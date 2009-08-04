“莲花河畔”倒楼涉案七人被捕 2009年08月12日 梅都房产董事长兼总经理张志琴等七人涉嫌重大责任事故罪

“十二五”交通运输发展规划编制启动 2009年08月11日 将影响到有关政府预算的制定

浙江泰顺山体滑坡 七栋民房被埋 2009年08月11日 依山而建的民房瞬间倒塌，被困六人中两人死亡，初步认定为台风“莫拉克”之强降雨所致

7月全国法定报告传染病死亡1253人 2009年08月11日 全国共报告法定传染病673472例；报告死亡人数居前五位的病种依次为：肺结核、艾滋病、狂犬病、病毒性肝炎、新生儿破伤风

跨境贸易人民币结算试点企业接近400家 2009年08月07日 已有20多家企业开展业务；将在完善试点管理办法的基础上再逐步扩大试点

机关事业单位平均工资增幅高于企业 2009年08月07日 国家统计局回应工资增幅质疑，称城镇单位职工工资统计范围存在缺陷

最高法院部署司法反腐工作 2009年08月06日 2009年上半年，法院领导干部违纪违法案件仍有发生，“人情案、关系案、金钱案”问题仍然较为突出

杭州再发交通肇事致死案 2009年08月06日 杭州交警部门表示，对酒后驾驶机动车者，一律暂扣驾驶证三个月

银联卡明起可在台刷卡消费 2009年08月06日 银联卡可在7万多家商店使用，包括著名景点台北故宫、台北101与太平洋崇光百货

长江上中游将迎2004年来最大洪水 2009年08月05日 国家防总已针对长江防汛启动Ⅲ级应急响应

石家庄一在建厂房倒塌致17人死亡 2009年08月05日 专家初步判定，闪电击中厂房为事故的主要原因；包括新华社在内的多家媒体记者遭不明身份者恶意阻拦

中国核工业集团总经理康日新被查 2009年08月05日 涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查