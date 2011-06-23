- 2011年06月30日对于“利用废弃的动植物油生产纯生物柴油，免征消费税”的规定，财政部于近日发布文件明确了“废弃的动物油和植物油”范围。
- 2011年06月30日今天第十一届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了“关于修改个人所得税法的决议”，从今年9月1日起，个人所得税起征点将调整至3500元。
- 2011年06月29日据统计，上周山东生猪和猪肉价格再创新高，已连续4周突破2008年的价格最高点，猪粮比价又创今年新高。
- 2011年06月29日财政部部长谢旭人在德国柏林与德国财政部长朔伊布勒举行双边会谈，将进一步完善中德财长互访机制。
- 2011年06月29日央行今日发布公告，宣布将于本周四发行2011年第四十六期、第四十七期中央银行票据。
- 2011年06月28日当地官员日前透露，关于特区管委会的组织机构正等待新疆政府的批准，特区的产业规划以及城市规划已经完成。
- 2011年06月28日温家宝指出，中方之所以要求军售解禁和给予中国完全市场经济地位，实质上是相互信任的问题，希望欧方早日做出正确的政治决断。
- 2011年06月28日财政部于近日颁布了《中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金管理办法》，规范并加强该项目资金管理。
- 2011年06月28日上周四央行叫停央票发行。昨天央行发布公告，将于今天发行20亿元一年期央票。
- 2011年06月27日此次从马来西亚将27名大陆籍犯罪嫌疑人押解回国，加上此前从柬埔寨等地押解回国的141名犯罪嫌疑人，公安部总计从国外押解回国168名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了这一特大跨境跨国电信诈骗犯罪集团
- 2011年06月24日大中型企业选择与自身规模、行业地位和社会影响明显不相匹配的会计师事务所提供服务的，财政部门应当将该企业及承接业务的会计师事务所列为重点监管对象
- 2011年06月24日通知强调，新疆困难地区包括南疆三地州、其他国家扶贫开发重点县和边境县市
- 2011年06月24日为推动现代医药物流发展，商务部近日召开会议，启动医药物流服务延伸示范工程。
- 2011年06月24日央行正在研究将跨境贸易人民币结算业务的境内试点地区扩大到全国，今年内或将实行。
- 2011年06月24日近日财政部发布最新修订的《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》，将对物联网企业提供场所服务的贴息。
- 2011年06月24日财政部印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法》，奖励节能技术改造企业。
- 2011年06月24日国土资源部正式印发《国土资源“十二五”规划纲要》，确立了 “十二五”期间土地、矿产、地质、海洋、测绘等方面的重大指标。
- 2011年06月24日国际能源机构于23日宣布将从紧急库存中释放6000万桶原油增加供给，油价立即下降至四个月以来的最低水平，降幅高达每桶5美元。
- 2011年06月23日为进一步做好专项治理清理纠正阶段工作，中央公务用车问题专项治理工作领导小组日前召开第二次会议
- 2011年06月23日该办近日发出《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》，对加强酒类产品质量安全监管进行了全面部署
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