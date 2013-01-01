- 非公办中小学校舍安全改造须自费
- [2009年05月18日]
民办、外资、企（事）业办的中小学，校舍安全改造由投资方和本单位负责，当地政府给予指导、支持并实施监管
- 全球死亡61人 确诊增至5728例
- [2009年05月13日]
统计时间截至北京时间5月13日14时。死亡人数不变。确诊病例增加477例，大部分来自美国。34个国家和地区进入确诊病例名单
- 澳门特首选幕渐启
- [2009年05月13日]
澳门望族“崔家”后代、澳门社会文化司司长崔世安请辞参选
- 全球死亡61人 确诊增至5251例
- [2009年05月12日]
统计时间截至北京时间5月12日14点。墨西哥增8名死者。确诊病例增加557例，大部分来自墨西哥。31个国家和地区进入确诊病例名单
- 教育部提高校舍抗震标准
- [2009年05月12日]
截至2009年5月4日，受地震灾害影响的四川、甘肃、陕西三省累计开工学校3082所，竣工学校569所；开工率为65.6%，竣工率为12.1%
- 龚如心遗产争夺案开审
- [2009年05月12日]
华懋慈善基金律师列举多项理据，质疑陈振聪2006年遗嘱的真确性，强调其与龚如心只是风水师与客人的关系
- 美国流感毒株运抵中国
- [2009年05月12日]
主要用于优化检测试剂和病毒生物学特性研究，疫苗毒株需等待世界卫生组织发布
- 北京将提高水价应对水资源紧缺
- [2009年05月11日]
南水北调工程引江水进京被推迟到2014年，增加了用水压力；水价的调整方案还在酝酿阶段，需要发改委的审定和听证会