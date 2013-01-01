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政经财经短讯
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最高检介入重庆“5·30”特大矿难调查  
[2009年06月01日]
将派出一名副厅级检察员会同当地进行调查，重点是背后可能存在的官员不作为、乱作为等职务犯罪行为
上海通报三起重大事故处理结果  
[2009年06月01日]
沪安监局分别追究三起事故的责任人，共计46人，包括局级干部三名，处级干部十名
上海输入性甲型H1N1流感增至五例  
[2009年06月01日]
新增患者28日从美国经香港乘机抵达上海浦东国际机场，目前经治疗后情况稳定，与其密切接触的八名亲友正接受隔离观察
中国内地甲型H1N1流感确诊33人  
[2009年06月01日]
5月31日新增九例，增量创历史新高。其中广东四例，包括中国内地第二例本土传播病例；此外，湖北也出现一例疑似病例
浙江拟放宽户籍限制  
[2009年06月01日]
外来人口持居住证达到一定年限或可落户，放宽限制渐成主流
【一周国际经济预览】6月1日－6月7日  
[2009年05月31日]
4月工业利润降幅继续收窄  
[2009年05月31日]
22个省份前四个月的工业利润同比下降27.9%，但降幅比今年一季度减小4.3个百分点
中国提供100亿美元买方信贷促出口  
[2009年05月28日]
同时，将完善优势产品、劳动密集型产品、高科技产品的出口税收政策，严控“两高一资”产品出口
国务院调整固定资产投资项目资本金比例  
[2009年05月28日]
钢铁、电解铝项目，最低资本金比例为40%；普通商品住房项目的最低资本金比例为20%
全球确诊13715例 死亡人数过百  
[2009年05月27日]
新加坡成为最新发现确诊病例的国家，而美国政府近日将工作重心从统计确诊人数转向为今秋可能发生的新一轮疫情做准备
2009年生源地助学贷款推向全国  
[2009年05月27日]
目前已有河北、宁夏、山东、贵州、安徽等20个省份实行生源地助学贷款
马英九“出访”中美洲多国  
[2009年05月27日]
先后“出访”贝里斯和危地马拉，并将出席萨尔瓦多新总统的就职典礼，往返分别在美国洛杉矶和西雅图停留
辽宁大学生就业签约率同比下降10%  
[2009年05月27日]
2009年辽宁省共有普通高校毕业生22.9万人，比去年增加5000人
广东新增一甲型H1N1流感疑似病例  
[2009年05月27日]
患者从美国经香港至广东白沙镇，曾乘大巴与公共汽车
各地大学生报考“村官”空前踊跃  
[2009年05月26日]
各地报考“村官”的大学生人数均超过以往，部分地区选聘比接近公务员岗位
全球确诊13335例 死亡98人  
[2009年05月26日]
巴林、波多黎各和捷克分别确诊首例甲型H1N1流感病例，中国大陆确诊病例增至12例
湖南甲型H1N1流感疑似病例被确诊  
[2009年05月26日]
曾与北京确诊的第四例患者同乘飞机从美国回北京
全球确诊12548人 死亡93例  
[2009年05月25日]
共有48个国家和地区进入确诊病例名单，但美国和墨西哥没有公布新的确诊人数
国务院重申推进开征环境税和物业税  
[2009年05月25日]
同时，研究起草国有资本经营预算条例，试行社会保险预算制度，实现政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算有机衔接
【一周国际经济预览】5月25日－5月31日  
[2009年05月25日]
美国和印度公布一季度GDP数据，欧元区和日本皆有触底迹象，但非迅速回暖
下周大事前瞻（5月25日—5月31日）  
[2009年05月23日]
国民党主席再访大陆；亚欧外长河内聚会；欧佩克部长商讨下一阶段生产策略
马英九掌权周年 吴伯雄登陆谒陵  
[2009年05月23日]
国共两党将就一年来两岸关系的回顾及未来展望交换意见
上海拟弹性延长退休年龄  
[2009年05月22日]
在国家做出统一规定之前，上海将适时推出延迟办理申领基本养老金手续的弹性政策
中国计划2012年基本完成乡镇机构改革  
[2009年05月22日]
2007年与2004年相比，全国乡镇行政编制精简4.3％，实有人员精简10.3％；事业编制精简20.4％，实有人员精简28.5％
农业部立案查处农产品质量安全案4940起  
[2009年05月22日]
整治活动包括种植业产品、生鲜乳、饲料、兽药及兽药残留、水产品、“三品”和农资打假
国家发改委公示“4万亿”资金来源  
[2009年05月22日]
除中央投资，其他资金来源于地方财政预算、地方债、政策性贷款、企业（公司）债券和中期票据、银行贷款、吸引民间投资等
中央确定今年招聘2万名大学生村官  
[2009年05月21日]
农业科技、生产等方面专业和特长的大学生将优先考虑，补助资金将由中央财政下发
重点流域治污未通过考核将区域限批  
[2009年05月20日]
水污染防治重点流域共22个省份将接受考核，未通过考核的省（区、市）人民政府需在30天内向国务院提出限期整改措施
希拉里称中国成功对亚太是好事  
[2009年05月20日]
在就任国务卿后的首个面向境外媒体的发布会上，希拉里重申美国将外交和发展援助作为国际努力的两个要素
中行开平案主犯被判刑 中方呼吁美协助追缴涉案赃款  
[2009年05月20日]
中国外交部呼吁美国尽早将许超凡等案犯遣返或引渡回中国，并希望美方积极协助中方追缴涉案赃款
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