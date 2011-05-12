陈德铭：拉美国家应实现对华出口多元化 2011年05月14日 新华社 陈德铭说，中方愿意逐步改善拉美国家对华出口产品不够丰富的局面，希望拉美国家把更多、更好的产品，包括一些技术含量高的产品，介绍给中国的进口商和消费

质检总局：“中国制造”迎接世界检验 2011年05月14日 新华社 5月12日至14日，支树平率中国质量监督代表团访问欧盟委员会，与欧盟高级官员就中欧消费品安全问题进行对话，并就进一步合作展开广泛讨论

162.6万人报考今年全国会计资格考试 创14年新高 2011年05月14日 新华社 自1992年开始至2010年的18次会计资格考试中，累计有2570.7万人报名，399万人通过考试取得了相应级别的资格证书

中越双边贸易一季度增42.3% 2011年05月14日 新华社 2011年第一季度中国对越南进出口总额为79.01亿美元，同比增长42.3%。其中，中国对越南出口58.62亿美元，同比增长39.1%，自越南进口20.39亿美元，同比增长52.1%

新西兰总理鼓励更多企业进军中国市场 2011年05月14日 新华社 约翰·基说，目前新西兰企业主要集中在北京、上海和广州等大城市，希望它们能够拓展到中国的其他地区

湖南道县一村民砸死警察夺枪拒捕被击毙 2011年05月14日 新华社 一名派出所所长不幸因公殉职，歹徒在抢夺佩枪潜逃并劫持人质拒捕时被警方当场击毙

北京捣毁用酒浆勾兑假洋酒黑作坊 1个月卖千余箱 2011年05月14日 《财经》综合报道 在该窝点，5、6个工人用4种酒浆，勾兑AK47、伏特加、黑方、芝华士等十余品牌的“洋酒”，每月制假200多箱，销往北京众多夜店

辽宁通报城管执法冲突致人死亡案 3人被刑拘 2011年05月14日 《财经》综合报道 5月3日，辽阳市宏伟区城管执法局张松等3名执法人员在对龙源小区进行执法巡查中，与当事人周晓明发生冲突，导致当事人周晓明倒地昏迷，经送医院抢救无效死亡

我国将组织开展第二批城市居民家庭经济状况核对试点 2011年05月14日 新华社 居民家庭经济状况核对是通过政府部门信息共享，运用信息化手段对社会救助申请家庭申报的收入和财产情况进行核实比对的一种工作手段

外交部：任何人想把中东乱局引向中国的企图都是徒劳的 2011年05月14日 新华社 姜瑜说，任何人把中国同西亚、北非发生动荡的国家相提并论，都是不恰当的。任何人想把中东乱局引向中国、企图改变中国人民自主选择的发展道路，都是徒劳的

海南东方市一副局长大摆“乔迁宴”被严处 2011年05月14日 新华社 处于试用期的东方市商务局副局长关某，去年5月购买了一套经济适用房，为庆贺乔迁新居，关某在没有按照规定向东方市纪委、市监察局申报的情况下，于今年2月，以其夫妇及父母的名义设宴20桌

住建部向各地派保障性安居工程专项巡查联络员 2011年05月14日 新华社 住房城乡建设部副部长齐骥日前在保障性安居工程专项巡查工作动员会议上表示，组织开展保障性安居工程专项巡查工作，是促进今年目标任务全面完成的重要举措

北京市2011年将定向引进海外人才436名 2011年05月13日 《财经》综合报道 2011年北京市引进海外高层次人才专项计划已在北京市人力资源和社会保障局网站和北京海外学人网站发布，包括用人单位名称、所需人才的专业方向、拟聘岗位名称、岗位数量、对引进人才的具体要求和联系方式等具体信息

疾防中心严卫星：切莫“冤枉”食品添加剂 2011年05月13日 新华社 针对部分公众对食品添加剂闻之而色变，甚至将食品添加剂等同于有毒害物质的认识误区，专家13日解释指出，“食品添加剂并非洪水猛兽，合理使用不会危害人体健康”

克莱斯勒在华召回8309辆进口吉普牧马人 2011年05月13日 《财经》综合报道 据了解，被召回越野车的缺陷表现为原厂出厂的车辆在低速高负荷等运行状况下可能发生变速箱油温过热，在此条件下持续驾驶会导致变速箱油沸腾并接触到高温的发动机或排放部件，可能导致在没有预警的情况下发动机舱起火

台北故宫博物院首次登陆深圳文博会 2011年05月13日 新华社 深圳文博会全称中国（深圳）国际文化产业博览交易会，是中国规模最大、规格最高的文化产业博览会。本届文博会上，台湾企业占据了会展中心2号馆创意生活馆的半壁江山

我国将集中开展家电下乡销售网点清理整顿 2011年05月13日 新华社 来自商务部的数据显示，家电下乡政策自实施以来，取得了明显成效。截至2011年4月底，全国累计销售家电下乡产品1.54亿台，实现销售额3360.3亿元，发放补贴391.7亿元

2020年我国西部地区骨架公路将基本实现高速化 2011年05月12日 新华社 我国现有高速公路网中的西部地区路段将基本建成，“八纵八横”骨架公路基本建成。干线公路基本实现高等级化，有条件的县城和国家一类口岸基本实现通二级及二级以上公路，所有具备条件的乡镇、建制村实现通沥青路、通班车