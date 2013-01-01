- 安徽：2010年底完成农村集体土地确权
- [2009年08月01日]
分三步走：2009年底前全省完成“农村集体土地所有权”的确权；2010年上半年基本完成“宅基地使用权”确权；2010年底前完成“集体建设用地使用权”确权
- 北京公共租赁房政策出台
- [2009年07月31日]
按照北京市住房建设计划，今年将收购建设50万平方米的公共租赁住房，租金将略高于廉租房
- 教育部警示高校招生诈骗
- [2009年07月29日]
“机动名额”“内部指标”“三本点招”“计划外”“自由招生”、假冒军校招收“地方委培生”等都是常见招生诈骗伎俩
- 八部门联手发展家庭服务业促就业
- [2009年07月28日]
国务院同意八部门建立家庭服务业促进就业部际联席会议，发展家庭服务业促进就业的指导意见年内将出台，鼓励家庭服务企业向连锁化、集团化发展
- 政府规范中小商贸企业发展基金管理
- [2009年07月27日]
重点用于中小商贸企业融资担保费用补助、国内贸易信用险费用补助，支持符合条件的中小商贸企业参展、品牌培育等
- 2008年中国污染减排成效明显
- [2009年07月26日]
2008年减排任务“超额”完成，弥补了2006年、2007年的“历史欠账”，使得中国在减少污染物排放上更接近“十一五”规划的目标
- 农村居民务工收入增速大幅下降
- [2009年07月24日]
2009年上半年，农村居民务工收入增幅比去年降低11.1个百分点。城乡居民收入差距继续扩大
- 国台办新闻局长将率团访台
- [2009年07月24日]
本次会商主要讨论两岸媒体互设办事处，以及对未来媒体合作与新闻交流常态化进行沟通
- 台湾放宽大陆人士来台及消费限制
- [2009年07月23日]
在港澳工作满一年的大陆人士可于8月率先来台自由行，且不受“团进团出”的规范。同时，新规定允许自9月开始，大陆银联卡可在台湾刷卡消费
- 云南姚安地震直接灾害损失逾21亿元
- [2009年07月23日]
地震造成1人死亡，31人重伤，341人轻伤。受灾20.17万户，80.32万人，直接经济总损失达21.541亿元