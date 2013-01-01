- 粤港将共建人民币结算基地
- [2009年03月04日]
《粤港合作框架协议》签订，双方将共同编制“共建优质生活圈”及“基础设施建设”两个专题区域合作规划
- 上海外贸2月降幅预计超过20%
- [2009年03月03日]
上海进出口贸易总额1月总额为181.34亿美元，同比大幅下降29.6%，2月料将延续下降趋势
- 教育《规划纲要》征集民意二百万条
- [2009年03月02日]
第一轮公开征求意见现已结束，此后《国家中长期教育改革和发展规划纲要》制定工作的重点将由前期调研转向方案起草
- 卫生部称食品安全执法将公开透明
- [2009年03月02日]
卫生部副部长陈啸宏承认目前的多部门管理最容易导致职能重叠或空白，因此要确保执法过程公开透明，并吸收各种监督
- 两岸互通邮电汇款
- [2009年02月26日]
两岸邮政通汇完成最后一步，“三通”内容进一步丰富
- 大连金港疫苗案刑拘三人
- [2009年02月26日]
被定性为生产、销售假药案，直接责任人十年内不得从事药品生产经营活动
- 社会各界代表建言学生减负
- [2009年02月24日]
教育部就学生负担过重问题召开《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第一次座谈会
- 中美外长见面
- [2009年02月21日]
两国外长对新时期加强两国关系具有共识
- 中菲领土争议再起
- [2009年02月19日]
中方就菲律宾国会通过“领海基线法案”提出严正抗议
- 最高法院：不得因结案率拒绝立案申请
- [2009年02月19日]
该院发文要求各级法院进一步加强司法便民工作，倡导在执行、再审审查、减刑假释、国家赔偿等案件中推行公开听证制度