央行再停央票发行 2011年06月23日 央行宣布今日停止公开市场央票发行

力拓确定对中国企业第三季度铁矿石价格 2011年06月23日 三季度粉矿长协价格定为每干公吨度2.7234美元，块矿为3.0109美元

多部委抽查食用油库存 限价令或有望解除 2011年06月22日 由多部委组成的联合工作组于21日开始了对全国“政策性油脂”库存抽查。据悉，这次调查将会作为未来食用油价格是否调整的重要依据。

一年期央票发行利率上升 加息在即 2011年06月22日 一年期央票利率的上涨直接推高市场的加息预期。如果6月加息预期落空，央行很可能会在7月公布CPI数据前后加一次息。

加拿大能源公司与中石油合作谈判破裂 2011年06月22日 加拿大能源公司昨日表示，与中国石油合作开发页岩气的谈判破裂

2015年铜材加工年产能将增至1600万吨 2011年06月22日 “十二五”末,中国铜材加工产能将增长到1600万吨，“十二五”期间的年复合增速为5.9%。

美商务部调整反倾销程序中劳动力成本计算方法 2011年06月22日 美国商务部于昨日发布公告，宣布将反倾销程序中劳动力成本计算方法调整为“单一替代国方法”。

高新技术企业的境外所得亦可享受税收优惠 2011年06月22日 财政部、国家税务总局日前联合下发通知，指出高新技术企业来源于境外的所得可以享受税收优惠，即按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

财政部公布今年获公益性捐赠税前扣除资格名单 2011年06月22日 近日，财政部公布了今年首批获公益性捐赠税前扣除资格的6家公益性社会团体名单。

新疆产业转移对接活动项目签约超5000亿元 2011年06月21日 于昨天落幕的“中国新疆2011产业转移系列对接活动”上，共有签约项目200项，协议投资额达到5812亿元。

央行将增加今年熊猫金银币最大发行量 2011年06月21日 央行发布公告称，将增加2011版熊猫金银纪念币部分规格的最大发行量。

国家安监总局制定办法规范瞒报谎报事故的查处 2011年06月20日 单位主要负责人对事故报告负总责，并对瞒报、谎报事故行为承担法律责任

部分企业促销赠送礼品行为需缴纳个人所得税 2011年06月20日

国内铁矿石市场仍低靡 2011年06月20日