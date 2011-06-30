- 2011年07月07日本月起,统计局将跳针统计数据发布方式。6月CPI数据将提前至9日上午公布。
- 2011年07月07日花旗发布研究报告称，若CPI连续两个月超过6%，今年内仍有可能再加息一次,但进一步上调存款准备金的空间不大。
- 2011年07月07日上年结转的个人住房公积金存款利率上调至3.10%；个人住房公积金贷款利率，五年期以上的上调至4.90%，五年期以下（含五年）的上调至4.45%。
- 2011年07月07日受长江中下游部分主产区遭遇旱情影响，全国水产品价格总体呈上涨走势。
- 2011年07月07日央行将于周四发行今年第四十九期中央银行票据，期限3个月，发行量300亿元。
- 2011年07月04日今天央行发布公告，将于明天发行20亿元一年期央票。
- 2011年07月04日专家指出，通胀将于6月触顶、市场对紧缩政策预期或告一段落等因素均促成今天大盘全面大涨。
- 2011年07月04日王岐山于近日表示，要加快转变金融业发展方式，推进结构调整和改革创新，全面提高对小企业的金融服务水平。
- 2011年07月04日中国人民银行3日表示，要不失时机地推进金融重点领域和关键环节改革。
- 2011年07月04日据目击者介绍，事故发生时，长途客车刚过收费站，正停车下客，被随后而来的客车追
- 2011年07月04日6月下旬，全国50个城市猪肉价格上涨超过5%。
- 2011年07月02日展出的60多张图片展示了中国共产党的奋斗历程、中华人民共和国的建立以及在中国共产党领导下，中国实施改革开放以来在农业、工业、科技、文化、体育等各方面取得的成就
- 2011年07月02日发生事故的车辆隶属河南省郑州市翔宇汽车有限公司，是一辆大型旅游客车，车牌豫AL3639。该车的核定载客能力32人，事故发生时车上载客31人
- 2011年07月02日被批捕的33名犯罪嫌疑人绝大部分为前科劣迹多、数次被判重刑的刑满释放分子，采取自制枪支并出售等手段非法获利
- 2011年07月01日《个人所得税修改草案》在网上征求意见时，只有15%的网民赞成“3000元标准”。专家认为，个税改革的六方面愿景仍不清晰。
- 2011年07月01日申银万国公布的研究报告表明，未来人民币升值压力将减小，升值速度应放缓。
- 2011年07月01日中行预计三季度可能会加息1至2次，四季度加息的可能性和必要性有所降低。
- 2011年07月01日中国统计信息网发布的分析报告显示，中国制造业PMI指数连续三个月回落，而造成这一现象的主要成因是新订单下降。
- 2011年06月30日财政部发布消息称，今年中央财政已拨付就业专项资金369亿元。
- 2011年06月30日吴邦国指出要按照“十二五”规划的精神，加快推进个人所得税改革。
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