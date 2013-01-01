- 海南甘肃又发生出租车罢运事件
- [2008年11月11日]
三亚罢运事件中，警方传唤20多名涉嫌违法人员；甘肃永登县出租车司机以罢运吁求取缔“黑车”
- 国务院出台十项措施强力拉内需
- [2008年11月09日]
当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，拟实施工程项目匡算，到2010年底约需投资4万亿元
- 浙江提出农村改革发展目标
- [2008年11月07日]
到2020年，浙江省农民年纯收入超过2万元；江苏省同期目标则为1.8万元
- 南水北调中线水源地移民启动
- [2008年11月07日]
集中于河南省淅川县，移民人数15.6万, 迁往河南六个省辖市、25个县（市、区）的698个行政村
- 国防部发文要求征兵透明化
- [2008年11月04日]
征兵工作不得以任何理由收取费用，纪检部门将对热点地区及敏感环节跟踪督察
- 解读山西省政府领导最新分工
- [2008年11月02日]
李小鹏、胡苏平、陈川平三位副省长，分别接管了由原副省长张建民负责的相关工作，其中，陈川平接管了安全生产工作
- 民政部通报西藏等地救灾进展
- [2008年10月31日]
财政部、民政部紧急下拨1000万元中央救灾资金，要求各地立即启动救灾应急预案
- 徐绍史：土地供应矛盾明年可能加剧
- [2008年10月30日]
徐绍史认为，由于出口需求受到世界经济增长回落的制约，内需增长又需要时间，因此增加投资很可能会成为今后的一个选择