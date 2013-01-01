- “金砖四国”联合声明关注金融经济领域
- [2009年06月17日]
在 “金砖四国”首次峰会发布的联合声明中，国际金融机构的改革、应对国际金融危机、贸易合作、能源与环境成为四国关注重点
- 港珠澳大桥预计年底动工
- [2009年06月16日]
香港政务司唐英年表示，港珠澳大桥正等待中央政府最后批准，预计五年内完成兴建
- 香港失业率止住上升之势
- [2009年06月16日]
今年3月至5月，香港失业率为5.3%，与2月至4月的数据持平
- 内地新流感确诊患者达226例
- [2009年06月15日]
6月14日18时至6月15日18时，内地报告甲型H1N1流感确诊病例达41例，比上一日又有增加
- 张茅：今年医改任务已基本议定
- [2009年06月15日]
今年医改工作目标和任务，将待国务院常务会议讨论审议通过后向社会公布；今后三年五项重点医改任务的相关配套文件，现已进入会签阶段
- 上海市近期暴力袭警频发
- [2009年06月12日]
1月-5月，市检察院向法院提起公诉107件，涉案140人；妨害公务案件的暴力程度不断升级
- 质检总局严打坑农案件
- [2009年06月11日]
2009年春季打假共查获假劣农业生产资料货值8227万元，查获假劣化肥21805吨
- 5月进出口继续大幅下滑
- [2009年06月11日]
出口同比下降26.40％，进口同比下降25.20％，降幅较4月均有增加
- 卫生部立规食品安全风险评估
- [2009年06月10日]
国务院卫生行政部门负责组织食品安全风险评估，并组建国家食品安全风险评估专家委员会
- 5月物价同比继续下降
- [2009年06月10日]
CPI降幅略微收窄至1.4%，PPI降幅进一步扩大至7.2%，基本符合预期