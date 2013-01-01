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吉林一心公司部分注射剂被停用  
[2009年03月09日]
五个批次的注射用泮托拉唑钠可见异物检查不合格，目前药品流向已基本清楚
下周大事前瞻（3月9日—15日）  
[2009年03月07日]
中国“两会”闭幕、萨尔瓦多举行总统选举、韩美举行联合军演等
陈锡文：中国未出现新的农民工返乡  
[2009年03月06日]
返乡农民工中有一部分已不适应农村生活和农业生产，如果无事可做，对社会稳定会有影响
最高检察院要求加强基层检察工作  
[2009年03月05日]
将探索向街道、乡镇、社区派驻检察机构
中国确定5月12日为“防灾减灾日”  
[2009年03月04日]
中国政府把汶川地震发生日期定为“防灾减灾日”，显示出其要求各界铭记地震灾难、亡羊补牢的决心
粤港将共建人民币结算基地  
[2009年03月04日]
《粤港合作框架协议》签订，双方将共同编制“共建优质生活圈”及“基础设施建设”两个专题区域合作规划
上海外贸2月降幅预计超过20%  
[2009年03月03日]
上海进出口贸易总额1月总额为181.34亿美元，同比大幅下降29.6%，2月料将延续下降趋势
教育《规划纲要》征集民意二百万条  
[2009年03月02日]
第一轮公开征求意见现已结束，此后《国家中长期教育改革和发展规划纲要》制定工作的重点将由前期调研转向方案起草
卫生部称食品安全执法将公开透明  
[2009年03月02日]
卫生部副部长陈啸宏承认目前的多部门管理最容易导致职能重叠或空白，因此要确保执法过程公开透明，并吸收各种监督
下周大事前瞻（3月2日—3月8日）  
[2009年02月28日]
中国全国“两会”开幕、英国首相访美、美俄外长会晤等
“两会”前中央领导密集调研  
[2009年02月28日]
在全国“两会”召开前一个月，中央政治局成员分赴各地考察、调研
上海酝酿轨道交通连接江浙  
[2009年02月27日]
正规划轨道交通与江苏昆山和浙江嘉兴逐步相连，并考虑向长三角地区延伸
中方驳斥麻生钓鱼岛言论  
[2009年02月27日]
称日方应该认清这一问题的“高度敏感性”
两岸互通邮电汇款  
[2009年02月26日]
两岸邮政通汇完成最后一步，“三通”内容进一步丰富
大连金港疫苗案刑拘三人  
[2009年02月26日]
被定性为生产、销售假药案，直接责任人十年内不得从事药品生产经营活动
第十一届“《财经》杂志奖学金”学员名单揭晓  
[2009年02月25日]
学员将以全脱产方式在北京大学进行系统的经济学和管理学理论培训，并接受有关财经新闻深度报道的培训
社会各界代表建言学生减负  
[2009年02月24日]
教育部就学生负担过重问题召开《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第一次座谈会
【屯兰矿难】最高检介入山西屯兰矿难调查  
[2009年02月23日]
由一名副厅级检察员带队，重点调查是否存在玩忽职守、滥用职权等职务犯罪
【屯兰矿难】山西屯兰矿难致74人遇难  
[2009年02月22日]
截至22日下午18时，矿难总计造成74人死亡；目前尚有114人住院观察，其中五人伤势较重
中国国家领导人接见希拉里  
[2009年02月21日]
到访美国国务卿希拉里在周六下午同中国领导人进行了密集的会面
中美外长见面  
[2009年02月21日]
两国外长对新时期加强两国关系具有共识
亚行4亿美元贷款助华震后重建  
[2009年02月20日]
将用于四川和陕西受灾最严重的县，帮助恢复和重建350条公路和桥梁，以及12所学校
中国正在摸索新的禽流感治疗方法  
[2009年02月20日]
14%的家禽禽流感免疫力不合格，中国开始储备人体抗血清
瘦肉精导致广州46人中毒  
[2009年02月20日]
广州市天河、增城两区均有报告，有关部门正在追踪瘦肉精的来源
因央视新址大火被拘留者达17人  
[2009年02月19日]
第二批被拘留的五人，皆参与非法运输大量超标烟花入京
中菲领土争议再起  
[2009年02月19日]
中方就菲律宾国会通过“领海基线法案”提出严正抗议
最高法院：不得因结案率拒绝立案申请  
[2009年02月19日]
该院发文要求各级法院进一步加强司法便民工作，倡导在执行、再审审查、减刑假释、国家赔偿等案件中推行公开听证制度
主管部门要求企业标示芦荟凝胶食用禁忌  
[2009年02月19日]
作为新资源食品的库拉索芦荟凝胶对孕妇、婴幼儿有害，且普通消费者日食用量不应超过30克
最高人民法院发通知维护农民合法权益  
[2009年02月18日]
要求对破坏侵占耕地的违法行为加大制裁力度，妥善处理农地承包纠纷案件，并稳步推进返乡创业农业工合法权益保护
香港失业率显著上升至4.60%  
[2009年02月17日]
就业不足率上升主要见诸装修及保养业、运输业和制造业
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