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政经财经短讯
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河南省2009年劳动力供大于求110万人  
[2009年05月11日]
第一季度，河南省高校毕业生签约率仅两成，企业裁员9.51万人；城镇登记失业率攀升
甘肃省首次转让水权  
[2009年05月11日]
甘肃省景电管理局每年转让水权540万立方米给大唐甘肃发电有限公司，转让期为20年
【一周国际经济预览】5月11日－5月17日  
[2009年05月11日]
重点关注美国、欧洲的工业产值和物价数据
4月CPI降幅扩大至1.5%  
[2009年05月11日]
PPI降幅也进一步扩大至6.6%，主因是去年同期基数较高，近期部分食品和原材料价格下降
日本国内出现第四例新流感确诊病例  
[2009年05月10日]
与前三例确诊病例搭乘同一航班的另一名高中男生9日下午出现发热症状，后被确认感染甲型H1N1流感
全球因新流感死亡48人 确诊病例增至3440例  
[2009年05月10日]
统计时间截至北京时间5月10日零时。墨西哥死亡增1人，加拿大死亡1例；确诊病例增加940例，大部分来自美国；涉及的国家和地区新添巴西，增至29个
日本旅客染流感 两岸三地均有同机者  
[2009年05月10日]
其中一名台湾女性据报出现发烧、呼吸道症状，但尚未证明是否被感染
北美洲以外首现感染新型流感死亡病例  
[2009年05月10日]
中美洲的哥斯达黎加成为世界上第四个出现感染甲型H1N1流感死亡病例的国家；挪威成为第14个确诊有感染甲型H1N1流感病例的欧洲国家
下周大事前瞻（5月11日－5月17日）  
[2009年05月09日]
中国四川汶川大地震一周年纪念；日本对朝鲜追加制裁；印度人民院选举计票等
全球死亡46人;确诊增至2500例  
[2009年05月09日]
统计时间截至北京时间5月9日零时。墨西哥死亡增加两人；确诊病例增加116例，大部分来自墨西哥；涉及的国家和地区新添巴西，增至25个
全球死亡44人 确诊增至2384例  
[2009年05月08日]
统计时间截至北京时间5月8日14时。死亡病例依然为44例；确诊病例增加13例，全部来自加拿大；涉及的国家和地区依然为24个
药监局称镍铬烤瓷牙未发现安全问题  
[2009年05月08日]
药监局新闻发言人称，卫生部、国家药监局并未收到使用镍铬合金烤瓷牙引起的“肾病”报告
灾后重建预计两年完成总任务的85%  
[2009年05月08日]
恢复重建必须尊重客观实际，不宜盲目赶工期
张茅：警惕疫情第二波爆发  
[2009年05月07日]
专家分析判断，中国内地出现输入病例的风险在不断加大
中国2010年将启动全国人口普查  
[2009年05月07日]
获得准确的人口数据，对调整人口政策、制定经济和社会发展规划，极为重要
今年中央安排200亿元技改专项资金  
[2009年05月07日]
将以贷款贴息方式，对钢铁等六个方面给予重点支持，预计可带动社会投资4600亿元
全球死亡31人 确诊增至1893例  
[2009年05月07日]
统计时间截至北京时间5月7日零时。美国新增1名死亡病例；确诊病例增加377例，主要在墨西哥和美国；涉及的国家和地区新增瑞典，至23个
高校信息公开程序受关注  
[2009年05月06日]
《高等学校信息公开实施办法》征求意见结束，131条反馈意见主要来自教育行业人员
AM098航班乘客将于5月7日解除隔离  
[2009年05月06日]
如被隔离者出现发热症状，与其密切接触的全部人员应接受医学观察
大学生就业50种基层岗位可获国家补贴  
[2009年05月06日]
人保部公布首批基层社会管理和公共服务岗位目录，承诺还将适时推出新目录
全球死亡30人 确诊增至1490例  
[2009年05月06日]
统计时间截至北京时间5月6日零时。死亡人数增加4名，都在墨西哥；确诊病例增加366例，主要在墨西哥和美国；韩国新增1例
美国商会敦促放松对中国禽肉产品进口限制  
[2009年05月05日]
要求修改《2009年综合拨款法案》，取消明确限制进口中国禽肉产品的第727条款
山西省815万亩农作物受旱  
[2009年05月05日]
山西省耕地中1105万亩旱白地无法正常播种；甘肃等其他地区也有旱情发生
世卫称甲型H1N1流感第二波可能更致命  
[2009年05月04日]
陈冯富珍表示，未来数月，甲型H1N1流感病毒可能会卷土重来
中国停止进口加拿大疫情省猪产品  
[2009年05月04日]
加拿大阿尔伯塔省发现猪群被感染甲型H1N1流感，中国决定禁止从该省输入猪及其产品。中国已成功研制出五小时内检测猪感染甲型H1N1病毒的试剂盒
甘肃大学生就业率整体偏低  
[2009年05月04日]
多个市州均有大量毕业生仍未就业，定西市2008年毕业生就业率不足三分之一。专业人员无岗位、非专业人员占满岗等因素恶化了就业环境
【一周国际经济预览】5月4日－5月10日  
[2009年05月04日]
美国失业率继续上行，欧洲央行料将减息
亚洲区域外汇储备库中国出资逾三成  
[2009年05月04日]
区域外汇储备库的作用是，若区域内发生金融危机，可以借贷方式向出现流动性困难的成员提供资金帮助
上海全部集中68名乘墨航来沪人员  
[2009年05月03日]
所有人员目前身体状况正常，上海为预防甲型H1N1流感做准备，但不会在公共场所采取突击强化消毒措施
仍有数十名维景酒店住客待寻  
[2009年05月03日]
在下落不明的四五十名住客中，可能包括两名已返乡的内地旅客
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