- 吴伯雄昨启程访日
- [2008年12月08日]
这是国民党执政之后首次对日进行“政党外交”
- 卫生部：农村医疗卫生存在四大问题
- [2008年12月05日]
重大传染性疾病和慢性非传染性疾病依然多发、政府卫生投入和服务的城乡差距拉大、医疗卫生基础设施相当落后、农村合作医疗保障水平有限
- 北京出现首家土地合作社
- [2008年12月05日]
入社农民把自己所承包的土地存入土地合作社，用土地存储的租金作为出资方式
- 中国政府扩大计划生育家庭的补偿
- [2008年12月05日]
对年满60岁的部分独生子女父母给予奖励扶助，对独生子女伤残死亡家庭给予特别扶助，对西部地区自愿少生孩子的家庭给予奖励
- 尤兰田出任中央统战部副部长
- [2008年12月02日]
是继万绍芬、刘延东之后，又一位出任此职的女性；原北京市委常委牛有成接替尤兰田，兼任北京市委统战部部长
- 五部门将全程监查中央新增投资
- [2008年11月25日]
24个中央检查组拟于11月下旬派出，全程监督检查四季度新增的1000亿元中央投资项目
- 教育部44亿用于教育基本建设
- [2008年11月25日]
其中30亿用于中西部农村校舍改造，10亿用于中等职业教育基础能力建设，4亿用于中西部特殊教育学校建设
- 欧盟就削减农业补贴达成协议
- [2008年11月21日]
该协议将使欧盟每年500多亿欧元的农业补贴与产量脱钩，有望推动WTO新一轮多哈回合谈判
- 上海迪士尼选址初定
- [2008年11月20日]
选址或位于浦东，上海市政府将该项目列为今年工作重点之一
- 政府取消停征100项收费
- [2008年11月20日]
包括义务教育杂费、义务教育借读费、暂住证（卡）工本费、城市房屋拆迁管理费等都将取消