- 王永庆遗产案在美开庭
- [2009年08月14日]
由于王永庆没有留下遗嘱，他的三房妻子和九个子女不可避免地卷入了一场遗产争夺战
- 中国将下调食盐加碘量
- [2009年08月13日]
目前市面所售食盐均为加碘盐，且加碘标准只有一个，各地已经出现多例高碘区居民因摄取碘量过高而致病的案例
- 7月全国法定报告传染病死亡1253人
- [2009年08月11日]
全国共报告法定传染病673472例；报告死亡人数居前五位的病种依次为：肺结核、艾滋病、狂犬病、病毒性肝炎、新生儿破伤风
- 最高法院部署司法反腐工作
- [2009年08月06日]
2009年上半年，法院领导干部违纪违法案件仍有发生，“人情案、关系案、金钱案”问题仍然较为突出
- 银联卡明起可在台刷卡消费
- [2009年08月06日]
银联卡可在7万多家商店使用，包括著名景点台北故宫、台北101与太平洋崇光百货
- 河南、辽宁两省确定医改目标
- [2009年08月04日]
河南承诺将在未来三年投入479亿元用于医改，辽宁省也将在三年内新增199亿元用于医改；此前江西、陕西、安徽和福建四省亦发布了具体的实施计划
- 公安部轮训基层公安官员
- [2009年08月03日]
此前全国县级公安局长已完成轮训，此次轮训主要针对县级公安部门的基层所（队）长，为期十天，旨在提升公安队伍素质和应对处置群体性事件
- 青海鼠疫疫情致两人死亡
- [2009年08月03日]
确诊12人，死亡2人，青海省、州、县已启动突发公共卫生事件应急预案