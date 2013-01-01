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政经财经短讯
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王永庆遗产案在美开庭  
[2009年08月14日]
由于王永庆没有留下遗嘱，他的三房妻子和九个子女不可避免地卷入了一场遗产争夺战
中国将下调食盐加碘量  
[2009年08月13日]
目前市面所售食盐均为加碘盐，且加碘标准只有一个，各地已经出现多例高碘区居民因摄取碘量过高而致病的案例
商务部称有可能就“出版物准入案”提起上诉  
[2009年08月13日]
中方将认真评估WTO专家组的裁决报告。专家组的裁定并不具有法律强制力，双方均可以上诉或展开磋商以解决争端
“莲花河畔”倒楼涉案七人被捕  
[2009年08月12日]
梅都房产董事长兼总经理张志琴等七人涉嫌重大责任事故罪
“十二五”交通运输发展规划编制启动  
[2009年08月11日]
将影响到有关政府预算的制定
浙江泰顺山体滑坡 七栋民房被埋  
[2009年08月11日]
依山而建的民房瞬间倒塌，被困六人中两人死亡，初步认定为台风“莫拉克”之强降雨所致
7月全国法定报告传染病死亡1253人  
[2009年08月11日]
全国共报告法定传染病673472例；报告死亡人数居前五位的病种依次为：肺结核、艾滋病、狂犬病、病毒性肝炎、新生儿破伤风
“莫拉克”肆虐台湾 海协会致电海基会慰问  
[2009年08月10日]
台风“莫拉克”已造成台湾地区12人死亡、52人失踪、32人受伤
下周大事前瞻（8月10日—8月16日）  
[2009年08月08日]
厄瓜多尔新总统就职；尼日尔举行修宪公投；加蓬总统竞选活动开始；美联储决策例会
跨境贸易人民币结算试点企业接近400家  
[2009年08月07日]
已有20多家企业开展业务；将在完善试点管理办法的基础上再逐步扩大试点
财政部：正采取一系列措施促进民间投资增长  
[2009年08月07日]
下一步，财政部还将继续加大对中小企业的财税支持力度
机关事业单位平均工资增幅高于企业  
[2009年08月07日]
国家统计局回应工资增幅质疑，称城镇单位职工工资统计范围存在缺陷
最高法院部署司法反腐工作  
[2009年08月06日]
2009年上半年，法院领导干部违纪违法案件仍有发生，“人情案、关系案、金钱案”问题仍然较为突出
杭州再发交通肇事致死案  
[2009年08月06日]
杭州交警部门表示，对酒后驾驶机动车者，一律暂扣驾驶证三个月
银联卡明起可在台刷卡消费  
[2009年08月06日]
银联卡可在7万多家商店使用，包括著名景点台北故宫、台北101与太平洋崇光百货
长江上中游将迎2004年来最大洪水  
[2009年08月05日]
国家防总已针对长江防汛启动Ⅲ级应急响应
部际联席会议促汽车家电“以旧换新”  
[2009年08月05日]
联席会议由商务部、财政部等十部门组成，在商务部设立工作办公室，负责日常工作
石家庄一在建厂房倒塌致17人死亡  
[2009年08月05日]
专家初步判定，闪电击中厂房为事故的主要原因；包括新华社在内的多家媒体记者遭不明身份者恶意阻拦
中国核工业集团总经理康日新被查  
[2009年08月05日]
涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查
门诊小病医疗费用将被纳入医保范围  
[2009年08月04日]
门诊统筹所需费用将在医保基金中单独列账，符合条件的基层医疗卫生机构将列入基本医疗保险定点范围
河南、辽宁两省确定医改目标  
[2009年08月04日]
河南承诺将在未来三年投入479亿元用于医改，辽宁省也将在三年内新增199亿元用于医改；此前江西、陕西、安徽和福建四省亦发布了具体的实施计划
中国已发放94.66亿元农机补贴  
[2009年08月04日]
中央农机具购置补贴资金共计130亿元，已下达100亿元，全国各省份已实施94.66亿元
中国代表赴美听证“轮胎特保案”  
[2009年08月03日]
美国多家轮胎业界组织纷纷表态，反对对中国轮胎产品采取特保限制措施
进出口饲料及添加剂检验检疫办法出台  
[2009年08月03日]
要求监管部门提前预测可能出现的风险；企业应确保产品安全，并至少保留不少于两年的记录
公安部轮训基层公安官员  
[2009年08月03日]
此前全国县级公安局长已完成轮训，此次轮训主要针对县级公安部门的基层所（队）长，为期十天，旨在提升公安队伍素质和应对处置群体性事件
青海鼠疫疫情致两人死亡  
[2009年08月03日]
确诊12人，死亡2人，青海省、州、县已启动突发公共卫生事件应急预案
两部门要求强化基本医疗保险基金管理  
[2009年08月03日]
将进一步加强基金收支预算管理，实现三年内基本医保参保率九成以上，并提高待遇水平
中国出台《伤病残军人退役安置规定》  
[2009年08月03日]
伤病残军人移交政府安置时，军队发给一次性安置补助费，保障其住房和医疗需求
教育部：暑期学生集中活动非必须不得举办  
[2009年08月03日]
此前一些暑期学生集中活动，已引发多起甲型H1N1流感疫情
【一周国际经济预览】8月3日-8月9日  
[2009年08月03日]
美国公布7月失业率，预计失业率为9.6%，比上月增加0.1个百分点
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