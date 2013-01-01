- 外交部发言人谈中越关系
- [2009年02月17日]
国内外一些网站以专题、图片、视频和博客等不同方式，对对越反击战30周年这一历史事件予以追忆和纪念
- 浙江经济犯罪案呈上升趋势
- [2009年02月16日]
2008年全省各类经济犯罪案近5000起，涉案总额达100亿余元，其中非法吸储案居首
- 龚如心千亿争产案风向忽转
- [2009年02月16日]
华懋慈善基金指陈振聪手上的“2006年遗嘱”或可与慈善基金持有的“2002年遗嘱”一并解读
- 沪66亿网络赌球案宣判
- [2009年02月16日]
20名涉案被告被判处缓刑、一至六年有期徒刑不等，其中部分人被处以不同金额的罚金
- 南方12省市发生森林火灾
- [2009年02月13日]
闽黔鄂湘川滇相继发生山火，截至12日晚南方12个省区共有火点615个
- 邱小琪将出任中国驻巴西大使
- [2009年02月13日]
2008年中巴双边贸易额接近500亿美元，中国已取代阿根廷成为巴西第二大贸易伙伴
- 娄烦矿难事故六名责任人受审
- [2009年02月13日]
检方指控应以重大责任事故罪追究原矿长闫确娃、副矿长王建中、总工程师臧龙等人刑事责任
- 中药注射液致死病例再现
- [2009年02月12日]
青海省大通县三名患者使用标识为黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司生产的双黄连注射液发生不良事件，并有死亡病例报告
- 山西省暴发高致病性猪蓝耳病
- [2009年02月11日]
农业部资料显示，2008年11月，江西、广西、湖北、重庆、宁夏分别出现“生猪蓝耳病”疫情，累计发生八次
- 卫生部调查违规器官移植医院
- [2009年02月11日]
针对有日本人以“旅游”方式在中国接受器官移植手术的情况，卫生部发言人呼吁各国都应防止本国公民出境进行器官移植手术
- 五部门部署集中清理执行积案督查工作
- [2009年02月11日]
由中央纪委、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院和公安部领导担任组长的七个督查组，将分赴十三个省（市、自治区）进行督查
- 司法部新设法律援助工作司
- [2009年02月10日]
将加强农村法律援助工作确立为2009年重点工作，积极应对金融危机下的农民工难题
- 【北方大旱】全国旱情略有缓解
- [2009年02月09日]
2月9日公布的全国耕地受旱面积2.76亿亩，作物受旱面积1.36亿亩，与7日相比耕地受旱面积减少2500万亩
- 北方旱区出现降水
- [2009年02月09日]
全国耕地受旱面积已经减少200万亩，但湖南、湖北、江西、江苏等地又现旱情