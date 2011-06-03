- 2011年06月13日国内首家知识产权交易所——天津滨海国际知识产权交易所正式揭牌，为知识产权或科技成果所有者、企业以及投资者提供技术与资本的对接通道，推动自主创新成果转化
- 2011年06月13日自6月10日起，河南省开展涉爆危险物品集中清查收缴行动
- 2011年06月13日进一步加强就业专项资金管理，并对就业专项资金的申请及支付管理、监督管理提出了明确要求。
- 2011年06月13日财政部日前下达重点地区环境突发事件应急监测能力建设项目预算1.9亿元
- 2011年06月13日2011年第一批公布的环保“黑名单”企业，是2010年10月至2011年2月上海市环保系统查处的338家环保违法单位
- 2011年06月13日2010年8月盛夏，平泉县平房乡小茅兰沟村一山坡上，距离地面十几厘米的深度，发现一处碎石中夹带冰块
- 2011年06月10日各级监察机关要督促地方各级政府和监管部门严格落实监管责任，对打击非法违法行为不力、问题长期得不到惩处、事故灾难连续发生的地方，要严肃追究政府和监管部门的责任
- 2011年06月10日教育部重申，在全国高校本科教学评估、就业先进评选等工作中对就业作假、违规者将实行“一票否决”
- 2011年06月10日主要用于各有关省（区、市）纳入交通运输行业规划范围的公路建设、公路客货运枢纽建设、内河水运建设等项目
- 2011年06月10日6月10日，人力资源和社会保障部就《社会保险个人权益记录管理办法(征求意见稿)》和《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见
- 2011年06月10日10日凌晨，赣北修水县出现罕见大暴雨，导致山洪暴发，灾情进一步加重
- 2011年06月10日要在现有基础上继续总结经验，并在有条件的地区扩大视频监控网试点
- 2011年06月10日财政部日前从2011年第一批车购税中下拨320.6亿元，用于交通运输重点项目专项资金
- 2011年06月09日受冷空气影响，青海省五道梁地区从7日夜间开始至8日清晨大雪纷飞
- 2011年06月09日调查组调取考场录像显示，监考员按考务规定在7日上午8时50分面对考生启封试卷，8时55分开始向考生分发试卷，陈某某在8时57分用手机拍摄语文试题
- 2011年06月09日目前已查出4家涉嫌违法排污企业，分别是浙江万马电缆股份有限公司、浙江金质丽化工有限公司、杭州得润宝油脂有限公司、杭州真心热能电器有限公司
- 2011年06月09日北京、上海等一线城市暂未公布保障房建设具体信息，多数城市只是在地方政府网站上转载了住建部通知，仅天津、合肥等少数城市公布相关信息
- 2011年06月08日豫港两地签约合作项目180个，投资总额224亿美元，为河南省合同引进境外资金209.5亿美元
- 2011年06月08日未来2天，上述地区还将持续高温天气
- 2011年06月03日2010年12月9日下午4时许，章宏斌驾车到湖北黄石公安局自首。他自称亲手杀死情人梅某，尸体就在车内。随后，黄石警方在车后排座上找到一名年轻女子，经法医鉴定已死亡
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