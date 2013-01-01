- 甘肃省首次转让水权
- [2009年05月11日]
甘肃省景电管理局每年转让水权540万立方米给大唐甘肃发电有限公司，转让期为20年
- 4月CPI降幅扩大至1.5%
- [2009年05月11日]
PPI降幅也进一步扩大至6.6%，主因是去年同期基数较高，近期部分食品和原材料价格下降
- 北美洲以外首现感染新型流感死亡病例
- [2009年05月10日]
中美洲的哥斯达黎加成为世界上第四个出现感染甲型H1N1流感死亡病例的国家；挪威成为第14个确诊有感染甲型H1N1流感病例的欧洲国家
- 全球死亡46人;确诊增至2500例
- [2009年05月09日]
统计时间截至北京时间5月9日零时。墨西哥死亡增加两人；确诊病例增加116例，大部分来自墨西哥；涉及的国家和地区新添巴西，增至25个
- 全球死亡44人 确诊增至2384例
- [2009年05月08日]
统计时间截至北京时间5月8日14时。死亡病例依然为44例；确诊病例增加13例，全部来自加拿大；涉及的国家和地区依然为24个
- 全球死亡31人 确诊增至1893例
- [2009年05月07日]
统计时间截至北京时间5月7日零时。美国新增1名死亡病例；确诊病例增加377例，主要在墨西哥和美国；涉及的国家和地区新增瑞典，至23个
- 高校信息公开程序受关注
- [2009年05月06日]
《高等学校信息公开实施办法》征求意见结束，131条反馈意见主要来自教育行业人员
- 全球死亡30人 确诊增至1490例
- [2009年05月06日]
统计时间截至北京时间5月6日零时。死亡人数增加4名，都在墨西哥；确诊病例增加366例，主要在墨西哥和美国；韩国新增1例
- 中国停止进口加拿大疫情省猪产品
- [2009年05月04日]
加拿大阿尔伯塔省发现猪群被感染甲型H1N1流感，中国决定禁止从该省输入猪及其产品。中国已成功研制出五小时内检测猪感染甲型H1N1病毒的试剂盒
- 甘肃大学生就业率整体偏低
- [2009年05月04日]
多个市州均有大量毕业生仍未就业，定西市2008年毕业生就业率不足三分之一。专业人员无岗位、非专业人员占满岗等因素恶化了就业环境