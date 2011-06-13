质检总局等九部门联合启动清新居室百日行动 2011年06月15日 旨在解决木家具、胶粘剂、乳胶漆、人造板、木地板、石膏板、防火板等装饰装修材料中甲醛、重金属、有毒芳香胺等有毒有害物质超标的突出问题

江西统一全省城镇职工基本医疗保险政策 2011年06月15日 目前江西参保的城镇职工达553万余人，由于没有实现市级统筹，分属133个统筹单位的城镇职工跨县区看病、报销很不方便

上海提出到2020年基本建成国际贸易中心 2011年06月15日 上海市商务委员会预测，到2015年，上海全年商品销售总额有望突破8.7万亿元人民币，年均增长20%以上

紫金山天文台4年多发现超千个小行星 2011年06月15日 在国际天文学界，发现小行星的能力是一个国家天文观测能力的重要标志之一

哥斯达黎加与中国签署的自贸协定正式生效 2011年06月14日 中哥自贸协定谈判2008年11月启动，经过六轮谈判，于2010年4月在北京签署《中国-哥斯达黎加自由贸易协定》

西气东输二线干线工程贯通 预计本月底全面投产 2011年06月13日 截至6月13日，西气东输二线已接输中亚天然气106亿立方米，我国已有超过1亿人口开始受益

大陆居民赴台个人旅游28日启动 首批试点京沪厦 2011年06月13日 国家旅游局局长邵琪伟说，截至今年5月31日，大陆居民赴台旅游总人数累计达到234万人次，其中2010年达到122万人次，今年1至5月已经达到52万人次

重庆警方成功处理一持刀劫持人质案 2011年06月13日 据审查，犯罪嫌疑人乔文星是四川冕宁县人，因感情纠葛，持刀将重庆南川区的前女友冉某劫持

两岸直接通邮函邮件总量已逾360吨 2011年06月13日 厦门大学台湾研究中心副主任李非教授认为，两岸全面直接通邮，不仅扩大了两岸邮政业务合作范围，还为两岸民众用邮提供了方便、快捷的途径，大大提高了邮件传递速度，促进了两岸民众的交流和经贸的发展