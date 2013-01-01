页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 政经 > 政经财经短讯
政经财经短讯
页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
下周大事前瞻（7月6日－7月12日）  
[2009年07月04日]
G8峰会在意大利举行；印尼举行总统选举；日本众院选举打响“前哨战”；第五届两岸经贸文化论坛在长沙举办
建设部发文要求清查在建住宅质量  
[2009年07月03日]
工程质量隐患层出不穷，建设部拟组织对在建住宅工程质量的督查
北京小学新流感疫情疑源于家政服务员  
[2009年07月03日]
北京望京南湖中园小学患者增至17人，市卫生局提醒学生假期谨慎选择外出
成都“6•5”公交车特大放火案告破  
[2009年07月02日]
纵火者为62岁男性，当日携带汽油上车点燃，着火后没有主动逃生意愿，当场死亡
沪急推土方及基坑工程专项检查  
[2009年07月02日]
检查重点包括方案、资质以及承发包关系三大内容，目前在企业自查阶段
水利部称22省因洪涝灾害损失超百亿  
[2009年07月02日]
已有95人因灾死亡，受灾人口达2060万人
吉林松原高考舞弊案三犯罪嫌疑人被批捕  
[2009年07月01日]
犯罪嫌疑人刘艳华、何淑杰被以“非法生产、销售间谍专用器材罪”批捕，杨春被批捕的罪名是“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”
下周大事前瞻（6月29日—7月5日）  
[2009年06月27日]
“7·1”中国实施一些新的法律法规；美军从伊拉克城镇撤出全部战斗部队；世界卫生部长会议在墨西哥举行；全球智库峰会在北京举行
中国政府回应“购买中国货”政策  
[2009年06月26日]
两部委新闻发言人联合发表谈话称，外界存在误解，中国绝不会采取任何歧视外国企业、外国产品的做法
广州新增两所学校出现新流感确诊病例  
[2009年06月26日]
继东莞和江门先后出现学校聚集性新流感疫情后，广州市另有两所学校又确诊三例
中国强调对朝措施的三个“不应影响”  
[2009年06月25日]
中方认为，联合国安理会有关朝鲜的决议有明确的规定，安理会所采取的行动不应影响朝鲜的民生和发展，不应影响朝鲜正常的经贸往来，不应影响对朝鲜的人道主义援助
澳洲会计师公会调查指中国经济复苏在望  
[2009年06月25日]
60.4%的受访者认为，中国经济有望在2009年四季度至2010年上半年复苏。75.8%的受访者认为，2009年中国实际GDP增长率将介于6%-7.9%之间
全球富人财富2008年缩水二成  
[2009年06月25日]
中国内地富人人数为36.4万人，同比下跌11.8%，但已超越英国成为全球第四大的富人集中地
珠海横琴岛被纳入经济特区范围  
[2009年06月25日]
此举旨在逐步把横琴岛建设成为“一国两制”下探索粤港澳合作新模式的示范区，同时也有助于内地和澳门的共同发展
西安组建国有独资水务集团谋求上市  
[2009年06月24日]
当地政府曾计划出让西安市自来水总公司49%的股权，同时向合资公司授予特许经营权
惠州公交车肇事逃逸连撞28车致五人死亡  
[2009年06月24日]
一辆889路公交大巴车肇事后将乘客赶下车，逃逸狂奔中连撞28辆车，致五人死亡
中国内地甲型H1N1流感患者增至490例  
[2009年06月24日]
6月23日新增病例49例，东莞石排镇中心小学再增4例
中方表示不掌握有关朝鲜可疑货船的情况  
[2009年06月24日]
就朝核问题，中方依然坚持对话协商和六方会谈是实现半岛无核化的最佳途径
中美副部级防务磋商今日重启  
[2009年06月23日]
今明两天，暂停18个月的中美副防长级防务磋商在京举行，双方就朝核问题、海上对峙以及两军未来合作问题交换意见
中国取消部分粮食和化肥出口关税  
[2009年06月22日]
取消31项产品的出口暂定关税，主要包括小麦、大米、大豆及其制粉，硫酸，钢丝等
上海新增11例新流感确诊病例  
[2009年06月22日]
新增病例仍均为输入型，年龄最小的患者3岁
安徽凤阳爆炸直接原因尚未查明  
[2009年06月22日]
矿主曾私藏五吨炸药长达20多天，国家安监总局要求弄清非法储存炸药的来源和去向
【一周国际经济预览】6月22日-6月28日  
[2009年06月22日]
美联储公开市场操作委员会举行货币政策会议，预计不会改变0%-0.25%的基准利率区间
“海西区”中心城市党政首脑调整  
[2009年06月21日]
于伟国出任厦门市委书记；李建国调任泉州市市长；副省长苏增添兼任福州市市长
中国将烟产品税率最高提至56%  
[2009年06月20日]
甲类香烟的消费税从价税率，由原来的45%调整至56%；批发环节加征一道5%从价税
下周大事前瞻（6月22日-6月28日）  
[2009年06月20日]
李克强出访欧亚三国；泰国总理、土耳其总统访华；联合国举行高级别会议研讨金融危机
卫生部启动六大公共卫生服务项目   
[2009年06月19日]
卫生部消息称，作为新医改近期五项任务之一，促进基本公共卫生服务逐步均等化工作已正式启动
中国上调出口退税账户托管贷款额度  
[2009年06月19日]
从现行的原则上不超过应得退税额的70％提高到90％，旨在解决出口短期流动资金困难
中央预算内投资项目概算调整将引进审计监督  
[2009年06月19日]
此举旨在加强和规范中央预算内投资项目管理，防止和解决投资项目超概算问题
中国外交部明确金正云访华消息不实  
[2009年06月18日]
在6月18日的发布会上，中国外交部发言人指出，有关媒体关于朝鲜领导人金正日之子金正云访华一事报道的情况并不存在
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究