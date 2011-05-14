北京年内为市民免费安装110万块智能电表 2011年05月19日 新华社 与过去具有预付费功能的IC卡电能表相比，智能电能表除了具有预付费功能之外，还采用无线网络技术，具有远程采集、远程通知及自动抄表功能，使客户免受打扰

我国累计招收博士后研究人员8万多人 2011年05月19日 新华社 目前，我国已在400多所高校和科研院所设立博士后科研流动站2146个，覆盖了理、工、农、医和哲学社会科学等12个学科门类的89个一级学科，全国所有“985”大学和绝大部分“211”大学均已成为博士后工作设站单位

“973计划”率先实现视频评审 2011年05月19日 新华社 科技部今年初启动了远程多媒体网络视频评审及答辩系统。在京设立了10个专家评审会议室（其中一个备用）和1个系统中控室，并完成了与20个省区市的25个视频答辩会议室的接入认证和测试工作

外交部：中国政府依法管理互联网属于主权行为 2011年05月19日 新华社 姜瑜说，中国政府鼓励和支持互联网发展，依法保障中国公民言论自由。中国政府依法管理互联网符合国际通行做法，属于主权行为

广西路政车逆行执法拦车致3死5伤 司机被批捕 2011年05月19日 《财经》综合报道 5月3日23时许，一辆路政部门执法车在南宁市绕城高速距离玉洞出口匝道约200米处逆行拦停一辆大货车后引发追尾事故，造成3人死亡，5人受伤

黑龙江向阳镇政府被指败诉后花钱雇人集体上访 2011年05月19日 《财经》综合报道 近日，有领导打电话告诫胜诉人韩东：“这件事涉及稳定，特别是换届的时候，不想这个时候出事儿。”

重庆打击食药品犯罪破获41起案件 刑拘107人 2011年05月19日 《财经》综合报道 重庆市副市长吴刚表示，在短短的时间里，公安、质监、工商等各级职能部门紧急行动起来，协同作战，在行动中发挥了重要作用，整治效果明显

河北香河县政府圈占耕地4000亩高价卖开发商 2011年05月19日 《财经》综合报道 当地农民反映，政府违规圈地达万亩以上。香河县常务副县长凌少奎承认违规、违法占地4000多亩

我国首份城管形象报告出炉 执法失当致妖魔化 2011年05月19日 《财经》综合报道 这份长达5万字、历时1个多月完成的报告，介绍了国外“城管”部门开辟专门区域供流动摊贩活动、柔性执法的经验，建议国内城管部门通过微博发布平民化、生活化信息，针对焦点问题主动发起网络讨论

金砖伙伴城市签署《青岛倡议》 2011年05月18日 新华社 青岛市、里约热内卢市、圣彼得堡市、孟买市作为金砖伙伴城市友好合作促进委员会创始会员城市，欢迎金砖国家其他城市加入金砖伙伴城市友好合作促进委员会

云南威信一煤矿17日晚发生瓦斯突出事故致7人遇难 2011年05月18日 《财经》综合报道 据悉，事故发生时有20人下井作业，其中7人当场遇难，13人安全升井

蒋大兴：焦虑社会凸显风险管理价值 2011年05月17日 《财经》记者 唐喆喆 现在中国的社会正处于一个群体焦虑的时代

2011年中央机关公开遴选公务员工作16日启动 2011年05月17日 《财经》综合报道 这次遴选工作，27家中央机关设置了84个职位。报考范围为省（区、市）、市（地）、县（市、区）、乡镇（街道）机关中已进行公务员登记备案且在编在岗的公务员；中央机关设在地方的单位（包括垂直管理单位、派出单位等）符合条件的公务员也可报考

我国将建立产权明晰的土地产权制度 2011年05月17日 《财经》综合报道 我国将在“十二五”期间巩固地籍工作在国土资源管理中的基础地位，初步建立产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的土地产权制度

北京长安街英菲尼迪车祸案本周开审 诉危害公共安全罪 2011年05月16日 《财经》综合报道 公诉机关认为，陈家明知酒后不能驾驶机动车，却违反交通法规驾车超速行驶，致两人死亡、一人重伤，严重危害了公共安全，应以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任

湖南邵东副县长舒自重短信干扰换届被纪委调查 2011年05月16日 新华社 舒自重在邵东县委即将换届期间，指使他人利用手机滥发短信干扰换届工作

付建华任国家安监总局党组成员副局长 2011年05月16日 《财经》综合报道 梁嘉琨因任职年龄到限，不再担任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长职务

茅台镇联合执法队打砸合法店铺强迫搬迁 2011年05月16日 《财经》综合报道 对此，茅台镇副镇长袁仁涛认为：“我们城市管理并不存在违法，我们的政府现在很多都是提依法行政”

甘肃天祝县信用联社放火案犯罪嫌疑人被刑拘 2011年05月14日 新华社 13日8时许，甘肃天祝藏族自治县信用联社发生纵火事件，造成49人不同程度受伤，其中19人重伤