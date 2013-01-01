- 上海输入性甲型H1N1流感增至五例
- [2009年06月01日]
新增患者28日从美国经香港乘机抵达上海浦东国际机场，目前经治疗后情况稳定，与其密切接触的八名亲友正接受隔离观察
- 中国内地甲型H1N1流感确诊33人
- [2009年06月01日]
5月31日新增九例，增量创历史新高。其中广东四例，包括中国内地第二例本土传播病例；此外，湖北也出现一例疑似病例
- 浙江拟放宽户籍限制
- [2009年06月01日]
外来人口持居住证达到一定年限或可落户，放宽限制渐成主流
- 4月工业利润降幅继续收窄
- [2009年05月31日]
22个省份前四个月的工业利润同比下降27.9%，但降幅比今年一季度减小4.3个百分点
- 全球确诊13715例 死亡人数过百
- [2009年05月27日]
新加坡成为最新发现确诊病例的国家，而美国政府近日将工作重心从统计确诊人数转向为今秋可能发生的新一轮疫情做准备
- 马英九“出访”中美洲多国
- [2009年05月27日]
先后“出访”贝里斯和危地马拉，并将出席萨尔瓦多新总统的就职典礼，往返分别在美国洛杉矶和西雅图停留
- 国务院重申推进开征环境税和物业税
- [2009年05月25日]
同时，研究起草国有资本经营预算条例，试行社会保险预算制度，实现政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接
- 上海拟弹性延长退休年龄
- [2009年05月22日]
在国家做出统一规定之前，上海将适时推出延迟办理申领基本养老金手续的弹性政策
- 中国计划2012年基本完成乡镇机构改革
- [2009年05月22日]
2007年与2004年相比，全国乡镇行政编制精简4.3％，实有人员精简10.3％；事业编制精简20.4％，实有人员精简28.5％
- 国家发改委公示“4万亿”资金来源
- [2009年05月22日]
除中央投资，其他资金来源于地方财政预算、地方债、政策性贷款、企业（公司）债券和中期票据、银行贷款、吸引民间投资等
- 重点流域治污未通过考核将区域限批
- [2009年05月20日]
水污染防治重点流域共22个省份将接受考核，未通过考核的省（区、市）人民政府需在30天内向国务院提出限期整改措施
- 希拉里称中国成功对亚太是好事
- [2009年05月20日]
在就任国务卿后的首个面向境外媒体的发布会上，希拉里重申美国将外交和发展援助作为国际努力的两个要素