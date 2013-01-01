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政经综合报道
政经综合报道
外国媒体及记者在华管理新规颁行
[2008年10月18日]
外国记者来华采访不再必须由中国国内单位接待陪同，外国记者赴开放地区采访，无需向地方外事部门申请
京城百家KTV被诉侵权
[2008年10月17日]
中国音像著作权集体管理协会已正式起诉，督促KTV缴纳版权使用费
秸秆综合利用有望获财政补贴
[2008年10月17日]
中国每年产生秸秆7亿吨左右，有三分之二难以有效利用
中国工会十五大今日开幕
[2008年10月17日]
应到1800名代表中，有47名农民工代表，这是改革开放以来第一次
三明市医疗意外事件死者家属获赔偿
[2008年10月16日]
四名死者家属分别获赔20万至40万元经济赔偿
中国煤炭占能耗比重有望降至40%
[2008年10月16日]
工程院报告称：到2050年，可再生能源所占比重则有望提高到1/3
中央纪委调整多部委纪检组长
[2008年10月16日]
多个中央部委更换纪检组长；至少四位中央纪委委员职务获调整
沈阳查获一起特大制造并出售假发票案
[2008年10月16日]
涉案金额达248亿元，买方需求旺盛致假发票屡禁不绝
全国仍有5824名患儿因问题奶粉住院
[2008年10月16日]
其中较重症状患儿六名，累计已康复出院43603名
消耗臭氧层物质拟配额管理
[2008年10月16日]
国务院法制办新规广泛征求社会各界意见，建立总量控制和配额管理制度
最高检督办蔚县矿难瞒报事件
[2008年10月16日]
将派专员指导督办矿难中官员滥用职权、玩忽职守等职务犯罪
质检总局发布三聚氰胺快速检测标准
[2008年10月16日]
可供奶站和企业低成本检测
完达山刺五加部分注射液被细菌污染
[2008年10月15日]
国家药监局要求立即责成完达山药业召回其已上市的全部刺五加注射液，并每日报告药品召回情况
福建三明连续四患者因医疗意外死亡
[2008年10月14日]
9月3日到10月11日，接连四名患者因手术麻醉引起死亡，卫生部已派出专家调查
工商总局：广告禁出现“国家机关专供”
[2008年10月14日]
重申严禁使用国家机关名义，从重处罚违法行为
社科院报告称城乡收入差距全方位扩大
[2008年10月14日]
报告称，解决中国城乡居民收入差距扩大问题，当务之急应该从体制上解决劳动力市场的分割问题
广西河池砷污染事件五官员被问责
[2008年10月14日]
造成污染的金海公司被责令停产整顿
公安部规定轻微交通违法口头警告后放行
[2008年10月14日]
“轻微违法行为”目前没有统一规定，需各地交管部门具体细化
原司法部副局级官员泄题被公诉
[2008年10月14日]
林建东故意泄露2007年司法考试题目及答案，涉嫌故意泄露国家秘密罪和受贿罪
研究生培养改革拟推广至所有部属院校
[2008年10月14日]
本着“学校多出一些，教师多筹一些，学生多得一些”的思想，将切实提高研究生的生活保障并减轻负担
卫生部反省西安交大医院“死婴事件”
[2008年10月13日]
卫生部专家调查组认定该医院忽视感染管理，未尽感染防控职责，同时存在瞒报事实
北川干部震后有了“双休日”
[2008年10月13日]
农办主任自杀引起关注，北川干部心理干预即将启动
高考舞弊被诉非法获取国家秘密
[2008年10月13日]
考试舞弊屡禁不绝，考试法草案制定加速
农业部称合格奶站将发放许可证
[2008年10月13日]
有效期为两年，100％的奶站都会纳入监测范围
13年共撤销十位中委、候补中委
[2008年10月12日]
除两人仅受党纪处分外，其他八人还均受到行政开除处分，并被移送司法审理获刑
中央撤销于幼军中央委员职务
[2008年10月12日]
确认给予留党察看两年处分，之前于幼军的名字已从文化部“现任部领导”栏目消失
山西省政协主席金银焕遭遇车祸身亡
[2008年10月12日]
曾长期担任山西省纪委书记，被视为“山西女强人”
钱颖一称现行MBA教育偏离初衷
[2008年10月11日]
清华大学改革MBA教学体系，改善课程偏颇、内容本土化不够、国际化缺乏等问题
三季度企业家信心继续下降
[2008年10月10日]
山东淄博建筑塔吊倒塌砸死五名儿童
[2008年10月10日]
目前，已有五名儿童遇难，两名儿童受伤，一名塔吊司机受伤
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