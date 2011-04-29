公安部：将罪犯全部缉拿是“瘦肉精”案硬标准 2011年05月09日 新华社 公安部日前下发通知，特别强调各地公安机关要组织开展针对性强的打击行动，将查清“瘦肉精”生产源头、查清销售网络、将犯罪分子全部缉拿归案作为侦办“瘦肉精”案件的硬性标准

个税法修正案草案征求意半月超20万条创纪录 2011年05月09日 新华社 这次个税法修正案草案征求意见截止日期为5月31日

浙江发布首例禁止行贿人承包建筑工程禁止令 2011年05月09日 新华社 由于靠行贿建筑工程主管人获得中标资格，浙江温岭的建筑工程承包人邱来方被温岭市人民法院以行贿罪一审判处有期徒刑2年，缓刑3年。法院同时还发出禁止令，禁止他在缓刑考验期限内从事承包建筑工程的活动

浙江前四个月平均降水量达60年来同期最小值 2011年05月09日 新华社 前四个月浙江省平均降水量为311.3毫米，比常年同期偏少52.6%，位列1951年以来历史同期最小降水量第一位

浙江省首例因醉驾获刑案件宣判 2011年05月09日 新华社 浙江省瑞安市人民法院8日上午对被告人胡某醉酒驾驶案作出一审判决，以危险驾驶罪判处其拘役三个月，处罚金2000元

杭州警方破获网上叫卖儿童案 2011年05月09日 新华社 5月6日晚，杭州警方破获一起拐卖儿童案，解救了当天被犯罪嫌疑人从温州市瓯海区拐走的3岁男童，当场抓获27岁的重庆男子刘某等5名犯罪嫌疑人

应对气象灾害“九字诀” 2011年05月09日 新华社 我国人民在与气象灾害的长期斗争中，积累了不少经验。中央气象学会专家将其概括为学、备、听、察、断、抗、救、保、练“九字诀”

地震名词与地震种类 2011年05月09日 新华社 地震是地球内部运动引起地表震动的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞，造成板块边沿及板块内部发生错动和破裂，是引起地震的主要原因

八种特定环境的避震方法 2011年05月09日 新华社 8日，中国地震局宣传教育中心工作人员在“防灾减灾从我做起——2011主题科普活动”启动仪式上向首都群众介绍了八种特定环境下躲避地震的方法，并分发科普手册

央行召开公务用车专项治理等工作电视电话会议 2011年05月09日 《财经》综合报道 要求各单位严格公务用车购置和运行经费预算管理，严格按照规定用途使用公务用车，加强公务用车集中管理和统一调度

我国规划5年建成300个电气化县 2011年05月09日 《财经》综合报道 规划总投资435.2亿元，新增农村水电装机容量515.6万千瓦，新增年发电量191.6亿千瓦时，相当于节约655.3万吨标准煤，每年可减少二氧化碳排放量1676.5万吨

国务院同意建立烟花爆竹安全监管部际联席会议制度 2011年05月09日 《财经》综合报道 联席会议主要职能是掌握全国烟花爆竹安全生产情况，定期分析、通报烟花爆竹安全生产形势，研究、指导烟花爆竹安全监管工作，提出有关政策建议；研究协调解决烟花爆竹安全监管工作的重要事项

多国合力营救24名被劫中国籍船员脱险 2011年05月09日 《财经》综合报道 曾被海盗劫持的巴拿马籍散货船“FULL CITY”轮于5月5日23时25分平安获救，24名中国籍船员安全

香港上年度税收超2000亿港元创新高 2011年05月04日 《财经》综合报道 占最大比重的是入息及利得税，包括薪俸税、利得税及物业税。这些直接税项年内共1430亿港元总收入，占税务局全年总税收68%

广东出现60年来同期最少雨年景 2011年04月29日 《财经》综合报道 自去年10月1日以来，在长达半年的时间里，广东平均降水量仅为225.6毫米，比常年同期偏少324.4毫米，偏少一半多

中国启动城市化质量评估体系研究 2011年04月29日 《财经》综合报道 评估体系的内容包括：低碳城市化评估指标、和谐城市化评估指标、幸福城市化、感性城市化质量评价指标四个板块涵盖近300条基础评估指标

北京一小区6天19起纵火事件 2疑犯落网 2011年04月29日 《财经》综合报道 4月22日起，朝阳无限小区不断有人高空抛物，24日后连续出现10余起人为纵火事件