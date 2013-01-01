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政经综合报道
专家呼吁低碳经济刻不容缓  
[2008年11月20日]
要将地球的升温幅度控制在两度之内，全世界温室气体排放必须在十年内实现下降
山东称农村大学生返乡可分承包地  
[2008年11月19日]
1997年以来未经派遣的大中专院校农村生源毕业生均被列入，并要求本村村民委员会不得拒收
孟建柱强调改善警民关系重在公正、文明执法  
[2008年11月19日]
要求提高公安民警执法素养，积极应对国际金融危机对社会稳定带来的新挑战
各大城市对地铁施工开展安全排查  
[2008年11月18日]
北京地铁在建工程停工半天，各地召开紧急会议展开安全检查
陈希调任教育部副部长  
[2008年11月18日]
教育系统出现“接龙式”密集人事调整
二审“周老虎”  
[2008年11月17日]
辩护律师进行无罪辩护，是否诈骗成庭审重点
中国军队文职人员已近2万名  
[2008年11月17日]
文职人员编制聘满配齐的任务，经过三年的努力之后宣告最终完成
《财经》拉市海志愿者环保行启程  
[2008年11月17日]
志愿者们将在环保专家的指导下，沿拉市海到丽江的水系进行取样、分析，考察水质污染情况，并通过居民访谈对当地发展可持续经济进行可行性调研
医改方案征求意见结束  
[2008年11月17日]
近四成意见集中于医疗卫生服务体系，医药行业人员发表意见最多
全国县委书记再次集中受训  
[2008年11月17日]
主题是学习贯彻中共十七届三中全会精神；习近平、李源潮、回良玉、马凯等亲自授教
温家宝四个月内两下广东调研  
[2008年11月15日]
给珠三角打气、加油、鼓劲；强调加大对中小企业支持力度
中国金融信息服务贸易争端获得解决  
[2008年11月14日]
中国政府同意在2009年6月1日之前设立独立的监管机构，来决定外国通讯社的金融信息能否进入中国市场
文化部拟放宽演出经纪机构准入  
[2008年11月14日]
独资经营的演出经纪机构也可落户内地，严禁“假唱”并非新规
中国与东盟同意建刑事司法互助机制  
[2008年11月14日]
旨在进一步打击跨国、跨地区犯罪，有助于弥补缺乏双边引导条约空白而造成的缺陷
于广洲调任福建省委副书记  
[2008年11月14日]
原任商务部排名第一的副部长、党组副书记
【4万亿投资】农业部公开中央农业投资项目  
[2008年11月13日]
中央财政2008年新增农业投资51.5亿元，未来还要“尽快组织一批新项目”
中国10月财政收入负增长  
[2008年11月13日]
中央财政收入同比下降8.4%。减税、经济放缓和企业效益下降是主因
【4万亿投资】中国拟三年建设600万套保障房  
[2008年11月13日]
总投资可达9000亿元
蒋建国出任新闻出版总署副署长  
[2008年11月13日]
原任湖南省委常委、宣传部部长
粤三市年底前试点取消15%药价加成  
[2008年11月12日]
广东省三市将试点取消公立医院药品加价15%做法，诊金手术费将适当提高
黄河流域水权转换试点扩大  
[2008年11月12日]
已审批试点26个，节水工程总投资达12.26亿元，合计转换、节水量达4.85亿立方米
审计署前十月查出千亿问题资金  
[2008年11月12日]
全国共审计74121个单位，其中专项审计调查单位12875个，被审计单位损益或财政收支不实问题金额1128亿元
【4万亿投资】四季度新增200亿元用于水利基建  
[2008年11月12日]
主要解决涉及民生和保障国家粮食安全的水利问题
文化部新任命两位副部长  
[2008年11月12日]
过去一年，部内高层人事变动频繁
欧阳淞出任中央党史研究室主任  
[2008年11月12日]
希望通过几年努力，把党史部门建设成为“战斗的集体，温暖的集体，令人羡慕的集体”
痔血胶囊因导致肝损害被召回  
[2008年11月12日]
截至9月25日发现21例肝损害病例，国家药监局密切关注
香港查出内地鱼饲料含三聚氰胺  
[2008年11月12日]
但食用了该种饲料的海鱼样本合格，证明动物的可食用肌肉组织受含三聚氰胺饲料的影响有限
10月贸易顺差继续走高  
[2008年11月11日]
1月-10月累计贸易顺差为2159.93亿美元；贸易顺差仍在节节走高
国务院任命彭森为发展改革委副主任  
[2008年11月11日]
曾长期在政府部门从事政策研究、宏观经济体制改革与中国经济体制改革总体规划工作
上海缩减经营性用地计划  
[2008年11月11日]
上海2008年的经营性用地计划1500公顷，为七年来最低值
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