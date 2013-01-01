- 新奥尔良市长在沪被隔离
- [2009年06月09日]
来沪时同机有疑似感染H1N1病毒的乘客；迄今上海共有11例输入性甲型H1N1流感确诊病例
- 中国提高玩具等商品的出口退税率
- [2009年06月08日]
箱包、鞋帽、玩具等商品的出口退税率提高到15%，电视用发送设备、缝纫机等商品出口退税率提高到17%，纺织服装未列入调整范围
- 中国2009年一季度单位能耗下降接近3%
- [2009年06月05日]
中国一季度单位GDP能耗同比下降了2.89%，降幅提高了0.27个百分点，国务院总理温家宝主持会议布置进一步推进节能减排及应对气候变化
- 中央投资已下达逾六成
- [2009年06月04日]
前五月累计下达5620亿元，其中基础设施建设资金占比最大
- 中国政府调整加工贸易禁止类目录
- [2009年06月03日]
部分植物、轻工产品、金属化合物、石化产品、钢铁及有色金属产品等79个十位商品编码被剔除，以稳定外需
- 盖特纳向中国经济学家致敬
- [2009年06月01日]
在出席福特基金会举办的招待会上，盖特纳除了称赞基金会在促进中国发展改革中的作用，还向中国一代经济学家对改革开放理论所作出的贡献致敬