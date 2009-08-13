- 2009年08月24日十省区市累计整改违规资金22.86亿元，23人受到党纪政纪处分
- 2009年08月22日中国十一届全国人大常委会第十次会议举行；美“发现”号航天飞机发射升空；俄罗斯总统梅德韦杰夫访问蒙古国；日本新一届众院选举投票
- 2009年08月22日已成立专门调查组，并责成相关企业纪委组织人员展开调查
- 2009年08月20日包括“国防部长”在内的三名内阁官员因此次风灾请辞，预计9月初前台“内阁”将全盘改组
- 2009年08月19日针对进京上访量较大的省份，中央政法机关将派出接访组或巡回接访组，依照信访条例和司法程序就地就近受理督办，引导上访群众通过基层和来信解决问题，不必动辄“进京上访”
- 2009年08月19日在开学前一周内，学生出现“发热、咳嗽、咽痛”等症状，应及时就医，病愈后复课
- 2009年08月19日国家防总表示降雨并未阻挡旱情进一步发展，辽宁东部、吉林西部和内蒙古通辽东部地区仍属重旱区
- 2009年08月18日台湾当局将成立“灾害防救署”，并彻查行政团队是否有疏失之责
- 2009年08月18日二手房价格指数为2427点，环比上涨1.21%，创历史新高；成交量则出现回落，环比下降7.3%
- 2009年08月18日台“外交部政务次长”成为风灾后台湾“问责风暴”下的首位下台官员
- 2009年08月17日采购范围集中在岛内的化工、机械、电子、纺织、轻工等行业
- 2009年08月17日对政府反应过慢、此前婉拒外界援助的批评，马英九表示将惩处相关官员，但表示不会辞职
- 2009年08月17日英国央行公布8月货币政策会议纪要；美国住房市场有企稳迹象；日本经济前景有望改善
- 2009年08月17日通过双方相互给予投资者国民待遇、最惠国待遇和投资公平公正待遇，提高投资相关法律法规的透明度
- 2009年08月15日塞尔维亚总统访华；阿富汗举行总统大选；韩美举行联合军演；日本发布众议院选举公告；台湾少数民族代表团访大陆
- 2009年08月14日政府指经济复苏已渐露曙光，调高全年经济预测至负增长3.5％至4.5％
- 2009年08月14日台行政部门决定尽快提出《8•8水灾灾后重建特别条例》，其中编列特别预算支持救灾与重建工作，初估该预算规模在1000亿至2000亿新台币
- 2009年08月14日由于王永庆没有留下遗嘱，他的三房妻子和九个子女不可避免地卷入了一场遗产争夺战
- 2009年08月13日目前市面所售食盐均为加碘盐，且加碘标准只有一个，各地已经出现多例高碘区居民因摄取碘量过高而致病的案例
- 2009年08月13日中方将认真评估WTO专家组的裁决报告。专家组的裁定并不具有法律强制力，双方均可以上诉或展开磋商以解决争端
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