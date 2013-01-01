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政经财经短讯
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郑少东仍在接受组织审查  
[2009年06月09日]
因涉黄光裕案于年初被查，其“落马”牵出多名广东高官
新奥尔良市长在沪被隔离  
[2009年06月09日]
来沪时同机有疑似感染H1N1病毒的乘客；迄今上海共有11例输入性甲型H1N1流感确诊病例
成都公交车燃烧仍有八人生命垂危  
[2009年06月09日]
烧伤面积均在95%以上；另外十名危重伤员病情暂时稳定
三天内370例发热或有症状者入境  
[2009年06月08日]
其中285例实行医学观察，85例排除患甲型H1N1流感的嫌疑
上海又增两名甲型H1N1流感确诊病例  
[2009年06月08日]
上海确诊病例增至十例，尚无二代病例
【一周国际经济预览】6月8日-6月14日  
[2009年06月08日]
几大发达经济体与新兴经济体的GDP和工业产值等总量数据将发布
中国提高玩具等商品的出口退税率  
[2009年06月08日]
箱包、鞋帽、玩具等商品的出口退税率提高到15%，电视用发送设备、缝纫机等商品出口退税率提高到17%，纺织服装未列入调整范围
第二次中日经济高层对话举行  
[2009年06月07日]
中国商务部长与日本经产大臣先行会谈
重庆武隆滑坡抢险生死关头  
[2009年06月06日]
27人掩埋矿井下尚有生存希望；事发地铁矿被质疑采矿过度诱发滑坡
下周大事前瞻（6月8日－6月14日）  
[2009年06月06日]
伊朗举行总统大选；澳门行政长官选举候选人进入提名期；中国创业板相关保荐办法与发审委办法正式实施
上海甲型H1N1流感增至八例  
[2009年06月05日]
至6月5日18时，中国内地共报告67例确诊病例
中国2009年一季度单位能耗下降接近3%  
[2009年06月05日]
中国一季度单位GDP能耗同比下降了2.89%，降幅提高了0.27个百分点，国务院总理温家宝主持会议布置进一步推进节能减排及应对气候变化
民政部：五省强对流天气致27人死亡  
[2009年06月05日]
五省受灾人口444.49万人。国家减灾委、民政部已紧急启动四级救灾应急响应
深圳市拟推“全民医保”  
[2009年06月05日]
持有《深圳市居住证》、非本市户籍常住人员可纳入医疗保险范围
近期多名“问题官员”被免全国人大代表职务  
[2009年06月05日]
石家庄市市长冀纯堂和原广东省政协主席陈绍基被罢免省人大代表；原山西临汾市委书记夏振贵被免全国人大代表
重庆山体崩塌致50余人被埋  
[2009年06月05日]
事发重庆武隆县铁矿乡，目前被埋村民生死不明
中央投资已下达逾六成  
[2009年06月04日]
前五月累计下达5620亿元，其中基础设施建设资金占比最大
台“金管会”主委称世界金融中心正在转移  
[2009年06月03日]
从“Nylon”向“Shangkong”转移，中国角色从“世界工厂”转变成“世界市场”，为“三岸五地”交流提供契机
中国政府调整加工贸易禁止类目录  
[2009年06月03日]
部分植物、轻工产品、金属化合物、石化产品、钢铁及有色金属产品等79个十位商品编码被剔除，以稳定外需
上海三名甲型H1N1流感患者出院  
[2009年06月03日]
上海目前确诊的七名患者，四名已出院，三名尚在治疗中
第九名中国乘客身份已确认  
[2009年06月03日]
失踪法航班机上九名中国乘客身份已经全部确认
胡锦涛与奥巴马通电话谈朝鲜半岛局势  
[2009年06月03日]
这也是奥巴马今年1月就任美国总统后，两人第二次通电话
中国内地一日新增十例甲流患者  
[2009年06月03日]
累计确诊病例总数达到49人，其中广东省13例中还包括两例二代病例
中国外交部证实陈至立未访朝鲜  
[2009年06月02日]
称由于国内日程原因而推迟访问
陈德铭介绍中日经济高层对话准备情况  
[2009年06月02日]
双方将在节能环保、金融、农业、贸易投资、知识产权、信息通信、减灾防灾等多领域进行广泛沟通
首届“全球智库峰会”下月举行  
[2009年06月02日]
由成立不久的中国国际经济交流中心主办，主题为“共享人类智慧 共谋全球发展”
马英九与希拉里“相遇”萨尔瓦多  
[2009年06月02日]
感谢美国在两岸事务上的帮助，强调台湾同大陆关系要尽可能维持平稳
北京甲型H1N1流感确诊患者突破十例  
[2009年06月02日]
中国内地确诊患者达38例，其中出入境检验检疫机构发现10例
盖特纳向中国经济学家致敬  
[2009年06月01日]
在出席福特基金会举办的招待会上，盖特纳除了称赞基金会在促进中国发展改革中的作用，还向中国一代经济学家对改革开放理论所作出的贡献致敬
中国对“进口取向电工钢”发起“双反”调查  
[2009年06月01日]
调查自即日起至2010年6月1日前结束，特殊情况下可延长至2010年12月1日
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