页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 政经 > 政经财经短讯
政经财经短讯
页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
【株洲塌桥事故】检察机关介入株洲塌桥事故调查  
[2009年05月19日]
目前已对包括拆桥施工企业人员在内的12人采取强制措施
【株洲塌桥事故】近年来高架桥事故一览  
[2009年05月18日]
近年全国发生多起大桥坍塌事故，湖南凤凰等地的事故已造成重大人员伤亡
【株洲塌桥事故】红旗路高架桥爆破过程回顾  
[2009年05月18日]
正式爆破时间预定为5月20日上午。此前，5月15日上午，在66号与67号桥墩进行了预爆，有关方面表示预爆破成功
两部门发文规范农民工技能培训  
[2009年05月18日]
定点培训机构通过招投标方式认定，建立培训补贴审核公布制度
香港机场4月货运量跌二成  
[2009年05月18日]
反映全球贸易及消费持续疲弱
非公办中小学校舍安全改造须自费  
[2009年05月18日]
民办、外资、企（事）业办的中小学，校舍安全改造由投资方和本单位负责，当地政府给予指导、支持并实施监管
香港确诊第三宗甲型H1N1流感病例  
[2009年05月17日]
日本新流感病例一天内暴增，成亚太疫情重灾区
英国女王任命新任驻华大使  
[2009年05月17日]
新大使塞巴斯蒂安·伍德将于明年上任，曾在台湾学习中文
印度首现确诊病例 美国增两个死亡病例  
[2009年05月16日]
全球甲型H1N1流感疫情继续扩延，亚洲报告确诊病例的国家又增加了人口稠密的印度，美国亦新增两个死亡病例
下周大事前瞻（5月18日—24日）  
[2009年05月16日]
巴西总统卢拉访华；世界卫生大会开幕；第十一次中欧领导人会晤举行
香港首季经济缩7.8%  
[2009年05月15日]
为1998年第三季度亚洲金融风暴以来最差的季度经济表现
卫生部答复王老吉“原料门”  
[2009年05月14日]
称其确实已经备案，属于依法销售的产品
中国5月13日有79例发热或有症状者入境  
[2009年05月14日]
其中52例实行医学观察，27例排除患甲型H1N1流感嫌疑
全球死亡61人 确诊增至5728例  
[2009年05月13日]
统计时间截至北京时间5月13日14时。死亡人数不变。确诊病例增加477例，大部分来自美国。34个国家和地区进入确诊病例名单
澳门特首选幕渐启  
[2009年05月13日]
澳门望族“崔家”后代、澳门社会文化司司长崔世安请辞参选
四川患者同机乘客尚有16人无音信  
[2009年05月13日]
飞往四川的3U8882航班上，150名乘客和10名机组人员已全部被实施医学观察
4月工业增加值同比增长7.3%  
[2009年05月13日]
增速低于上月1个百分点；全国社会消费品零售总额增长14.8%
全球死亡61人 确诊增至5251例  
[2009年05月12日]
统计时间截至北京时间5月12日14点。墨西哥增8名死者。确诊病例增加557例，大部分来自墨西哥。31个国家和地区进入确诊病例名单
中国首例甲型H1N1流感患者同机乘客尚未全部隔离  
[2009年05月12日]
NW029航班已有201名乘客实施医学观察，3U8882航班还有两人联系不上；总计尚有34人未接受医学观察
中国成立基本药物工作委员会  
[2009年05月12日]
卫生部主要负责人担任委员会主任，协调解决建立国家基本药物制度的相关问题
教育部提高校舍抗震标准  
[2009年05月12日]
截至2009年5月4日，受地震灾害影响的四川、甘肃、陕西三省累计开工学校3082所，竣工学校569所；开工率为65.6%，竣工率为12.1%
中国4月进出口同比下降22.8%  
[2009年05月12日]
降幅比一季度累计减少1.9个百分点；按工作日平均计算，环比增长10.4%。
4月城镇固定资产同比增长34.0%  
[2009年05月12日]
真实增速为40.6%左右，比3月提高4.3个百分点；新开工项目计划总投资同比增长90.7%
龚如心遗产争夺案开审  
[2009年05月12日]
华懋慈善基金律师列举多项理据，质疑陈振聪2006年遗嘱的真确性，强调其与龚如心只是风水师与客人的关系
美国流感毒株运抵中国  
[2009年05月12日]
主要用于优化检测试剂和病毒生物学特性研究，疫苗毒株需等待世界卫生组织发布
台地方法院继续羁押陈水扁两个月  
[2009年05月11日]
延押依据是陈水扁所涉罪名重大，且被告都是其至亲或部属，如不继续羁押，很难进行后续审判
智库建议两岸三地构建经贸“共同市场”  
[2009年05月11日]
智经研究中心指两岸“三通”短期将削弱香港的“窗口”作用和中介角色，但长期影响正面
中国内地与澳门签署服务贸易相关协议  
[2009年05月11日]
内地对澳门将进一步采取放宽市场准入条件、简化审批程序等措施，同时新增加研究和开发服务领域
国泰君安：二季度零售行业仍处底部区间  
[2009年05月11日]
国泰君安认为，行业最低点已在2009年一季度形成，但消费需求不强，二季度行业形势仍不乐观
北京将提高水价应对水资源紧缺  
[2009年05月11日]
南水北调工程引江水进京被推迟到2014年，增加了用水压力；水价的调整方案还在酝酿阶段，需要发改委的审定和听证会
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究