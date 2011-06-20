- 2011年06月23日央行宣布今日停止公开市场央票发行
- 2011年06月23日据了解，四人敲诈的对象均为县处级以上党政领导干部，目前基本都在职
- 2011年06月23日拆迁矛盾已成为现阶段我国社会矛盾中一个突出问题，无论在深度、广度和烈度上都显著高于其他社会矛盾
- 2011年06月23日7天期债券回购利率在昨天一度升至8.9%，较5月份的平均水平上浮了超过500个基点，升至了三年内的高点。
- 2011年06月23日三季度粉矿长协价格定为每干公吨度2.7234美元，块矿为3.0109美元
- 2011年06月23日瑞士信贷分析认为，大规模资产负债表外融资，已导致中国的信贷占GDP比重超出了10%的警戒线水平
- 2011年06月23日财政部宣布将于6月23日至27日发行2011年记账式附息(十六期)国债，实际发行面值金额300亿元，期限30年，票面年利率为4.5%。
- 2011年06月23日截至目前，今年中央财政已累计下拨洪涝灾害生活救助资金3.4亿元
- 2011年06月22日由多部委组成的联合工作组于21日开始了对全国“政策性油脂”库存抽查。据悉，这次调查将会作为未来食用油价格是否调整的重要依据。
- 2011年06月22日一年期央票利率的上涨直接推高市场的加息预期。如果6月加息预期落空，央行很可能会在7月公布CPI数据前后加一次息。
- 2011年06月22日加拿大能源公司昨日表示，与中国石油合作开发页岩气的谈判破裂
- 2011年06月22日“十二五”末,中国铜材加工产能将增长到1600万吨，“十二五”期间的年复合增速为5.9%。
- 2011年06月22日中国稀土产量的全球份额未来两年将从目前的95%下降至60%
- 2011年06月22日因零售猪肉价格和非食品价格通胀的上涨，野村认为6月份CPI同比增长很可能会超过6％
- 2011年06月22日美国商务部于昨日发布公告，宣布将反倾销程序中劳动力成本计算方法调整为“单一替代国方法”。
- 2011年06月22日财政部、国家税务总局日前联合下发通知，指出高新技术企业来源于境外的所得可以享受税收优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
- 2011年06月22日农业部副部长高鸿宾近日表示，近年来我国农产品加工业获得长足发展，产值保持年均10%以上增速。
- 2011年06月22日近日，财政部公布了今年首批获公益性捐赠税前扣除资格的6家公益性社会团体名单。
- 2011年06月21日于昨天落幕的“中国新疆2011产业转移系列对接活动”上，共有签约项目200项，协议投资额达到5812亿元。
- 2011年06月21日国家统计局网站数据显示，今年1-5月份，陕西省累计实现工业总产值5134.79亿元，同比增长29.1%。经济发展呈现支柱产业拉动作用明显、重点行业发展突出、主要产品产量增势稳定的特点。
- 2011年06月21日央行发布公告称，将增加2011版熊猫金银纪念币部分规格的最大发行量。
- 2011年06月21日根据国家税务局消息，近日中韩两国再次签署了《双边预约定价安排协议》。
- 2011年06月21日商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格上周小幅走高。
- 2011年06月21日财政部、教育部下发了《关于加强中央高校基本科研业务费管理工作的通知》，要求各高校严格管理基本科研业务费。
- 2011年06月20日单位主要负责人对事故报告负总责，并对瞒报、谎报事故行为承担法律责任
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日
- 2011年06月20日全国铁路暑运将于7月1日开始，成为京沪高铁开通运营、今年铁路第二阶段调图后的首个暑运。暑运客流将呈现大幅增长态势，预计日均旅客发送量将达589万人。
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