法程序就地就近受理督办，引导上访群众通过基层和来信解决问题，不必动辄“进京上访”
新流感严重地区学生需提前一周返校  
[2009年08月19日]
在开学前一周内，学生出现“发热、咳嗽、咽痛”等症状，应及时就医，病愈后复课
中国北方气象干旱范围缩小  
[2009年08月19日]
国家防总表示降雨并未阻挡旱情进一步发展，辽宁东部、吉林西部和内蒙古通辽东部地区仍属重旱区
马英九为救灾不力道歉  
[2009年08月18日]
台湾当局将成立“灾害防救署”，并彻查行政团队是否有疏失之责
上海7月二手房市场价涨量减  
[2009年08月18日]
二手房价格指数为2427点，环比上涨1.21%，创历史新高；成交量则出现回落，环比下降7.3%
台高官因婉拒外援救灾而辞职  
[2009年08月18日]
台“外交部政务次长”成为风灾后台湾“问责风暴”下的首位下台官员
第三批“两岸经贸促进考察团”将赴台  
[2009年08月17日]
采购范围集中在岛内的化工、机械、电子、纺织、轻工等行业
马英九表示对风灾负全责  
[2009年08月17日]
对政府反应过慢、此前婉拒外界援助的批评，马英九表示将惩处相关官员，但表示不会辞职
【一周国际经济预览】8月17日－8月23日  
[2009年08月17日]
英国央行公布8月货币政策会议纪要；美国住房市场有企稳迹象；日本经济前景有望改善
中国与东盟签署自贸区《投资协议》  
[2009年08月17日]
通过双方相互给予投资者国民待遇、最惠国待遇和投资公平公正待遇，提高投资相关法律法规的透明度
下周大事前瞻（8月17日—8月23日）  
[2009年08月15日]
塞尔维亚总统访华；阿富汗举行总统大选；韩美举行联合军演；日本发布众议院选举公告；台湾少数民族代表团访大陆
香港二季度GDP扭转一年跌势 环比上升3.3％  
[2009年08月14日]
政府指经济复苏已渐露曙光，调高全年经济预测至负增长3.5％至4.5％
台“行政院”拟提特别预算支持救灾与灾后重建  
[2009年08月14日]
台行政部门决定尽快提出《8•8水灾灾后重建特别条例》，其中编列特别预算支持救灾与重建工作，初估该预算规模在1000亿至2000亿新台币
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