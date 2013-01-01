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政经综合报道
吴伯雄昨启程访日  
[2008年12月08日]
这是国民党执政之后首次对日进行“政党外交”
卫生部：农村医疗卫生存在四大问题  
[2008年12月05日]
重大传染性疾病和慢性非传染性疾病依然多发、政府卫生投入和服务的城乡差距拉大、医疗卫生基础设施相当落后、农村合作医疗保障水平有限
北京出现首家土地合作社  
[2008年12月05日]
入社农民把自己所承包的土地存入土地合作社，用土地存储的租金作为出资方式
教育部出招应对大学生“就业难”  
[2008年12月05日]
2009年大学毕业生610万，数量创新高，但就业形势更加趋紧
中国政府扩大计划生育家庭的补偿  
[2008年12月05日]
对年满60岁的部分独生子女父母给予奖励扶助，对独生子女伤残死亡家庭给予特别扶助，对西部地区自愿少生孩子的家庭给予奖励
商务部称不靠人民币贬值促出口  
[2008年12月05日]
出口困难源于市场萎缩，陈德铭称不指望依靠人民币贬值推动出口
五大金融机构加入《气候原则》  
[2008年12月04日]
五家金融机构不仅需减少“碳足迹”，还需将考虑气候变化带来的机遇和风险
四季度新增投资已下达474亿元  
[2008年12月04日]
用于社会事业、自主创新、环保节能等投资计划已下达完毕
陕西11女生中毒死亡事故校方负责人被控制  
[2008年12月03日]
公安检察机关介入调查，教育部紧急通知作好寄宿学校冬季取暖安全防范工作
尤兰田出任中央统战部副部长  
[2008年12月02日]
是继万绍芬、刘延东之后，又一位出任此职的女性；原北京市委常委牛有成接替尤兰田，兼任北京市委统战部部长
“毒奶粉”导致29万婴幼儿泌尿系统异常  
[2008年12月02日]
共筛查2200余万人次，住院5万余人，6例回顾性死亡病例可能与奶粉有关
新增投资“大头”流向农业水利  
[2008年12月01日]
初步估算，四季度新增投资预计拉动钢材消费361.76万吨，水泥消费2723万吨
中国研发支出占到GDP的1.49%  
[2008年12月01日]
2007年研发支出达3710亿元。此外，9个民口的国家科技重大专项总投入将达6900亿元
武警新疆总队总队长九个月换两任  
[2008年11月28日]
原武警山东省总队总队长戴肃军近日调任武警新疆总队总队长
深圳龙岗公安分局一副局长受审  
[2008年11月28日]
在深圳“9·20”特大火灾中涉嫌玩忽职守，被控收受舞王俱乐部6万元贿赂
山西矿难“封口费”事件终有结果  
[2008年11月27日]
新闻出版总署通报，已处理有据可查的涉案人员60人，调查仍在继续
重庆决定设立农村土地交易所  
[2008年11月27日]
中共重庆市委三届四次全委会决议通过，旨在建立城乡统一的土地交易市场
中央财政提前下达200亿元恢复重建基金  
[2008年11月26日]
其中，四川170亿元、甘肃20亿元、陕西10亿元。2008年700亿元中央灾后恢复重建基金预算基本下达完毕
原西丰县委书记复出职务再次被撤  
[2008年11月26日]
铁岭市委称未重新安排张志国工作，其临时职务属个别领导的动议
汶川地震灾区工业重建分类进行  
[2008年11月26日]
恢复重建需求较大的产品是水泥、墙体材料和建筑钢材等
杨佳今日上午在沪被执行死刑  
[2008年11月26日]
其母提前一天获得通知，从袭警发生至执行死刑历时149天
五部门将全程监查中央新增投资  
[2008年11月25日]
24个中央检查组拟于11月下旬派出，全程监督检查四季度新增的1000亿元中央投资项目
教育部44亿用于教育基本建设  
[2008年11月25日]
其中30亿用于中西部农村校舍改造，10亿用于中等职业教育基础能力建设，4亿用于中西部特殊教育学校建设
《财经》携手BV 推出一流财经分析专栏  
[2008年11月24日]
Breakingviews.com中文专栏将在《财经网》面世，每天及时发布权威金融评论与分析
欧盟就削减农业补贴达成协议  
[2008年11月21日]
该协议将使欧盟每年500多亿欧元的农业补贴与产量脱钩，有望推动WTO新一轮多哈回合谈判
国土资源部就土地确权征求意见  
[2008年11月21日]
从历史维度解决遗留问题，力图明确土地所有权和使用权的归属
前十月纺织业贸易增速大降  
[2008年11月21日]
服装及衣着附件出口同比仅增长2.8%
上海迪士尼选址初定  
[2008年11月20日]
选址或位于浦东，上海市政府将该项目列为今年工作重点之一
中央要求加强农村党风廉政建设  
[2008年11月20日]
落实中共十七届三中全会决议，强调维护广大农民的物质利益和民主权利
政府取消停征100项收费  
[2008年11月20日]
包括义务教育杂费、义务教育借读费、暂住证（卡）工本费、城市房屋拆迁管理费等都将取消
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