财政支农资金建房买车 三成仍未归还 2009年08月24日 十省区市累计整改违规资金22.86亿元，23人受到党纪政纪处分

国资委调查美国公司行贿中国企业事件 2009年08月22日 已成立专门调查组，并责成相关企业纪委组织人员展开调查

台又有三名高官因救灾不力请辞 2009年08月20日 包括“国防部长”在内的三名内阁官员因此次风灾请辞，预计9月初前台“内阁”将全盘改组

中央政法委出台涉法涉诉信访工作意见 2009年08月19日 针对进京上访量较大的省份，中央政法机关将派出接访组或巡回接访组，依照信访条例和司法程序就地就近受理督办，引导上访群众通过基层和来信解决问题，不必动辄“进京上访”

新流感严重地区学生需提前一周返校 2009年08月19日 在开学前一周内，学生出现“发热、咳嗽、咽痛”等症状，应及时就医，病愈后复课

中国北方气象干旱范围缩小 2009年08月19日 国家防总表示降雨并未阻挡旱情进一步发展，辽宁东部、吉林西部和内蒙古通辽东部地区仍属重旱区

马英九为救灾不力道歉 2009年08月18日 台湾当局将成立“灾害防救署”，并彻查行政团队是否有疏失之责

上海7月二手房市场价涨量减 2009年08月18日 二手房价格指数为2427点，环比上涨1.21%，创历史新高；成交量则出现回落，环比下降7.3%

台高官因婉拒外援救灾而辞职 2009年08月18日 台“外交部政务次长”成为风灾后台湾“问责风暴”下的首位下台官员

马英九表示对风灾负全责 2009年08月17日 对政府反应过慢、此前婉拒外界援助的批评，马英九表示将惩处相关官员，但表示不会辞职

王永庆遗产案在美开庭 2009年08月14日 由于王永庆没有留下遗嘱，他的三房妻子和九个子女不可避免地卷入了一场遗产争夺战