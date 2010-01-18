社科院潘家华：房地产调控意在求稳求发展 2010年11月11日 《财经》记者 陈燕 如何看待大力度调控政策下房地产价格的坚挺? 中国社会科学院城市发展与环境研究所所长潘家华表示，调控不是要摧毁地产市场，而是要求稳求发展

蒋超良：国开行今年6月底外汇贷款1143亿美元 2010年11月02日 《财经》记者 张启安 截止今年6月底，国家开发银行国际合作业务已经遍及89个国家，外汇贷款余额1143亿美元，占开行全部贷款余额的18%，占中国银行业外汇贷款余额的1/4

惠誉分析师：中国面临债务投资双风险 2010年10月08日 《财经》综合报道 中国经济面临债务水平上升及投资激增带来的双重风险

温家宝将出席联合国千年发展目标会议 2010年09月15日 《财经》综合报道 温家宝总理此次与会是中国主要国家领导人连续第三年出席联合国会议，也是温家宝总理继2008年后再次出席联合国会议

龚如心遗产案陈振聪败诉 2010年02月04日 《财经》记者 方璐 香港高等法院裁定风水师陈振聪所持遗嘱系伪造，陈振聪随后被香港警方逮捕

教育部：今年科研项目吸纳毕业生力争达6000人 2010年01月28日 《财经》记者 李高阳 2010年将继续推进科研项目吸纳毕业生工作，力争吸纳毕业生6000人左右

工信部：今年规模以上工业增加值将增长11%左右 2010年01月28日 《财经》记者 李高阳 2010年工业和信息化系统将以结构调整和发展方式转变为主线

交通部七大措施部署春运工作 2010年01月22日 及早部署、周密安排；做好运力的准备，保障旅客的出行需求；加强安全监管；保障通道畅通；维护市场秩序；提供优质服务；做好应急预案，全力应对突发性冰冻雨雪灾害

王超：企业应合力应对贸易摩擦 2010年01月21日 贸易救济措施已经成为一些国家实施贸易保护的主要手段

重庆已抓获涉黑涉恶人员3339人 2010年01月20日 重庆市代市长黄奇帆称，城乡社会治安持续好转，八类暴力刑事案件占比下降

国家发改委与亚行研讨 “十二五”规划 2010年01月19日 《财经》记者 芮晓煜 国家发改委副主任徐宪平表示，中国“十二五”期间需解决扩大内需、改善民生等六大问题