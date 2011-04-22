新疆和田一商住楼发生火灾 500余人被疏散 2011年04月29日 《财经》综合报道 据和田消防支队介绍，由于起火住宅1002室正处于装修阶段，没有人员居住，并没有造成人员伤亡

我国将扩大消防产品实施强制性产品认证范围 2011年04月28日 新华社 自2013年1月1日起，凡列入公告认证目录内的消防产品，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性认证标志，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用

商务部提醒企业和人员审慎赴叙利亚开展投资合作 2011年04月28日 新华社

工信部副部长奚国华：大力发展安全产业和新兴信息服务产业 2011年04月28日 新华社 奚国华说，当前网络与信息安全问题已成为关系国家经济安全、政治安全、国防安全、文化安全的重大问题

中国已与128国建立1770对友好城市关系 2011年04月27日 新华社 中国国际友好城市联合会副秘书长张和强26日在福建泉州表示，目前中国已与世界上128个国家的省州、城市结有1770对友好城市关系

中国移民管理能力建设二期项目在京启动 2011年04月27日 新华社 中国移民管理能力建设二期项目26日在北京启动，中国将继续加强与国际移民组织在移民管理领域的合作

英官员：英中贸易投资面临大量机会 2011年04月27日 新华社 英国贸易与投资国务大臣斯蒂芬·格林表示，英中两国双边贸易、投资正面临大量机会，越来越多的企业参与到双边商务往来中

广西南宁一农药厂爆炸引发大火 2011年04月25日 《财经》综合报道 广西南宁市邕宾路一家农药厂25日下午发生爆炸引起大火，过火面积近3000平方米，有厂房倒塌。伤亡情况暂不明

云南宣威杨梅山矿难谎报真相被国务院通报 2011年04月25日 《财经》综合报道 国务院安全生产委员会办公室23日通报称，4月15日14时许，云南省宣威市海岱镇杨梅山煤矿发生一起重大瓦斯爆炸事故，造成12人死亡，3人受伤。事发后，该矿转移4名遇难矿工遗体，并伪造入井检身记录，谎报事故真相

9位诺贝尔奖得主在大连“重启生物之门” 2011年04月25日 新华社 25日，来自美国、日本、以色列等国家的9位诺贝尔奖获得者及50多个国家的2500余名专家齐聚大连，参与国际顶级生物技术大会，助推中国生物技术的科学发展

北京市“十二五”新增土地储备年均最高5000公顷 2011年04月24日 新华社 北京市国土资源局22日公布，“十二五”期间北京市将新增土地储备开发面积控制在20000至25000公顷，年均4000至5000公顷

上海首次公布年度公租房供地指标：100公顷 2011年04月22日 新华社 上海今年首次在年度供地计划中明确公共租赁住房用地指标，全年计划推出100公顷

全军预备役官兵5月1日起换发07式新军服 2011年04月22日 新华社 经胡锦涛主席和中央军委批准，全军预备役官兵从5月1日起，统一换发07式预备役军服

国家食品药监局：将重点治理调味料和食品添加剂滥用 2011年04月22日 新华社 国家食品药品监督管理局21日发布2011年餐饮服务食品安全重点工作安排实施方案，将调味料和食品添加剂列为治理重点

各地公布记者站专项治理举报电话 受理记者站违法违规问题 2011年04月22日 新华社 32个省级新闻出版行政部门（含新疆生产建设兵团）已在记者站专项治理“百日行动”中公布记者站违规活动举报电话，集中受理11类违法违规问题

商务部要求限期完成家电下乡销售网点清理整顿 2011年04月22日 新华社 商务部要求各省级商务主管部门在3个月内，完成对辖区内家电下乡销售网点的全面清理整顿工作

商务部采取五项措施维护蔬菜市场稳定 2011年04月22日 新华社 近期，由于大量应季蔬菜集中上市，蔬菜供应量大幅增加，个别地区部分品种蔬菜出现滞销问题