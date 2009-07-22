香港出口跌幅半年来首度缩小为单位数 2009年07月27日 6月出口明显改善，跌幅仅为5.4%，香港政府发言人称最坏的情况应该已经在一季度出现，未来可继续改善

财政部再次延长原料奶收购贷款贴息期 2009年07月27日 政策实施期限延长至2009年12月底，贴息率仍按此前规定的3.105%执行

胡锦涛电贺马英九当选国民党主席 2009年07月27日 胡锦涛的贺电与马英九的复电，均提出两岸关系必须和平发展

四川米易县暴雨洪涝致19人死亡 2009年07月27日 另有十人失踪，受伤38人。7月27日13时，民政部启动国家四级救灾应急响应

政府规范中小商贸企业发展基金管理 2009年07月27日 重点用于中小商贸企业融资担保费用补助、国内贸易信用险费用补助，支持符合条件的中小商贸企业参展、品牌培育等

2008年中国污染减排成效明显 2009年07月26日 2008年减排任务“超额”完成，弥补了2006年、2007年的“历史欠账”，使得中国在减少污染物排放上更接近“十一五”规划的目标

农村居民务工收入增速大幅下降 2009年07月24日 2009年上半年，农村居民务工收入增幅比去年降低11.1个百分点。城乡居民收入差距继续扩大

浦东建设航运中心核心功能区新规将出台 2009年07月24日 据《实施意见》，拟将陆家嘴航运服务业的发展，分为航运金融、航运服务企业、海事组织与科教以及航运会展四个区域

谢旭人强调下半年财政工作四方面 2009年07月24日 下半年积极财政政策不变，保增长同时更注重结构调整

国台办新闻局长将率团访台 2009年07月24日 本次会商主要讨论两岸媒体互设办事处，以及对未来媒体合作与新闻交流常态化进行沟通

商务部修订外资并购规定 2009年07月24日 删除“反垄断审查”部分，意在与《反垄断法》及相关规定一致

台湾放宽大陆人士来台及消费限制 2009年07月23日 在港澳工作满一年的大陆人士可于8月率先来台自由行，且不受“团进团出”的规范。同时，新规定允许自9月开始，大陆银联卡可在台湾刷卡消费

云南姚安地震直接灾害损失逾21亿元 2009年07月23日 地震造成1人死亡，31人重伤，341人轻伤。受灾20.17万户，80.32万人，直接经济总损失达21.541亿元

中方阐述中美战略与经济对话框架 2009年07月23日 外交部与财政部联合阐述介绍即将召开的首轮两国战略与经济对话情况

沪下放1亿美元以下外资审批权 2009年07月22日 下放权限意在调动区县吸收外资的积极性，年底前还将进一步下放并购等外资项目审批权

许宗衡被撤销深圳市委委员职务 2009年07月22日 许宗衡的广东省十届省委委员职务，亦在7月17日被广东省委十届五次全会撤销