北京市发改委：经济增长8.6%属“主动调控”的结果 2011年04月22日 新华社 北京市统计局20日公布的数据显示，一季度北京市GDP同比增长8.6%，低于全国9.7%的平均增幅，是北京市近10年来发展中的较低水平

六部门整治网上涉性用品药品非法信息行动 2011年04月20日 《财经》综合报道 六部门最近在全国范围集中开展“整治网上涉性用品药品非法信息专项行动”，对当前互联网上存在的相关非法信息进行集中清理

去年6000人因涉及知识产权侵权被判有罪 2011年04月19日 新华社 2010年，全国法院共审结涉及知识产权侵权的一审刑事案件3942件；判决发生法律效力6001人，其中有罪判决6000人

国务院安委办：两起事故暴露出涉煤央企诸多问题 2011年04月19日 新华社 国务院安全生产委员会办公室15日通报指出，事故暴露出涉煤中央企业未正确处理生产和安全的关系，安全措施和隐患排查不到位等诸多问题

《中国人民解放军华北野战部队战史》正式发行 2011年04月19日 新华社 经中央军委批准出版发行的《中国人民解放军华北野战部队战史》19日在京举行首发式

上海垃圾处理目标：五年内全部无害化 2011年04月19日 新华社 上海将在城市生活垃圾管理上全面提升，力争在五年内实现全部垃圾无害化处理，十年内垃圾减量50%

汇丰维持今年中国内地GDP增速8.9%的预期 2011年04月19日 新华社 汇丰维持今年中国内地国内生产总值（GDP）增速8.9%的预期，同时调升中国香港和新加坡等地的经济预测

2010年我国遭遇66起“两反一保”调查 2011年04月19日 新华社 2010年中国产品共遭受国外66起“两反一保”调查，涉案金额为71.4亿美元

沈阳全面推行集体合同制度 2011年04月19日 新华社 今年年底前，沈阳市80%以上的在建建筑项目必须签订“1+N”集体合同

全国半年查处侵犯涉外商标专用权案8000余件 2011年04月19日 新华社 自去年10月全国集中开展打击侵权假冒专项行动以来，全国各级工商机关已立案查处侵权假冒案件近6万件，其中侵犯涉外商标专用权案件8000余件

商务部公布对欧盟进口马铃薯淀粉反倾销期中复审裁定 2011年04月18日 《财经》综合报道 4月18日，商务部发布2011年第16号公告，公布对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉（英文名称：Potato Starch）倾销及倾销幅度期中复审裁定

国家药监局提醒关注双膦酸盐药物安全性问题 2011年04月15日 新华社 国家食品药品监督管理局15日在网站发布通告，提醒广大医务人员、公众和药品生产企业关注双膦酸盐药物安全性问题，警惕相关风险

湖南省通报两起突发重金属污染事件 2011年04月15日 新华社 湖南省环保厅15日向新华社记者证实，近期发在生湖南益阳、邵阳的两起重金属污染事件目前已获得妥善处置，肇事企业被严肃查处，相关责任人已分别被实施刑事和行政拘留

一季度北京地区进出口总值突破900亿美元 2011年04月13日 新华社 今年一季度，北京地区（包含中央在京单位）外贸进出口总值达910.4亿美元，同比增长32.9%

我国启动长江流域船舶升级改造 2011年04月13日 新华社 “长江绿色物流创新工程项目”，12日在北京通过专家评审。在此基础上，我国正式启动长江流域船舶升级改造项目，打造长江绿色航