- 中国一季度GDP同比增长6.1%
- [2009年04月16日]
工业品出厂价格环比降幅收窄，实际社会消费品零售额增长，出口需求下降，企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，经济存在较大的下行压力
- 卫生部筹划规范诊疗收费
- [2009年04月14日]
将会同有关部门抓紧研究制定《医疗卫生系统违纪违法行为处分规定》
- 温州公布“官员购安置房”调查情况
- [2009年04月14日]
市纪委牵头调查，并将追究相关责任人；市政府表示，还将全面清查商品房销售情况，严肃查处国家机关工作人员违规低价购置商品房
- 中央领导再度密集赴各地调研
- [2009年04月11日]
主要内容是：在分管工作和领域，结合保增长、保民生、保稳定主题，指导各地贯彻落实全国“两会”确立的目标任务
- 龚方雄：“去库存化”推动经济复苏
- [2009年04月10日]
虽然今年一季度GDP同比数据可能比去年四季度要差，但环比将好于去年四季度。汽车和房地产业的去库存化正带动消费增长
- 查韦斯7日访华谈石油融资
- [2009年04月07日]
由于国际原油价格自去年7月起下跌逾六成，委内瑞拉出口及财政收入受重创，急需外资协助投资油气上游领域