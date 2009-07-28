- 2009年08月03日要求监管部门提前预测可能出现的风险；企业应确保产品安全，并至少保留不少于两年的记录
- 2009年08月03日此前全国县级公安局长已完成轮训，此次轮训主要针对县级公安部门的基层所（队）长，为期十天，旨在提升公安队伍素质和应对处置群体性事件
- 2009年08月03日确诊12人，死亡2人，青海省、州、县已启动突发公共卫生事件应急预案
- 2009年08月03日将进一步加强基金收支预算管理，实现三年内基本医保参保率九成以上，并提高待遇水平
- 2009年08月03日伤病残军人移交政府安置时，军队发给一次性安置补助费，保障其住房和医疗需求
- 2009年08月03日此前一些暑期学生集中活动，已引发多起甲型H1N1流感疫情
- 2009年08月03日美国公布7月失业率，预计失业率为9.6%，比上月增加0.1个百分点
- 2009年08月02日内贾德连任就职伊朗总统；希拉里访问非洲七国；中印边界问题特别代表举行第13次会晤；中国首个全民健身日
- 2009年08月01日分三步走：2009年底前全省完成“农村集体土地所有权”的确权；2010年上半年基本完成“宅基地使用权”确权；2010年底前完成“集体建设用地使用权”确权
- 2009年07月31日就欧盟对中国紧固件采取的反倾销措施，提起WTO争端解决机制下的磋商请求
- 2009年07月31日在增值税、企业所得税、营业税、进口关税和进口环节增值税等税种上，进行税收优惠
- 2009年07月31日按照北京市住房建设计划，今年将收购建设50万平方米的公共租赁住房，租金将略高于廉租房
- 2009年07月30日希望有效遏制贸易保护主义；反对中美两国的“购买国货”政策或意向
- 2009年07月30日要进一步加强和改进垄断行业价格监管；改进房地产价格和收费监管
- 2009年07月30日台“经济部投审会”通过第一批来台设分公司的大陆航空公司投资案
- 2009年07月29日全国城市用于园林绿化维护建设的费用每年高达数百亿元，有些城市追求“一日成林”，甚至假树假花假草上街头
- 2009年07月29日台湾对大陆贸易整体呈现衰退，但消费的回暖，加上生产和贸易指标跌幅缓和，使得台6月经济开始回升
- 2009年07月29日“机动名额”“内部指标”“三本点招”“计划外”“自由招生”、假冒军校招收“地方委培生”等都是常见招生诈骗伎俩
- 2009年07月28日国务院同意八部门建立家庭服务业促进就业部际联席会议，发展家庭服务业促进就业的指导意见年内将出台，鼓励家庭服务企业向连锁化、集团化发展
- 2009年07月28日工业主营业务收入六个月以来首次正增长，应收账款增幅继续扩大
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