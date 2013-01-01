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天津蓟县妇幼保健院内感染致五名新生儿死亡  
[2009年03月23日]
在六例转往北京儿童医院的重症新生儿中，已有两人被确诊为阴沟肠杆菌感染
下周大事前瞻（3月23日—3月29日）  
[2009年03月21日]
港交所停止收市竞价时段；澳大利亚、哈萨克斯坦外长先后访华；中国外长访泰等
北京今年将提供2万余套政策房  
[2009年03月20日]
2009年将竣工200万平方米，届时将有2.18万套住房交用
双黄连注射液不良事件疑与产品有关  
[2009年03月20日]
可能有外源性致病原伴随注射液入血，中国药品生物制品检定所正在进一步排查原因
16位省部级官员年内接受审计  
[2009年03月20日]
审计署审计长刘家义证实，央视新址大楼项目正接受审计
云南省公安厅新规治理“牢头狱霸”  
[2009年03月20日]
该省出台旨在从严治警的“六条警规”，此举源于此前发生的“躲猫猫”事件
重庆一部队哨兵遇袭身亡  
[2009年03月20日]
持枪歹徒抢走自动步枪一支，当地警方将此案列入反恐打击范畴
香港民事司法改革4月实施  
[2009年03月20日]
改革历时九年，重点包括由法庭加强案件管理、简化非正审申请以及鼓励和解
教育部将严惩七类“学术不端行为”  
[2009年03月20日]
仅要求查处结果“在一定范围内公开”，不可能根本解决“学术腐败”
中国任命新中东问题特使  
[2009年03月19日]
前亚非司司长吴思科接替孙必干，出任新一任中国中东问题特使
广州15人涉“瘦肉精”案被捕  
[2009年03月19日]
广州大范围“瘦肉精”中毒案件有新进展，15名嫌疑人被抓捕
教育部部署高校企业应对金融危机  
[2009年03月18日]
发文要求各部属高校按照“非改即撤”原则清理全民所有制企业，禁止学校为企业提供担保
卫生部：中国现有活动性肺结核病人450万  
[2009年03月18日]
八成结核病患者集中在农村地区，今年“世界防治结核病日”关注流动人口
贝因美娃哈哈进口原料被检出阪崎杆菌  
[2009年03月18日]
贝因美和娃哈哈皆表示，所涉进口乳清蛋白粉经检验为不合格后，未投入生产
香港失业率升至5％　  
[2009年03月18日]
全港失业率创34个月以来新高，目前失业人数已逾17万，五大行业面临失业危机
中国向南海派出渔政船  
[2009年03月18日]
履行宣示国家海洋主权和捍卫渔业、渔民权益的任务
36个大中城市食用农产品价格小幅上扬  
[2009年03月17日]
上周，食用农产品价格上涨0.1%，生产资料市场价格下跌0.6%
朝鲜内阁总理金英日抵京访华  
[2009年03月17日]
金英日访华，将出席中朝建交60周年暨“中朝友好年”开幕式
再就业税收优惠延至年底  
[2009年03月17日]
个体经营户按8000元/年为限扣减税额，招用再就业人员企业按人数定额扣减
李长春即将对亚太四国进行访问  
[2009年03月16日]
这也是中国领导人继年初密集外访活动后的又一次出访
卫生部将对医疗技术分类管理  
[2009年03月16日]
涉及重大伦理问题、高风险、需要使用稀缺资源的第三类技术，由卫生部负责临床应用管理工作
浙江省启动土地资产权证化改革  
[2009年03月16日]
全国首批土地承包经营权作价出资，设立农民专业合作社营业执照，浙江省希望就此激活辖内1.3万亿农业资本
“贺海波论文剽窃事件”多名责任人被查处  
[2009年03月16日]
浙大副教授贺海波被开除出教师队伍，中药药理研究室主任吴理茂被解聘，药学院院长、中国工程院院士李连达任期届满，将不再续聘
连云港疏港隧道工程局部塌落 三死四伤  
[2009年03月16日]
事故原因可能是大石突然塌落造成，具体原因还在调查
下周大事前瞻（3月16日—3月22日）  
[2009年03月14日]
朝鲜总理、乌拉圭总统访华；中国国务委员戴秉国访越；欧盟举行春季峰会等
温家宝两会前后答问忙  
[2009年03月14日]
两会前首次与网友实时交流；两会后举行任总理后的第七次记者会
专家警告气候变化最坏预测可能成真  
[2009年03月13日]
很多关键性指标上，其变化幅度已经超过了人类所经历的自然波动范围
上海浦东推奖励政策 吸引PE和VC  
[2009年03月12日]
股权投资企业高管，给予40%个税补贴；骨干可按工薪所得获20%补贴；注册资本或当年实际募集资金达到一定条件，企业可获高额现金奖励
美国FDA启动纳米安全合作协议  
[2009年03月11日]
将与纳米健康联盟旗下的八家研究机构合作，以加快建立保障纳米医疗产品安全的有效体系
食品添加剂专项整治明确监控八重点  
[2009年03月11日]
将重点加强对于食品添加剂、乳及乳制品生产、米面淀粉制品和豆谷制品生产、肉及肉制品生产、酒类生产、水产品加工和流通、调味品生产、餐饮食品加工等八个领域的监控
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