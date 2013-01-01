- 香港民事司法改革4月实施
- [2009年03月20日]
改革历时九年，重点包括由法庭加强案件管理、简化非正审申请以及鼓励和解
- 香港失业率升至5％
- [2009年03月18日]
全港失业率创34个月以来新高，目前失业人数已逾17万，五大行业面临失业危机
- 再就业税收优惠延至年底
- [2009年03月17日]
个体经营户按8000元/年为限扣减税额，招用再就业人员企业按人数定额扣减
- 卫生部将对医疗技术分类管理
- [2009年03月16日]
涉及重大伦理问题、高风险、需要使用稀缺资源的第三类技术，由卫生部负责临床应用管理工作
- 浙江省启动土地资产权证化改革
- [2009年03月16日]
全国首批土地承包经营权作价出资，设立农民专业合作社营业执照，浙江省希望就此激活辖内1.3万亿农业资本
- 温家宝两会前后答问忙
- [2009年03月14日]
两会前首次与网友实时交流；两会后举行任总理后的第七次记者会
- 上海浦东推奖励政策 吸引PE和VC
- [2009年03月12日]
股权投资企业高管，给予40%个税补贴；骨干可按工薪所得获20%补贴；注册资本或当年实际募集资金达到一定条件，企业可获高额现金奖励
- 食品添加剂专项整治明确监控八重点
- [2009年03月11日]
将重点加强对于食品添加剂、乳及乳制品生产、米面淀粉制品和豆谷制品生产、肉及肉制品生产、酒类生产、水产品加工和流通、调味品生产、餐饮食品加工等八个领域的监控