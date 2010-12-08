北京最大规模廉租房选房启动 2011年04月12日 《财经》综合报道 4月11日，东城区1912户廉租房实物配租家庭在地坛体育馆内开始选房，这是目前北京市规模最大的一次廉租房选房活动

中国政府再次对日提供２万吨燃油紧急援助 2011年03月16日 新华社

北京紧急通知彻查家电以旧换新违规行为 2011年03月16日 新华社

中哈两国将深化各领域互利合作 2011年02月22日 《财经》综合报道 在当前中哈战略伙伴关系深入发展的大背景下，中国全国人大愿同哈萨克斯坦议会继续加强交流合作，为推动双边关系不断向前发展贡献智慧和力量

标准银行预计中非双边贸易将翻番 2011年02月22日 【财经网专稿】记者 潘颖 标准银行表示，受非洲经济快速增长和加大对外合作需要的推动，至2015年，中国在非洲投资将达到500亿美元，与2009年相比增长70%；中非双边贸易总额将达到3000亿美元，较2010年的1500亿美元增长一倍

中美权威科研机构证实石膏板无毒 2011年01月26日 【财经网专稿】记者 吴静 中美双方相关研究机构均证明售向美国的“石膏板”没有问题

梅隆集团旗下机构预言亚洲将现消费盛宴 2011年01月26日 【财经网专稿】记者 潘颖 纽约梅隆集团旗下Newton公司亚洲收益基金经理表示，亚洲国家将由于其人口结构和消费文化的转变而爆发出巨大的消费潜力

规模以上食品工业总产值将达6.2万亿元 2010年12月24日 【财经网专稿】记者 封莉 食品行业间利润很不平衡，产业链条长，各环节都有可能出现问题，控制难度大

渣打称明年CPI涨5.5% 宏观政策大范围收紧 2010年12月16日 【财经网专稿】记者 潘颖 渣打银行预计，2011年CPI增速将达5.5%，宏观政策将大范围收紧，预计央行还将四次加息，并加快人民币升值步伐

美银美林：政策关注通胀 经济无过热增长 2010年12月15日 【财经网专稿】记者 胡俊英 陆挺发布研究报告表示，从中央经济工作会议传递的信号看出，政府高度关注通胀，经济增长不太快也不太慢，并没有过热增长

上海发放近400亿银团贷款支持保障性住房建设 2010年12月08日 【财经网专稿】记者 胡婧薇 前各银行已启动银团贷款方式向上海保障性住房建设项目发放了银行贷款373.8亿元，未来仍将优先满足保障性住房建设资金需求

解振华：加快建立节能减排长效机制 2010年11月24日 《财经》记者 方璐 解振华表示，中国将加快建立健全政府为主导、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排长效机制

顾云昌：要高度关注中国地方政府债务问题 2010年11月23日 【财经网专稿】记者 唐韵乔 美国有次债，欧洲有欧债，中国有地债，所以，在中国目前这个大环境下，请大家高度关注中国地方政府的债务问题

切勿错判欧美形势 紧缩政策需谨慎 2010年11月22日 【财经网专稿】记者 廖宗魁 此次通胀并不是货币问题，采取紧缩货币的办法也不合时宜

我国将开展加工贸易转型升级试点 2010年11月19日 《财经》综合报道 商务部、人力资源和社会保障部、海关总署日前联合下发通知，决定在苏州、东莞开展加工贸易转型升级试点

陈东祺：宏观调控要同时防通胀和经济过快减速 2010年11月12日 【财经网专稿】记者 周莉 国家发改委宏观经济研究院副院长陈东祺表示，下一阶段的宏观调控要同时防止通胀和经济过快减速，以同时实现稳物价和稳增长