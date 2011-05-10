太湖流域水环境总体好转 水质达标率达34% 2011年05月12日 新华社 2007年太湖蓝藻事件以来，湖州、嘉兴、苏州、无锡、常州等环太湖五市累计投入治理资金约1200亿元，完成近8000个治理项目

港交所与台湾证交所签订监管信息互换谅解备忘录 2011年05月12日 新华社 根据谅解备忘录，香港交易所与台湾证交所将交换两地双边上市公司的监管信息，包括这些公司的停牌及复牌事宜

“十二五”期间工商系统将着力提高基层执法水平 2011年05月12日 新华社 全国工商系统拥有2万多基层工商所、42万工商干部，是我国唯一将触角延伸到乡镇一级的市场监管部门，其执法水平直接关系广大市场主体和消费者的切身利益

江苏外贸增速低于粤沪浙鲁 加工贸易转型迫在眉睫 2011年05月12日 新华社 目前，江苏省“一手买、一手卖”的加工贸易占比达60%以上，而浙江、广东已压缩至30%左右。随着低成本劳动力时代的终结、资源和环境压力的加大，江苏外贸发展模式亟待改变

2011年首批央企审计项目会计师事务所候选名单 2011年05月12日 《财经》综合报道 国资委委托三峡国际招标有限责任公司于2011年5月12日组织审计项目标的会计师事务所候选工作

司机撞伤女乞丐1小时后返回将其轧死被批捕 2011年05月12日 《财经》综合报道 检方审查认定，被称为“重庆药家鑫”的犯罪嫌疑人田厚波开车将一名女乞丐撞倒逃逸后，又返回现场碾压被害人致死

上海一快递员大楼内连捅5名保安 2011年05月12日 《财经》综合报道 上午10时左右，一名年轻男子身穿便服，自称是快递人员要上楼，保安上前询问并请他出示相关证件，双方随即发生争执，男子拿出刀将四五名保安捅伤

传中朝拟共同开发黄金坪岛 中国获100年承租权 2011年05月12日 《财经》综合报道 报道称，朝鲜的合营投资委员会和中国商务部去年12月曾在北京缔结《合作发展黄金坪的谅解备忘录(MOU)》，向中方租借黄金坪并转让开发权，租借期为50年，可延长50年

全国打击文物犯罪信息中心在西安成立 2011年05月11日 新华社 全国文物安全工作部际联席会议办公室依托陕西省公安厅刑侦局建立打击文物犯罪信息中心，负责收集、汇总、整合、分析、研究全国文物犯罪信息，定期提交文物犯罪案件情况和文物安全形势分析报告，为全国打击和防范文物犯罪提供信息与技术支持

一季度长三角16市到位注册外资总量130多亿美元 2011年05月11日 新华社 去年以来，长三角地区利用外资持续低位徘徊，今年一季度到位注册外资增速加快

长三角GDP增速回落 产业结构持续优化 2011年05月11日 新华社 一季度长三角16市实现地区生产总值17469亿元，16市增速均值为10.9%，比上年同期回落4.1个百分点

广东中山首次以简易程序审结一宗“民告官”案件 2011年05月11日 新华社 中山市第一人民法院是广东省10个行政诉讼简易程序试点法院之一。此案是中山市首次运用简易程序审理此类案件

农业部督促加大打击非法添加和滥用食品添加剂工作力度 2011年05月11日 新华社 各级农业部门要迅速开展蔬菜、畜产品、生鲜乳、兽药、水产品专项整治和农资打假等治理行动，尤其要把“瘦肉精”专项整治作为重中之重

前4个月北京地区实现进出口总值突破千亿美元 2011年05月11日 《财经》综合报道 前4个月，北京地区外贸规模有3个月在300亿美元以上，其中4月份当月进出口320.6亿美元，同比增长19.2%

国台办：争取6月底前试点大陆居民赴台个人游 2011年05月11日 《财经》综合报道 目前海旅会和台旅会正在就大陆居民赴台个人游试点加紧磋商

世博会原址后续利用 上海市历史博物馆拟“安家” 2011年05月10日 新华社 记者10日从上海市政协获悉，上海世博会原址后续利用的规划布局正在提速。已纳入上海市“十二五”规划纲要的上海市历史博物馆新馆建设项目，有望在世博会原址“安家”