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政经综合报道
海南甘肃又发生出租车罢运事件  
[2008年11月11日]
三亚罢运事件中，警方传唤20多名涉嫌违法人员；甘肃永登县出租车司机以罢运吁求取缔“黑车”
国务院部署落实扩大内需七项工作  
[2008年11月11日]
支持引导民间资本投向政府鼓励项目和符合国家产业政策的领域
10月居民消费价格同比上涨4.0%  
[2008年11月11日]
居民消费价格总水平比9月下降0.3%。1月-10月累计，居民消费价格总水平同比上涨6.7%
龚方雄：明年中国GDP增长将超8.1%  
[2008年11月10日]
中国完全能够承担此项大型刺激方案，并能通过一系列配套措施实现经济平稳较快增长
【4万亿投资】增值税全国转型2009年起实施  
[2008年11月10日]
将减轻企业税负共约1233亿元。同时修改了增值税、消费税和营业税暂行条例
《财经》杂志奖学金国际项目——控烟与经济高级研修班举办  
[2008年11月10日]
来自新华社、《南方周末》《中国青年报》等知名媒体的十名记者将在北京和南非两地，与来自政府主管部门、学术机构和控烟组织的权威人士共同探讨控烟与经济的关系
国务院出台十项措施强力拉内需  
[2008年11月09日]
当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，拟实施工程项目匡算，到2010年底约需投资4万亿元
深圳发生群众袭警事件  
[2008年11月08日]
事件起因已初步查明，目前事件已平息
浙江提出农村改革发展目标  
[2008年11月07日]
到2020年，浙江省农民年纯收入超过2万元；江苏省同期目标则为1.8万元
南水北调中线水源地移民启动  
[2008年11月07日]
集中于河南省淅川县，移民人数15.6万, 迁往河南六个省辖市、25个县（市、区）的698个行政村
审计署：五项社保基金年均收益率不到2%  
[2008年11月07日]
各类社会保险基金累积额已近2.5万亿元，但五项社保基金的年平均收益率不到2％
瓮安法院开审“6·28”事件嫌犯  
[2008年11月06日]
肖春平等被控聚众扰乱社会秩序，相关案件将陆续开庭审判
尸检认定林松岭系外力作用致死  
[2008年11月06日]
林系“哈尔滨警民群殴案”中的死者，两名涉案警察被提请逮捕
甘肃庆阳学生中毒事件致两人死亡  
[2008年11月05日]
目前尚有28人住院观察，事故原因还在进一步调查
沈阳通报人造三聚氰胺饲料案件  
[2008年11月05日]
该市新民市明兴饲料加工厂生产的鸡饲料含三聚氰胺成分，导致大连个别输港鸡蛋超标
国防部发文要求征兵透明化  
[2008年11月04日]
征兵工作不得以任何理由收取费用，纪检部门将对热点地区及敏感环节跟踪督察
京沪高铁廊坊段冲突嫌疑人被刑拘  
[2008年11月04日]
征地程序纰漏乃冲突导火索，两名工地负责人已被免职
南方强降雨致30人遇难 逾110万人受灾  
[2008年11月04日]
云南昆明、楚雄、临沧3个市州，广西自治区4个市共遇难30人，47人失踪，超过110万人受灾
孟建柱：严防用警不当激化矛盾  
[2008年11月03日]
公安部部长撰文要求民警在面临挑衅时不冲动，妥善处理群体性事件
京沪高铁廊坊段发生暴力冲突  
[2008年11月03日]
施工方中铁十七局的劳务工人对村民进行毒打，源于征地补偿款未落实
云南滑坡泥石流已死亡22人  
[2008年11月03日]
41万余人受灾，失踪45人，暴雨还在继续
海南霍乱疫情目前确诊51例  
[2008年11月03日]
海南大学新确诊7例患者，全省现患病人共11例
解读山西省政府领导最新分工  
[2008年11月02日]
李小鹏、胡苏平、陈川平三位副省长，分别接管了由原副省长张建民负责的相关工作，其中，陈川平接管了安全生产工作
习近平张德江调研“长三角”  
[2008年11月01日]
国际经济出现新变化，沿海中小企业经营状况备受关注
中国政府设立“国家出版基金”  
[2008年10月31日]
旨在资助盲文、少数民族文字、三农读物、未成年人读物等公益性出版项目
民政部通报西藏等地救灾进展  
[2008年10月31日]
财政部、民政部紧急下拨1000万元中央救灾资金，要求各地立即启动救灾应急预案
原驻菲大使宋涛任外交部领导成员  
[2008年10月31日]
64岁的原外交部副部长、部领导成员乔宗淮，其名字已不在部主要官员名单中
海南霍乱疫情疑似病例超300例  
[2008年10月30日]
确诊霍乱病例已有22例，疑似病例超过300例，1名疑似患者死亡
徐绍史：土地供应矛盾明年可能加剧  
[2008年10月30日]
徐绍史认为，由于出口需求受到世界经济增长回落的制约，内需增长又需要时间，因此增加投资很可能会成为今后的一个选择
十一部门联合发文力促以创业带动就业  
[2008年10月30日]
文件要求，力争用三年到五年的时间，实现劳动者创业人数和通过创业带动就业人数的大幅增加
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