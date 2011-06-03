国内首家知识产权交易所揭牌 2011年06月13日 国内首家知识产权交易所——天津滨海国际知识产权交易所正式揭牌，为知识产权或科技成果所有者、企业以及投资者提供技术与资本的对接通道，推动自主创新成果转化

监察部要求坚决查处瞒报谎报事故行为 2011年06月10日 各级监察机关要督促地方各级政府和监管部门严格落实监管责任，对打击非法违法行为不力、问题长期得不到惩处、事故灾难连续发生的地方，要严肃追究政府和监管部门的责任

江西修水县山洪暴发灾情加重 约1200人被困 2011年06月10日 10日凌晨，赣北修水县出现罕见大暴雨，导致山洪暴发，灾情进一步加重

广东高考查处一起利用手机作弊案件 2011年06月09日 调查组调取考场录像显示，监考员按考务规定在7日上午8时50分面对考生启封试卷，8时55分开始向考生分发试卷，陈某某在8时57分用手机拍摄语文试题

余杭水污染事件已查出四家重点涉嫌违法排污企业 2011年06月09日 目前已查出4家涉嫌违法排污企业，分别是浙江万马电缆股份有限公司、浙江金质丽化工有限公司、杭州得润宝油脂有限公司、杭州真心热能电器有限公司