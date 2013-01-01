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政经综合报道
外交部发言人谈中越关系  
[2009年02月17日]
国内外一些网站以专题、图片、视频和博客等不同方式，对对越反击战30周年这一历史事件予以追忆和纪念
《社会保险法（草案）》征集民意近7万条  
[2009年02月16日]
全国统筹、社保关系转移接续、社保费率等问题成焦点
浙江经济犯罪案呈上升趋势  
[2009年02月16日]
2008年全省各类经济犯罪案近5000起，涉案总额达100亿余元，其中非法吸储案居首
【北方大旱】北方旱情陆续缓解  
[2009年02月16日]
全国作物受旱面积较高峰期减少三分之一以上，未来两周还将有三次降水过程
1月国内消费税增长“一枝独秀”  
[2009年02月16日]
全国财政同比降幅17.1%，前六大税种五个负增长，惟有国内消费税同比增加
龚如心千亿争产案风向忽转  
[2009年02月16日]
华懋慈善基金指陈振聪手上的“2006年遗嘱”或可与慈善基金持有的“2002年遗嘱”一并解读
沪66亿网络赌球案宣判  
[2009年02月16日]
20名涉案被告被判处缓刑、一至六年有期徒刑不等，其中部分人被处以不同金额的罚金
中国采购团本月下旬赴欧采购  
[2009年02月16日]
即将赴欧的商品采购团，主要关注大型设备及欧洲国家关心的项目，以及高新技术
世行贷款7亿美元 支持汶川震后重建  
[2009年02月13日]
用于四川和甘肃两省的基础设施和卫生教育设施重建，四川5.1亿美元，甘肃2亿美元
南方12省市发生森林火灾  
[2009年02月13日]
闽黔鄂湘川滇相继发生山火，截至12日晚南方12个省区共有火点615个
邱小琪将出任中国驻巴西大使  
[2009年02月13日]
2008年中巴双边贸易额接近500亿美元，中国已取代阿根廷成为巴西第二大贸易伙伴
娄烦矿难事故六名责任人受审  
[2009年02月13日]
检方指控应以重大责任事故罪追究原矿长闫确娃、副矿长王建中、总工程师臧龙等人刑事责任
中药注射液致死病例再现  
[2009年02月12日]
青海省大通县三名患者使用标识为黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司生产的双黄连注射液发生不良事件，并有死亡病例报告
中央财政新增专项资金促消费  
[2009年02月12日]
新增农村物流服务体系发展专项资金、促进服务业发展专项资金，以后继续加大投入
央视火灾12名责任人被刑拘  
[2009年02月12日]
涉嫌危险物品肇事罪，警方正在进一步调查
最高院要求完善审判公开推进反腐倡廉  
[2009年02月12日]
进一步规范裁判权的行使，减少和预防自由裁量中的违纪违法行为
问题疫苗企业召回产品32万余份  
[2009年02月11日]
企业行为涉嫌造假，2008年共生产人用狂犬病疫苗300多万份
药监局清理历史遗留新药申请2.5万件  
[2009年02月11日]
其中约37%获批准，2008年药品注册申报数量开始趋于正常
山西省暴发高致病性猪蓝耳病  
[2009年02月11日]
农业部资料显示，2008年11月，江西、广西、湖北、重庆、宁夏分别出现“生猪蓝耳病”疫情，累计发生八次
卫生部调查违规器官移植医院  
[2009年02月11日]
针对有日本人以“旅游”方式在中国接受器官移植手术的情况，卫生部发言人呼吁各国都应防止本国公民出境进行器官移植手术
五部门部署集中清理执行积案督查工作  
[2009年02月11日]
由中央纪委、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院和公安部领导担任组长的七个督查组，将分赴十三个省（市、自治区）进行督查
首都机场原董事长李培英一审被判处死刑  
[2009年02月10日]
涉案金额超亿元，因受贿罪与贪污罪被判立即执行死刑
周小川：不能仅靠调整汇率来改变储蓄率  
[2009年02月10日]
他认为，希望某些长期特性在短期内改变是不切实际的，目前面临的主要问题是如何使储蓄合理流动，在全球范围内提高配置效率
央视新址大火系业主执意燃放A类烟花引致  
[2009年02月10日]
正在装修的大楼灭火设施不完善，导致灭火困难
司法部新设法律援助工作司  
[2009年02月10日]
将加强农村法律援助工作确立为2009年重点工作，积极应对金融危机下的农民工难题
央视新址大火造成一人死亡七人受伤  
[2009年02月10日]
朝阳消防支队红庙中队指导员张建勇受伤后经抢救无效死亡，另有六名消防员、一名工地施工人员受伤
【北方大旱】全国旱情略有缓解  
[2009年02月09日]
2月9日公布的全国耕地受旱面积2.76亿亩，作物受旱面积1.36亿亩，与7日相比耕地受旱面积减少2500万亩
贵州德江禁止舞龙引发群众围堵县政府  
[2009年02月09日]
围堵事件持续五小时后平息，政府同意按往年路线安全有序地开展舞龙活动
北方旱区出现降水  
[2009年02月09日]
全国耕地受旱面积已经减少200万亩，但湖南、湖北、江西、江苏等地又现旱情
古井原董事长王效金终审被判无期  
[2009年02月06日]
法院认定其受贿1000余万元，对其调查牵出古井集团腐败窝案
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