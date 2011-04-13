- 2011年04月22日北京市统计局20日公布的数据显示，一季度北京市GDP同比增长8.6%，低于全国9.7%的平均增幅，是北京市近10年来发展中的较低水平
- 2011年04月20日六部门最近在全国范围集中开展“整治网上涉性用品药品非法信息专项行动”，对当前互联网上存在的相关非法信息进行集中清理
- 2011年04月19日2010年，全国法院共审结涉及知识产权侵权的一审刑事案件3942件；判决发生法律效力6001人，其中有罪判决6000人
- 2011年04月19日国务院安全生产委员会办公室15日通报指出，事故暴露出涉煤中央企业未正确处理生产和安全的关系，安全措施和隐患排查不到位等诸多问题
- 2011年04月19日经中央军委批准出版发行的《中国人民解放军华北野战部队战史》19日在京举行首发式
- 2011年04月19日上海将在城市生活垃圾管理上全面提升，力争在五年内实现全部垃圾无害化处理，十年内垃圾减量50%
- 2011年04月19日汇丰维持今年中国内地国内生产总值（GDP）增速8.9%的预期，同时调升中国香港和新加坡等地的经济预测
- 2011年04月19日2010年中国产品共遭受国外66起“两反一保”调查，涉案金额为71.4亿美元
- 2011年04月19日今年年底前，沈阳市80%以上的在建建筑项目必须签订“1+N”集体合同
- 2011年04月19日自去年10月全国集中开展打击侵权假冒专项行动以来，全国各级工商机关已立案查处侵权假冒案件近6万件，其中侵犯涉外商标专用权案件8000余件
- 2011年04月18日人力资源社会保障部相关负责人18日表示，将用3年时间对全国约3000名县级人力资源社会保障局局长轮训一遍
- 2011年04月18日4月18日，商务部发布2011年第16号公告，公布对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉（英文名称：Potato Starch）倾销及倾销幅度期中复审裁定
- 2011年04月15日国家食品药品监督管理局15日在网站发布通告，提醒广大医务人员、公众和药品生产企业关注双膦酸盐药物安全性问题，警惕相关风险
- 2011年04月15日湖南省环保厅15日向新华社记者证实，近期发在生湖南益阳、邵阳的两起重金属污染事件目前已获得妥善处置，肇事企业被严肃查处，相关责任人已分别被实施刑事和行政拘留
- 2011年04月15日春华资本创始人、董事长胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，PE可以推动中国绿色发展，帮助中国企业走向世界
- 2011年04月15日春华资本创始人、董事长胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，PE可以帮助经济向内需转型
- 2011年04月15日胡祖六在15日上午召开的亚洲博鳌分论坛“私募股权与创投资本：成长的烦恼”上指出，中国私募基金需要提高投资回报率
- 2011年04月13日今年一季度，北京地区（包含中央在京单位）外贸进出口总值达910.4亿美元，同比增长32.9%
- 2011年04月13日“长江绿色物流创新工程项目”，12日在北京通过专家评审。在此基础上，我国正式启动长江流域船舶升级改造项目，打造长江绿色航
- 2011年04月12日国土资源部将成立地质灾害应急管理办公室及地质灾害应急技术指导中心，以加强地质灾害应急管理机构和应急技术支撑机构建设
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