- 2009年08月12日梅都房产董事长兼总经理张志琴等七人涉嫌重大责任事故罪
- 2009年08月11日将影响到有关政府预算的制定
- 2009年08月11日依山而建的民房瞬间倒塌，被困六人中两人死亡，初步认定为台风“莫拉克”之强降雨所致
- 2009年08月11日全国共报告法定传染病673472例；报告死亡人数居前五位的病种依次为：肺结核、艾滋病、狂犬病、病毒性肝炎、新生儿破伤风
- 2009年08月10日台风“莫拉克”已造成台湾地区12人死亡、52人失踪、32人受伤
- 2009年08月08日厄瓜多尔新总统就职；尼日尔举行修宪公投；加蓬总统竞选活动开始；美联储决策例会
- 2009年08月07日已有20多家企业开展业务；将在完善试点管理办法的基础上再逐步扩大试点
- 2009年08月07日下一步，财政部还将继续加大对中小企业的财税支持力度
- 2009年08月07日国家统计局回应工资增幅质疑，称城镇单位职工工资统计范围存在缺陷
- 2009年08月06日2009年上半年，法院领导干部违纪违法案件仍有发生，“人情案、关系案、金钱案”问题仍然较为突出
- 2009年08月06日杭州交警部门表示，对酒后驾驶机动车者，一律暂扣驾驶证三个月
- 2009年08月06日银联卡可在7万多家商店使用，包括著名景点台北故宫、台北101与太平洋崇光百货
- 2009年08月05日国家防总已针对长江防汛启动Ⅲ级应急响应
- 2009年08月05日联席会议由商务部、财政部等十部门组成，在商务部设立工作办公室，负责日常工作
- 2009年08月05日专家初步判定，闪电击中厂房为事故的主要原因；包括新华社在内的多家媒体记者遭不明身份者恶意阻拦
- 2009年08月05日涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查
- 2009年08月04日门诊统筹所需费用将在医保基金中单独列账，符合条件的基层医疗卫生机构将列入基本医疗保险定点范围
- 2009年08月04日河南承诺将在未来三年投入479亿元用于医改，辽宁省也将在三年内新增199亿元用于医改；此前江西、陕西、安徽和福建四省亦发布了具体的实施计划
- 2009年08月04日中央农机具购置补贴资金共计130亿元，已下达100亿元，全国各省份已实施94.66亿元
- 2009年08月03日美国多家轮胎业界组织纷纷表态，反对对中国轮胎产品采取特保限制措施
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