- 专家呼吁低碳经济刻不容缓
- [2008年11月20日]
要将地球的升温幅度控制在两度之内，全世界温室气体排放必须在十年内实现下降
- 二审“周老虎”
- [2008年11月17日]
辩护律师进行无罪辩护，是否诈骗成庭审重点
- 《财经》拉市海志愿者环保行启程
- [2008年11月17日]
志愿者们将在环保专家的指导下，沿拉市海到丽江的水系进行取样、分析，考察水质污染情况，并通过居民访谈对当地发展可持续经济进行可行性调研
- 医改方案征求意见结束
- [2008年11月17日]
近四成意见集中于医疗卫生服务体系，医药行业人员发表意见最多
- 全国县委书记再次集中受训
- [2008年11月17日]
主题是学习贯彻中共十七届三中全会精神；习近平、李源潮、回良玉、马凯等亲自授教
- 黄河流域水权转换试点扩大
- [2008年11月12日]
已审批试点26个，节水工程总投资达12.26亿元，合计转换、节水量达4.85亿立方米
- 审计署前十月查出千亿问题资金
- [2008年11月12日]
全国共审计74121个单位，其中专项审计调查单位12875个，被审计单位损益或财政收支不实问题金额1128亿元
- 10月贸易顺差继续走高
- [2008年11月11日]
1月-10月累计贸易顺差为2159.93亿美元；贸易顺差仍在节节走高