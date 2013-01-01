- 下周大事前瞻（6月29日—7月5日）
- [2009年06月27日]
“7·1”中国实施一些新的法律法规；美军从伊拉克城镇撤出全部战斗部队；世界卫生部长会议在墨西哥举行；全球智库峰会在北京举行
- 中国政府回应“购买中国货”政策
- [2009年06月26日]
两部委新闻发言人联合发表谈话称，外界存在误解，中国绝不会采取任何歧视外国企业、外国产品的做法
- 中国强调对朝措施的三个“不应影响”
- [2009年06月25日]
中方认为，联合国安理会有关朝鲜的决议有明确的规定，安理会所采取的行动不应影响朝鲜的民生和发展，不应影响朝鲜正常的经贸往来，不应影响对朝鲜的人道主义援助
- 澳洲会计师公会调查指中国经济复苏在望
- [2009年06月25日]
60.4%的受访者认为，中国经济有望在2009年四季度至2010年上半年复苏。75.8%的受访者认为，2009年中国实际GDP增长率将介于6%-7.9%之间
- 珠海横琴岛被纳入经济特区范围
- [2009年06月25日]
此举旨在逐步把横琴岛建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区，同时也有助于内地和澳门的共同发展
- 中美副部级防务磋商今日重启
- [2009年06月23日]
今明两天，暂停18个月的中美副防长级防务磋商在京举行，双方就朝核问题、海上对峙以及两军未来合作问题交换意见
- 中国外交部明确金正云访华消息不实
- [2009年06月18日]
在6月18日的发布会上，中国外交部发言人指出，有关媒体关于朝鲜领导人金正日之子金正云访华一事报道的情况并不存在