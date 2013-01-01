- 北极变暖后果或远超预期
- [2009年09月02日]
世界自然基金会报告称，北极变暖可能造成大洪水泛滥，影响全球四分之一的人口
- 台湾新流感疫情堪忧
- [2009年08月26日]
四天之中有三人死于新流感，军队也暴发群聚感染，台湾新流感疫情不断升温
- 刘韧案一审开庭
- [2009年08月25日]
被控以删除网上负面消息为由敲诈勒索；被告称实质系IT业内杀毒软件之争
- 下周大事前瞻（8月24日-8月30日）
- [2009年08月22日]
中国十一届全国人大常委会第十次会议举行；美“发现”号航天飞机发射升空；俄罗斯总统梅德韦杰夫访问蒙古国；日本新一届众院选举投票
- 中央政法委出台涉法涉诉信访工作意见
- [2009年08月19日]
针对进京上访量较大的省份，中央政法机关将派出接访组或巡回接访组，依照信访条例和司法程序就地就近受理督办，引导上访群众通过基层和来信解决问题，不必动辄“进京上访”
- 中国北方气象干旱范围缩小
- [2009年08月19日]
国家防总表示降雨并未阻挡旱情进一步发展，辽宁东部、吉林西部和内蒙古通辽东部地区仍属重旱区
- 马英九为救灾不力道歉
- [2009年08月18日]
台湾当局将成立“灾害防救署”，并彻查行政团队是否有疏失之责
- 上海7月二手房市场价涨量减
- [2009年08月18日]
二手房价格指数为2427点，环比上涨1.21%，创历史新高；成交量则出现回落，环比下降7.3%
- 马英九表示对风灾负全责
- [2009年08月17日]
对政府反应过慢、此前婉拒外界援助的批评，马英九表示将惩处相关官员，但表示不会辞职