- 2011年04月12日11日下午，北京市政府召开安全生产紧急电视电话会议，通报“4.11”事故情况，部署全市安全生产工作
- 2011年04月12日4月11日，东城区1912户廉租房实物配租家庭在地坛体育馆内开始选房，这是目前北京市规模最大的一次廉租房选房活动
- 2011年03月16日
- 2011年03月16日
- 2011年02月22日在当前中哈战略伙伴关系深入发展的大背景下，中国全国人大愿同哈萨克斯坦议会继续加强交流合作，为推动双边关系不断向前发展贡献智慧和力量
- 2011年02月22日标准银行表示，受非洲经济快速增长和加大对外合作需要的推动，至2015年，中国在非洲投资将达到500亿美元，与2009年相比增长70%；中非双边贸易总额将达到3000亿美元，较2010年的1500亿美元增长一倍
- 2011年01月26日中美双方相关研究机构均证明售向美国的“石膏板”没有问题
- 2011年01月26日纽约梅隆集团旗下Newton公司亚洲收益基金经理表示，亚洲国家将由于其人口结构和消费文化的转变而爆发出巨大的消费潜力
- 2010年12月27日余永定认为由于缺乏创新、贫富差距不断拉大、污染严重、公共服务缺失及过度依赖出口和投资，中国经济发展模式需要进行结构性调整，否则增长可能无法持续
- 2010年12月24日食品行业间利润很不平衡，产业链条长，各环节都有可能出现问题，控制难度大
- 2010年12月16日渣打银行预计，2011年CPI增速将达5.5%，宏观政策将大范围收紧，预计央行还将四次加息，并加快人民币升值步伐
- 2010年12月15日陆挺发布研究报告表示，从中央经济工作会议传递的信号看出，政府高度关注通胀，经济增长不太快也不太慢，并没有过热增长
- 2010年12月08日前各银行已启动银团贷款方式向上海保障性住房建设项目发放了银行贷款373.8亿元，未来仍将优先满足保障性住房建设资金需求
- 2010年12月08日亚洲开发银行表示，2011年亚洲地区经济增长可能有所放缓，但总体仍保持强劲
- 2010年11月24日解振华表示，中国将加快建立健全政府为主导、企业为主体，适应社会主义市场经济要求的节能减排长效机制
- 2010年11月23日美国有次债，欧洲有欧债，中国有地债，所以，在中国目前这个大环境下，请大家高度关注中国地方政府的债务问题
- 2010年11月22日此次通胀并不是货币问题，采取紧缩货币的办法也不合时宜
- 2010年11月19日商务部、人力资源和社会保障部、海关总署日前联合下发通知，决定在苏州、东莞开展加工贸易转型升级试点
- 2010年11月12日国家发改委宏观经济研究院副院长陈东祺表示，下一阶段的宏观调控要同时防止通胀和经济过快减速，以同时实现稳物价和稳增长
- 2010年11月11日世界经济和贸易复苏乏力，预计2010年贸易增长率实际增长率超过10%
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