三峡和丹江口今年已向下游应急补水245亿立方米 2011年05月31日 今年以来，三峡水库共向下游补水约188亿立方米，丹江口水库共向下游补水57亿立方米

香港举办真迹大展和学术讲座纪念辛亥革命百年 2011年05月30日 由香港各界纪念辛亥革命100周年活动筹备委员会主办的“辛亥革命人物真迹大展”开幕仪式和“辛亥革命与近代中国的发展学术讲座”29日在香港举行

中央国家机关“正版软件采购网”开通 2011年05月25日 新华社 “正版软件采购网”的开通得到国内53家软件企业的积极响应。金山软件公司、瑞星集团等企业表示，将为“正版软件采购网”提供5%至15%的价格优惠，为推进软件正版化创造条件

非法吸收公众存款数亿元被判处无期 2011年05月25日 新华社 2008年10月以后，吴顺陆和毛建平明知资金周转出现问题，已无力偿还债务，却编造谎言继续向他人高息借款，骗取巨额资金，直至案发

黄河“几”字湾区正成我国经济又一“增长极” 2011年05月25日 新华社 西部大开发10年来，黄河“几”字湾地区经济增长速度明显高于中西部其他地区，也高于全国平均水平

霍瓦内茨：中国经济转型要先思维转型 2011年05月25日 新华社 霍瓦内茨表示，过去几十年，出口确实推动了中国的发展，但“出口多好，进口多不好，资本流入好，流出不好”的看法需要改变，而要彻底转变这种思维方式需要一个过程

北京京通快速路公交专用道24日启用 公交提速2倍 2011年05月24日 《财经》综合报道 24日早高峰，京通快速公交专用道内公交车行驶速度达到平均每小时60公里以上，与专用道启用前平均每小时20公里左右的车速相比提高了2倍。同时，社会交通流量相比下降了16%

的哥坐视亲戚强暴15岁女乘客被判强奸罪获刑2年 2011年05月21日 《财经》综合报道 法院认为，李文凯明知他人违背妇女意志，采用暴力手段强行与妇女发生性关系而予以协助，其行为已构成强奸罪

广东前4个月查办贪贿大案589件 查处5厅官 2011年05月20日 《财经》综合报道 今年前4个月，广东省检察机关共立案侦查贪污贿赂案件658件789人，同比分别上升11.71%和13.36%