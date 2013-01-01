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政经财经短讯
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中国内地新增27例新流感确诊病例   
[2009年06月18日]
截至目前，中国内地共报告264例甲型H1N1流感确诊病例，已治愈出院114例，150例在院接受治疗
香港一日新增53例新流感病例  
[2009年06月17日]
其中40例属本地感染，13例为外地引入
崔世安成澳门特首选举惟一候选人  
[2009年06月17日]
获得选举委员会95%以上的提名，称如若当选，将推进澳门社会和谐
“金砖四国”联合声明关注金融经济领域  
[2009年06月17日]
在 “金砖四国”首次峰会发布的联合声明中，国际金融机构的改革、应对国际金融危机、贸易合作、能源与环境成为四国关注重点
港珠澳大桥预计年底动工  
[2009年06月16日]
香港政务司唐英年表示，港珠澳大桥正等待中央政府最后批准，预计五年内完成兴建
香港失业率止住上升之势  
[2009年06月16日]
今年3月至5月，香港失业率为5.3%，与2月至4月的数据持平
全球感染37757人 死亡人数166人  
[2009年06月16日]
全球共有81个国家和地区进入确诊名单，克罗地亚首次报告确诊病例
公安部九个督导组赴地方检查治安整治   
[2009年06月16日]
重点检查“打黑除恶”“打拐”、涉枪涉爆案件等十项工作
内地新流感确诊患者达226例  
[2009年06月15日]
6月14日18时至6月15日18时，内地报告甲型H1N1流感确诊病例达41例，比上一日又有增加
第二批“两岸经贸促进考察团”7月赴台  
[2009年06月15日]
以商贸流通领域的企业为主，主要采购食品、饮料、日用品、服装、工艺品等
张茅：今年医改任务已基本议定  
[2009年06月15日]
今年医改工作目标和任务，将待国务院常务会议讨论审议通过后向社会公布；今后三年五项重点医改任务的相关配套文件，现已进入会签阶段
中国内地新流感确诊患者增达196例  
[2009年06月15日]
6月14日新增31例，其中10例来自四川。香港和台湾累计病例分别达到92例和49例
5月中国FDI同比下降17.8%  
[2009年06月15日]
连续八个月下降，为十年来首次
下周大事前瞻（6月15日—6月21日）  
[2009年06月13日]
胡锦涛访问俄罗斯等三国；欧盟委员会新任主席确定；英国下议院议长辞职
南京低保人群基本医疗有望免费  
[2009年06月12日]
按计划，费用将由市、区县财政“埋单”
人保部：事业单位将全面推行聘用制和绩效工资制  
[2009年06月12日]
对事业单位进行分类的基础上，将进行事业单位的人事制度改革、工资制度改革、财政投入体制改革和养老保险制度改革四项改革
上海市近期暴力袭警频发  
[2009年06月12日]
1月-5月，市检察院向法院提起公诉107件，涉案140人；妨害公务案件的暴力程度不断升级
中央政府八项优惠鼓励高校毕业生从军  
[2009年06月12日]
最高可获2.4万元学费补贴，预征合格仍可选择就业，入伍期间表现优秀可享多项优先机会
5月工业生产提速 消费继续平稳增长  
[2009年06月12日]
5月规模以上工业企业增加值同比增长8.9％，社会消费品零售总额同比增长15.2％
5月新增人民币贷款6645亿元  
[2009年06月12日]
中国政府提出的2009年新增贷款5万亿元的最低目标已经实现
质检总局严打坑农案件  
[2009年06月11日]
2009年春季打假共查获假劣农业生产资料货值8227万元，查获假劣化肥21805吨
严义明诉发改委信息公开案上诉至北京高院  
[2009年06月11日]
北京一中院不予受理，严义明认为其适用法律错误
广东省新增三例“甲流”确诊病例  
[2009年06月11日]
广东全省目前共有27例确诊病例
5月进出口继续大幅下滑  
[2009年06月11日]
出口同比下降26.40％，进口同比下降25.20％，降幅较4月均有增加
5月城镇固定资产投资继续快速增长  
[2009年06月11日]
1月-5月，城镇固定资产投资累计同比增长32.9%
2008年中国新发职业病1.3万余例  
[2009年06月10日]
超过半数的职业病病例分布在中小企业，列前三位的行业依次为煤炭、有色金属和建设
湖南贵州洪灾已造成14人死亡  
[2009年06月10日]
两省共有400余万人受灾，因灾直接经济损失19.15亿元
卫生部立规食品安全风险评估  
[2009年06月10日]
国务院卫生行政部门负责组织食品安全风险评估，并组建国家食品安全风险评估专家委员会
5月物价同比继续下降  
[2009年06月10日]
CPI降幅略微收窄至1.4%，PPI降幅进一步扩大至7.2%，基本符合预期
成都公交车燃烧事件三名伤员出院  
[2009年06月10日]
八名特危重伤员烧伤面积均在95%左右，仍未脱离生命危险
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