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2011年05月14日
新华社
陈德铭说，中方愿意逐步改善拉美国家对华出口产品不够丰富的局面，希望拉美国家把更多、更好的产品，包括一些技术含量高的产品，介绍给中国的进口商和消费
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2011年05月14日
新华社
5月12日至14日，支树平率中国质量监督代表团访问欧盟委员会，与欧盟高级官员就中欧消费品安全问题进行对话，并就进一步合作展开广泛讨论
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2011年05月14日
《财经》综合报道
姚坚说，欧盟在不承认中国市场经济地位，对华反倾销调查中采取歧视的、不公正的“替代国”做法的同时，执意对中国产品发起反补贴调查，对同一产品同时进行反倾销反补贴双重救济，违背世界贸易组织规则
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2011年05月14日
新华社
自1992年开始至2010年的18次会计资格考试中，累计有2570.7万人报名，399万人通过考试取得了相应级别的资格证书
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2011年05月14日
新华社
2011年第一季度中国对越南进出口总额为79.01亿美元，同比增长42.3%。其中，中国对越南出口58.62亿美元，同比增长39.1%，自越南进口20.39亿美元，同比增长52.1%
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2011年05月14日
新华社
约翰·基说，目前新西兰企业主要集中在北京、上海和广州等大城市，希望它们能够拓展到中国的其他地区
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2011年05月14日
新华社
一名派出所所长不幸因公殉职，歹徒在抢夺佩枪潜逃并劫持人质拒捕时被警方当场击毙
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2011年05月14日
《财经》综合报道
在该窝点，5、6个工人用4种酒浆，勾兑AK47、伏特加、黑方、芝华士等十余品牌的“洋酒”，每月制假200多箱，销往北京众多夜店
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2011年05月14日
《财经》综合报道
5月3日，辽阳市宏伟区城管执法局张松等3名执法人员在对龙源小区进行执法巡查中，与当事人周晓明发生冲突，导致当事人周晓明倒地昏迷，经送医院抢救无效死亡
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2011年05月14日
新华社
居民家庭经济状况核对是通过政府部门信息共享，运用信息化手段对社会救助申请家庭申报的收入和财产情况进行核实比对的一种工作手段
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2011年05月14日
新华社
姜瑜说，任何人把中国同西亚、北非发生动荡的国家相提并论，都是不恰当的。任何人想把中东乱局引向中国、企图改变中国人民自主选择的发展道路，都是徒劳的
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2011年05月14日
新华社
处于试用期的东方市商务局副局长关某，去年5月购买了一套经济适用房，为庆贺乔迁新居，关某在没有按照规定向东方市纪委、市监察局申报的情况下，于今年2月，以其夫妇及父母的名义设宴20桌
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2011年05月14日
新华社
住房城乡建设部副部长齐骥日前在保障性安居工程专项巡查工作动员会议上表示，组织开展保障性安居工程专项巡查工作，是促进今年目标任务全面完成的重要举措
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2011年05月13日
《财经》综合报道
2011年北京市引进海外高层次人才专项计划已在北京市人力资源和社会保障局网站和北京海外学人网站发布，包括用人单位名称、所需人才的专业方向、拟聘岗位名称、岗位数量、对引进人才的具体要求和联系方式等具体信息
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2011年05月13日
新华社
针对部分公众对食品添加剂闻之而色变，甚至将食品添加剂等同于有毒害物质的认识误区，专家13日解释指出，“食品添加剂并非洪水猛兽，合理使用不会危害人体健康”
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2011年05月13日
《财经》综合报道
据了解，被召回越野车的缺陷表现为原厂出厂的车辆在低速高负荷等运行状况下可能发生变速箱油温过热，在此条件下持续驾驶会导致变速箱油沸腾并接触到高温的发动机或排放部件，可能导致在没有预警的情况下发动机舱起火
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2011年05月13日
新华社
深圳文博会全称中国（深圳）国际文化产业博览交易会，是中国规模最大、规格最高的文化产业博览会。本届文博会上，台湾企业占据了会展中心2号馆创意生活馆的半壁江山
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2011年05月13日
新华社
来自商务部的数据显示，家电下乡政策自实施以来，取得了明显成效。截至2011年4月底，全国累计销售家电下乡产品1.54亿台，实现销售额3360.3亿元，发放补贴391.7亿元
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2011年05月12日
新华社
我国现有高速公路网中的西部地区路段将基本建成，“八纵八横”骨架公路基本建成。干线公路基本实现高等级化，有条件的县城和国家一类口岸基本实现通二级及二级以上公路，所有具备条件的乡镇、建制村实现通沥青路、通班车
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2011年05月12日
新华社
西部大开发10年间，我国累计完成西部农村公路建设投资4199亿元，农村公路总里程达129万公里，是10年前的3.4倍；乡镇通客车率达95%，建制村通客车率达74%