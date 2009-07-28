进出口饲料及添加剂检验检疫办法出台 2009年08月03日 要求监管部门提前预测可能出现的风险；企业应确保产品安全，并至少保留不少于两年的记录

公安部轮训基层公安官员 2009年08月03日 此前全国县级公安局长已完成轮训，此次轮训主要针对县级公安部门的基层所（队）长，为期十天，旨在提升公安队伍素质和应对处置群体性事件

青海鼠疫疫情致两人死亡 2009年08月03日 确诊12人，死亡2人，青海省、州、县已启动突发公共卫生事件应急预案

两部门要求强化基本医疗保险基金管理 2009年08月03日 将进一步加强基金收支预算管理，实现三年内基本医保参保率九成以上，并提高待遇水平

中国首次对欧盟提起WTO诉讼 2009年07月31日 就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施，提起WTO争端解决机制下的磋商请求

财政部出台扶持动漫行业税收优惠政策 2009年07月31日 在增值税、企业所得税、营业税、进口关税和进口环节增值税等税种上，进行税收优惠

北京公共租赁房政策出台 2009年07月31日 按照北京市住房建设计划，今年将收购建设50万平方米的公共租赁住房，租金将略高于廉租房

七家大陆航空公司在台设立分公司 2009年07月30日 台“经济部投审会”通过第一批来台设分公司的大陆航空公司投资案

教育部警示高校招生诈骗 2009年07月29日 “机动名额”“内部指标”“三本点招”“计划外”“自由招生”、假冒军校招收“地方委培生”等都是常见招生诈骗伎俩

八部门联手发展家庭服务业促就业 2009年07月28日 国务院同意八部门建立家庭服务业促进就业部际联席会议，发展家庭服务业促进就业的指导意见年内将出台，鼓励家庭服务企业向连锁化、集团化发展