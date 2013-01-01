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政经财经短讯
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下周大事前瞻（8月3日－8月9日）  
[2009年08月02日]
内贾德连任就职伊朗总统；希拉里访问非洲七国；中印边界问题特别代表举行第13次会晤；中国首个全民健身日
安徽：2010年底完成农村集体土地确权  
[2009年08月01日]
分三步走：2009年底前全省完成“农村集体土地所有权”的确权；2010年上半年基本完成“宅基地使用权”确权；2010年底前完成“集体建设用地使用权”确权
中国首次对欧盟提起WTO诉讼  
[2009年07月31日]
就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施，提起WTO争端解决机制下的磋商请求
财政部出台扶持动漫行业税收优惠政策  
[2009年07月31日]
在增值税、企业所得税、营业税、进口关税和进口环节增值税等税种上，进行税收优惠
北京公共租赁房政策出台  
[2009年07月31日]
按照北京市住房建设计划，今年将收购建设50万平方米的公共租赁住房，租金将略高于廉租房
中国美国商会：中美战略与经济对话应言出必行  
[2009年07月30日]
希望有效遏制贸易保护主义；反对中美两国的“购买国货”政策或意向
国家发改委：将推进资源性产品价格改革  
[2009年07月30日]
要进一步加强和改进垄断行业价格监管；改进房地产价格和收费监管
七家大陆航空公司在台设立分公司  
[2009年07月30日]
台“经济部投审会”通过第一批来台设分公司的大陆航空公司投资案
建设部批评部分城市大搞园林绿化“形象工程”  
[2009年07月29日]
全国城市用于园林绿化维护建设的费用每年高达数百亿元，有些城市追求“一日成林”，甚至假树假花假草上街头
台预计今年经济增长为-4.25%  
[2009年07月29日]
台湾对大陆贸易整体呈现衰退，但消费的回暖，加上生产和贸易指标跌幅缓和，使得台6月经济开始回升
教育部警示高校招生诈骗  
[2009年07月29日]
“机动名额”“内部指标”“三本点招”“计划外”“自由招生”、假冒军校招收“地方委培生”等都是常见招生诈骗伎俩
八部门联手发展家庭服务业促就业  
[2009年07月28日]
国务院同意八部门建立家庭服务业促进就业部际联席会议，发展家庭服务业促进就业的指导意见年内将出台，鼓励家庭服务企业向连锁化、集团化发展
上半年工业利润降幅继续收窄  
[2009年07月28日]
工业主营业务收入六个月以来首次正增长，应收账款增幅继续扩大
香港出口跌幅半年来首度缩小为单位数  
[2009年07月27日]
6月出口明显改善，跌幅仅为5.4%，香港政府发言人称最坏的情况应该已经在一季度出现，未来可继续改善
财政部再次延长原料奶收购贷款贴息期  
[2009年07月27日]
政策实施期限延长至2009年12月底，贴息率仍按此前规定的3.105%执行
胡锦涛电贺马英九当选国民党主席  
[2009年07月27日]
胡锦涛的贺电与马英九的复电，均提出两岸关系必须和平发展
四川米易县暴雨洪涝致19人死亡  
[2009年07月27日]
另有十人失踪，受伤38人。7月27日13时，民政部启动国家四级救灾应急响应
政府规范中小商贸企业发展基金管理  
[2009年07月27日]
重点用于中小商贸企业融资担保费用补助、国内贸易信用险费用补助，支持符合条件的中小商贸企业参展、品牌培育等
中俄就“闭市”纠纷达成共识  
[2009年07月27日]
华商部分货物已运出；双方将在中俄海关合作分委会框架下打击“灰色清关”
2008年中国污染减排成效明显  
[2009年07月26日]
2008年减排任务“超额”完成，弥补了2006年、2007年的“历史欠账”，使得中国在减少污染物排放上更接近“十一五”规划的目标
下周大事前瞻（7月27日—8月2日）  
[2009年07月25日]
首次中美战略与经济对话举行；北约新老秘书长交接；伊朗新总统就职
农村居民务工收入增速大幅下降  
[2009年07月24日]
2009年上半年，农村居民务工收入增幅比去年降低11.1个百分点。城乡居民收入差距继续扩大
浦东建设航运中心核心功能区新规将出台  
[2009年07月24日]
据《实施意见》，拟将陆家嘴航运服务业的发展，分为航运金融、航运服务企业、海事组织与科教以及航运会展四个区域
谢旭人强调下半年财政工作四方面  
[2009年07月24日]
下半年积极财政政策不变，保增长同时更注重结构调整
国台办新闻局长将率团访台  
[2009年07月24日]
本次会商主要讨论两岸媒体互设办事处，以及对未来媒体合作与新闻交流常态化进行沟通
商务部修订外资并购规定  
[2009年07月24日]
删除“反垄断审查”部分，意在与《反垄断法》及相关规定一致
台湾放宽大陆人士来台及消费限制  
[2009年07月23日]
在港澳工作满一年的大陆人士可于8月率先来台自由行，且不受“团进团出”的规范。同时，新规定允许自9月开始，大陆银联卡可在台湾刷卡消费
云南姚安地震直接灾害损失逾21亿元   
[2009年07月23日]
地震造成1人死亡，31人重伤，341人轻伤。受灾20.17万户，80.32万人，直接经济总损失达21.541亿元
中方阐述中美战略与经济对话框架  
[2009年07月23日]
外交部与财政部联合阐述介绍即将召开的首轮两国战略与经济对话情况
沪下放1亿美元以下外资审批权  
[2009年07月22日]
下放权限意在调动区县吸收外资的积极性，年底前还将进一步下放并购等外资项目审批权
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