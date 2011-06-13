- 2011年06月20日
- 2011年06月17日2011年，辽宁省用于保障性住房建设的专项资金共42.78亿元，其中26.21亿元为中央专项补助资金，16.57亿元为省级财政安排的专项资金。
- 2011年06月17日2011年1-5月中央企业累计实现净利润3695.1亿元，同比增长14.2%
- 2011年06月15日旨在解决木家具、胶粘剂、乳胶漆、人造板、木地板、石膏板、防火板等装饰装修材料中甲醛、重金属、有毒芳香胺等有毒有害物质超标的突出问题
- 2011年06月15日目前江西参保的城镇职工达553万余人，由于没有实现市级统筹，分属133个统筹单位的城镇职工跨县区看病、报销很不方便
- 2011年06月15日上海市商务委员会预测，到2015年，上海全年商品销售总额有望突破8.7万亿元人民币，年均增长20%以上
- 2011年06月15日在国际天文学界，发现小行星的能力是一个国家天文观测能力的重要标志之一
- 2011年06月15日北师大心理学实验室招募近一年经期规律、未服用任何激素类药物的女大学生参与实验。实验任务是跟电脑博彩，每人需在经期前后参加两次，每次20分钟，共可获得30元
- 2011年06月15日据住房城乡建设部部长姜伟新介绍，《关于公共租赁住房等保障性住房建设和管理的若干意见》，目前正在修改完善，近期将上报国务院
- 2011年06月15日截至2010年底，深圳已经全面完成“十一五”节能目标，目前深圳的单位能耗约相当于广东省平均水平的77%，全国的50%
- 2011年06月15日贸发局最新一期报告也指出，香港出口指数由第一季度的55.8下跌至目前的53.8，显示香港出口在短期内将维持扩张，但增长幅度转趋温和
- 2011年06月14日征求意见稿明确，商务部依法对涉嫌未依法申报经营者集中进行调查。对涉嫌未依法申报经营者集中，任何单位和个人有权向商务部举报
- 2011年06月14日中哥自贸协定谈判2008年11月启动，经过六轮谈判，于2010年4月在北京签署《中国-哥斯达黎加自由贸易协定》
- 2011年06月14日菲律宾总统办公室发言人陈显达当天表示，菲律宾外交部和国防部近来开始使用“西菲律宾海”的说法来取代“南海”的说法
- 2011年06月13日截至6月13日，西气东输二线已接输中亚天然气106亿立方米，我国已有超过1亿人口开始受益
- 2011年06月13日6月9日晚至10日凌晨，一场300年一遇的特大暴雨突袭临湘市，导致了一场特大的山洪泥石流灾害，造成12人死亡、7人失踪
- 2011年06月13日国家旅游局局长邵琪伟说，截至今年5月31日，大陆居民赴台旅游总人数累计达到234万人次，其中2010年达到122万人次，今年1至5月已经达到52万人次
- 2011年06月13日据审查，犯罪嫌疑人乔文星是四川冕宁县人，因感情纠葛，持刀将重庆南川区的前女友冉某劫持
- 2011年06月13日厦门大学台湾研究中心副主任李非教授认为，两岸全面直接通邮，不仅扩大了两岸邮政业务合作范围，还为两岸民众用邮提供了方便、快捷的途径，大大提高了邮件传递速度，促进了两岸民众的交流和经贸的发展
- 2011年06月13日1995年至2010年，被告人邢福煌在担任海南高速党委书记、董事长、总经理，海南省盐务局局长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受蔡某、谭某、超凡公司、安瑞公司等公司和个人贿赂共计414.7871万元
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富