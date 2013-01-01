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【博鳌论坛】温家宝：中国经济刺激计划“初见成效”  
[2009年04月18日]
在主旨演讲中，温家宝还提出亚洲国家全面加强合作的五项主张
下周大事前瞻（4月20日—4月26日）  
[2009年04月18日]
中国举行多国舰艇海上阅兵式；十一届全国人大常委会举行第八次会议；第40个世界地球日到来
上海报告第一例手足口病死亡病例  
[2009年04月17日]
2岁5个月安徽来沪儿童因手足口病死亡
今年中国拟新改建农村公路30万公里  
[2009年04月17日]
截至2008年底，全国农村公路总里程达321万公里。2008 年中国新改建农村公路39.3万公里
国务院提出“八大要点”落实一揽子计划  
[2009年04月17日]
同时，要加强储备性政策的研究，做好预案，以有效应对经济形势的新变化
浙江省机构“大部制”改革启动  
[2009年04月16日]
调整变动部门19个，撤并7个部门，但机构总数保持不变，仍为48个
中国一季度GDP同比增长6.1%  
[2009年04月16日]
工业品出厂价格环比降幅收窄，实际社会消费品零售额增长，出口需求下降，企业效益下降，财政收入减少，就业困难增多，经济存在较大的下行压力
山西通报九起事故瞒报迟报事件  
[2009年04月15日]
其中半数为煤矿事故，官方称相关单位和责任人已被问责
第105届广交会参展企业小幅下降  
[2009年04月15日]
商务部首次出面牵线“出口转内销”
上海进出口额八个月来首次环比回升  
[2009年04月15日]
3月份上海关区实现进出口389.2亿美元，环比增长34.4%
人保部称医保已覆盖11.3亿人  
[2009年04月14日]
未参保者主要是困难退休人员、年轻健康人群和收入较低的灵活就业人员
卫生部筹划规范诊疗收费  
[2009年04月14日]
将会同有关部门抓紧研究制定《医疗卫生系统违纪违法行为处分规定》
温州公布“官员购安置房”调查情况  
[2009年04月14日]
市纪委牵头调查，并将追究相关责任人；市政府表示，还将全面清查商品房销售情况，严肃查处国家机关工作人员违规低价购置商品房
俄政府批准中俄石油贸易及管道协议  
[2009年04月14日]
俄太平洋石油管道一期工程将于近期投入运营
国务院要求集中采购机构不得收费  
[2009年04月13日]
要适当引入竞争机制，打破现有集中采购机构完全按行政隶属关系接受委托业务的格局
一季度全国财政收入同比下降8.3%  
[2009年04月13日]
3月财政收入降幅比前两个月缩小，但后期财政收入形势仍不容乐观
中国-东盟自贸区2010年建成  
[2009年04月13日]
中国将向东盟提供150亿美元的信贷；希望扩大区域外汇储备库规模和双边货币互换额度及签约范围
下周大事前瞻（4月13日—4月19日）  
[2009年04月11日]
博鳌亚洲论坛2009年年会、美洲峰会等举行；第105届广交会举办；秘鲁和中国签署自由贸易协定等
中央领导再度密集赴各地调研  
[2009年04月11日]
主要内容是：在分管工作和领域，结合保增长、保民生、保稳定主题，指导各地贯彻落实全国“两会”确立的目标任务
龚方雄：“去库存化”推动经济复苏  
[2009年04月10日]
虽然今年一季度GDP同比数据可能比去年四季度要差，但环比将好于去年四季度。汽车和房地产业的去库存化正带动消费增长
中国政府拟出台《救灾条例》  
[2009年04月09日]
为中国的救灾赈灾活动提供法制依据
国家确定2020年粮食增产1000亿斤  
[2009年04月08日]
到2020年粮食生产能力达到1.1万亿斤以上；耕地保有量保持在18亿亩，基本农田面积15.6亿亩
浙江宁波出现首例手足口病死亡病例  
[2009年04月08日]
该患儿三日内病发而亡，浙江省卫生厅表示手足口病在该省未发展至疫情阶段
中国将与厄瓜多尔签署10亿美元贷款协议  
[2009年04月07日]
贷款主要用于厄瓜多尔的基建设施，厄瓜多尔则向中方提供中、长期石油供应
查韦斯7日访华谈石油融资  
[2009年04月07日]
由于国际原油价格自去年7月起下跌逾六成，委内瑞拉出口及财政收入受重创，急需外资协助投资油气上游领域
下周大事前瞻（4月6日—4月12日）  
[2009年04月04日]
温家宝、刘延东出访；阿尔及利亚举行总统选举；张铭清台南遇袭案开庭等
交通部称将出台政策规范出租车行业  
[2009年04月03日]
全国出租汽车总数已达110多万辆，出租汽车行业深层次问题仍未得到根本解决
目前高校毕业生就业签约率普遍低于往年  
[2009年04月02日]
高校毕业生就业形势仍然严峻，各地区部门尚须全力促进高校毕业生就业
2008年上海住房公积金个贷发放额大幅回落  
[2009年04月02日]
全年向职工家庭发放购房贷款198.79亿元，同比减少30.96%
政策“催长”服务外包劳动力市场  
[2009年04月02日]
目标是五年内培养120万相关人才，新增100万高校毕业生就业
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